Cartea Tatianei Țîbuleac, recenzată de The New York Times: ce spun criticii de peste ocean despre romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi”

13:50

Odată cu trecerea anilor, multe persoane observă schimbări ale tiparelor de somn. Se trezesc mai devreme, au somn întrerupt sau pur și simplu nu reușesc să doarmă la fel de multe ore ca înainte. În plus, un mit destul de răspândit e că oamenii au nevoie de mai puțin somn pe măsură ce îmbătrânesc. În [...]