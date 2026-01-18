VIDEO | Paula Seling explică de ce a spus „Molodieț, Moldova” la Eurovision Moldova 2026: „Unde dai și unde crapă”

12:00

Prunele uscate, cunoscute mai ales pentru efectul lor asupra digestiei, pot avea un impact mult mai amplu asupra sănătății. Cercetări recente arată că un consum regulat poate contribui la scăderea colesterolului și la reducerea inflamației din organism. Specialiștii vorbesc despre un posibil beneficiu direct asupra sănătății inimii, conform verywellhealth.com. Consumul zilnic de prune uscate poate îmbunătăți [...]