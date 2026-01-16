Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează vorbirea copiilor mici, arată un studiu britanic
ZdGust, 16 ianuarie 2026 12:40
Copiii mici care petrec prea mult timp în fața ecranelor riscă întârzieri în dezvoltarea limbajului, potrivit primului studiu britanic de acest tip, scrie The Telegraph. Cercetarea arată că un copil de doi ani din Marea Britanie petrece, în medie, peste două ore pe zi urmărind televizorul, videoclipuri sau conținut digital — de două ori mai [...]
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum 2 ore
11:20
Copiii din diasporă sau tinerii care nu și-au perfectat până la 18 ani niciun act de identitate moldovenesc riscă să fie obligați să susțină testul de limbă română și examenul de cunoaștere a Constituției pentru a fi recunoscuți drept cetățeni ai R. Moldova. Prevederea este inclusă în noua Lege a cetățeniei, intrată în vigoare pe [...]
Acum 4 ore
10:40
Inteligența artificială, noul „life coach”. Cât de sigur e să ceri sfaturi de viață unui chatbot # ZdGust
Mulți oameni renunță rapid la rezoluțiile de Anul Nou, pentru că, deși este greu să îți stabilești obiective, este și mai greu să le respecți. Eșecul vine adesea la pachet cu frustrare și autocritică. În încercarea de a-și crește șansele de reușită, tot mai mulți au apelat în 2026 la inteligența artificială pentru a-și ghida [...]
09:10
Potrivit Serviciului Vamal, bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară străină sunt scutite de drepturi de import, cu condiția ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale și ca valoarea lor intrinsecă să nu depășească 300 de euro de persoană. Pentru călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim, valoarea intrinsecă [...]
Acum 24 ore
18:20
Peste o mie două sute de grădinițe din Republica Moldova au fost dotate, în anul 2025, cu seturi de cărți pentru copii, în cadrul programului național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit MEC, instituțiile preșcolare au primit câte 69 de titluri de carte, însumând aproximativ 82.800 de [...]
15:50
Eminescu – în stânga Nistrului. Discuție ZdG cu Angela Ivanov, directoarea Liceului „Mihai Eminescu” din Corjova, Dubăsari # ZdGust
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite [...]
14:50
Avocado și untul de arahide sunt două alimente frecvent recomandate în dietele moderne. Ambele sunt bogate în grăsimi și oferă sațietate. Diferențele apar la nivelul proteinelor, fibrelor, sodiului și mineralelor. Pentru o comparație corectă, iată valori raportate la 100 de grame de avocado crud – aproximativ jumătate de fruct – și la o porție de [...]
13:30
6 alimente care afectează nivelul de stres și ar trebui consumate moderat. Cu ce pot fi înlocuite # ZdGust
Atunci când nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, nu este nici prea ridicat, nici prea scăzut, cresc beneficiile pentru sănătate. Pe lângă faptul că ajută organismul să se adapteze nivelului de stres, cortizolul este implicat și în reglarea inflamației și menținerea bunei imunități. De asemenea, ajută la gestionarea felului în care alimentele sunt transformate [...]
Ieri
12:20
Ziua Națională a Culturii este marcată astăzi, 15 ianuarie, în semn de omagiu adus poetului Mihai Eminescu, simbol al culturii române, născut la această dată. În această zi au loc o serie de evenimente culturale organizate de Ministerul Culturii, în colaborare cu instituțiile din subordinea sa și autoritățile publice locale din întreaga țară. Programul include [...]
11:40
Negativitatea este ceva ce toată lumea experimentează. Poate proveni din zile de muncă stresante, știri îngrijorătoare, probleme personale sau chiar din conversații obișnuite. Atunci când gândurile negative se repetă în minte, ele afectează starea de spirit, productivitatea, somnul și sănătatea mentală generală, scrie IndiaToday. Deși nu este posibil să evităm complet situațiile negative, este posibil [...]
10:20
La 7 ani a devenit cel mai tânăr designer din lume. Cum arată și cât costă creațiile micului Max Alexander # ZdGust
Max Alexander este un designer de modă din Denver, Colorado (SUA), care a reușit să intre în istorie la o vârstă fragedă. În noiembrie 2023, la 7 ani și 266 de zile, Max a devenit cea mai tânără persoană din lume care a creat un show de modă pe podium, după ce i s-a oferit [...]
09:20
5 idei de batoane proteice pe care le poți face acasă, pentru un mic dejun nutritiv și rapid # ZdGust
Tot mai multe persoane caută dimineți mai simple, dar fără compromisuri în ceea ce privește nutriția. Batoanele proteice făcute în casă devin o soluție tot mai populară: sunt ușor de pregătit, nu conțin adaosuri inutile și pot fi adaptate în funcție de preferințe, notează G4Food. Iată cinci variante pe care le poți pregăti rapid pentru [...]
14 ianuarie 2026
17:20
Schimbări mici în dietă, exerciții fizice și somn pot prelungi viața cu până la un an atunci când sunt puse în practică împreună, în timp ce schimbările mai ample ar putea aduce peste nouă ani suplimentari de viață, potrivit unui nou studiu, transmite CNN. Schimbări aparent minore în alimentație, somn și activitate fizică pot avea [...]
16:10
14:50
Vitamina D este un nutrient-cheie pentru sănătatea oaselor, dar are rol și în reglarea dispoziției, arată verywellhealth.com. Susține forța musculară, ajută sistemul imunitar și contribuie la prevenirea unor boli cronice. Cu toate acestea, nivelurile scăzute sunt frecvente la nivel global. Multe persoane nu ating aportul zilnic recomandat doar din alimentație, iar lipsa expunerii la soare accentuează [...]
13:50
2025, al treilea cel mai cald an din istorie: Europa, cel mai rapid continent în curs de încălzire # ZdGust
Încălzirea globală devine din ce în ce mai evidentă, iar datele climatice recente confirmă accelerarea acestui fenomen. Potrivit serviciului european Copernicus pentru schimbări climatice, ultimii 11 ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată la nivel global, iar Europa se încălzește semnificativ mai rapid decât media mondială, scrie EuroNews. Anul 2025 a fost al treilea [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Fier, vitamina D, iod, omega-3: cum se manifestă cele mai frecvente carențe nutriționale la copii și când sunt necesare analizele # ZdGust
Mesele rapide, gustările procesate, timpul petrecut în fața ecranelor și tot mai puțină mișcare în aer liber au schimbat radical alimentația copiilor. Rezultatul: carențe nutriționale care se instalează lent și pot trece neobservate mult timp. Fierul, vitamina D, calciul, vitamina B12, zincul, iodul și omega-3 sunt printre cele mai frecvente deficiențe întâlnite la copii. HotNews [...]
11:40
Pe măsură ce moda evoluează, anumite piese și stiluri care au dominat garderobele în ultimii ani își pierd treptat relevanța. În 2026, designerii, editorii de modă și stiliștii sunt de acord că anumite trenduri sunt în mod clar depășite, nu pentru că ar fi greșite, ci pentru că au fost purtate peste măsură și nu [...]
10:40
Cafeaua de dimineață este un ritual aproape sacru pentru mulți, dar puțini se întreabă ce se întâmplă în corp atunci când o bem pe stomacul gol. De la creșterea cortizolului și efectele asupra slăbitului, până la impactul asupra stomacului și anxietății, această obișnuință aparent banală poate influența mai mult decât nivelul de energie, notează G4Food. [...]
09:30
Pe 13 ianuarie s-au împlininit șase ani de la moartea lui Ștefan Petrache, interpret cunoscut pentru o serie de melodii care au marcat muzica ușoară din Republica Moldova. Artistul a rămas în memoria publicului prin timbrul său inconfundabil, interpretările profunde și melodiile care au traversat generații. În semn de omagiu, vă reamintim cinci melodii memorabile [...]
13 ianuarie 2026
20:20
(VIDEO) Urătură Comedy Zebra Show: despre politicieni, alegeri, influenceri, artiști, TUX, TikTok, divroțuri și căsătorii # ZdGust
Trupa de comedie Comedy Zebra Show a publicat „Urătura 2026”. Membrii trupei fac, cu mult umor, retrospectiva anului 2025. Tradițional, în fiecare an, în seara de 13 ianuarie, în ajunul Sfântului Vasile pe stil vechi, în majoritatea localităților din R. Moldova oamenii merg din casă-n casă „cu uratul”. Vedeți urătura 2026 by Comedy Zebra Show: [...]
18:30
Iarna aceasta, moda nu mai este despre extravaganță gratuită, ci despre intenție, profunzime și emoție. Paleta cromatică a sezonului rece reflectă o nevoie clară de stabilitate, protecție și eleganță atemporală, într-un context global marcat de incertitudine și suprasaturație vizuală. De la covorul roșu al marilor gale până la garderoba de zi cu zi, culorile alese [...]
16:10
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Eurovision 2026: când și cu cine va concura # ZdGust
Republica Moldova va concura în prima semifinală a Eurovision 2026, alături de alte 14 țări, potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială a concursului. Prima semifinală este programată pentru data de 12 mai. În această etapă, reprezentantul Republicii Moldova va intra în competiție alături de artiștii din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San [...]
13:50
Odată cu trecerea anilor, multe persoane observă schimbări ale tiparelor de somn. Se trezesc mai devreme, au somn întrerupt sau pur și simplu nu reușesc să doarmă la fel de multe ore ca înainte. În plus, un mit destul de răspândit e că oamenii au nevoie de mai puțin somn pe măsură ce îmbătrânesc. În [...]
12:40
Ai mai auzit asta: millennials sunt leneși, baby boomers sunt mega-bogați, iar Generația Z vede mai mult ecranul telefonului decât familia lor. Ce înseamnă cu adevărat aceste etichete și cât adevăr conțin stereotipurile asociate lor? Într-un articol pentru BBC Dr. Alexis Abramson, expertă în ceea ce se numește „generații de vârste”, spune că definirea generațiilor [...]
11:00
„Din primele clipe de viață, a demonstrat o forță extraordinară”. Un nou-născut de 25 de săptămâni, externat sănătos la un spital din R. Moldova # ZdGust
Un băiețel născut prematur, la doar 25 de săptămâni de gestație și cu o greutate de numai 750 de grame, a fost externat sănătos, după mai multe zile de îngrijiri medicale specializate, informează IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Potrivit instituției medicale, băiețelul a fost îngrijit în primele săptămâni de viață în secțiile Reanimare nou-născuți, [...]
10:30
Cât costă traiul în Chișinău și cum se compară cu marile orașe europene: Indicele cheltuielilor de trai pe orașe, 2026 # ZdGust
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global. Numbeo oferă o serie de indici ai costului vieții care compară [...]
09:20
UNIQLO Europe a publicat un material video realizat în timpul vizitei umanitare desfășurate în Republica Moldova în noiembrie 2025, când echipa brandului japonez a petrecut trei zile în țară, oferind donații persoanelor vulnerabile prin inițiativa The Heart of LifeWear. Vizita a avut loc în colaborare cu partenerul global UNHCR – Agenția ONU pentru Refugiați, precum [...]
12 ianuarie 2026
17:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită miercuri, 14 ianuarie, la ora 18:30, la „Ultima noapte la Madrid”, în regia lui Vitalie DRUCEC. Adaptare după piesa FEMEILE LUI PICASSO JACQUELINE de Brian McAvera #monodramă Spectacolul „Ultima Noapte la Madrid” ne redă viața lui Jaqueline Roque, ultima dintre cele șapte soții ale pictorului spaniol Pablo Picasso, despre [...]
16:30
Cinci beneficii pe care le are matematica în dezvoltarea copiilor și ce ar trebui să evite părinții # ZdGust
Matematica este adesea privită ca un exercițiu de memorare a numerelor sau de aplicare a unor formule. În realitate, efectele ei merg mult dincolo de calcule. Analize academice recente arată că învățarea matematicii contribuie semnificativ la dezvoltarea cognitivă, la memoria de lucru și la performanța școlară în general, inclusiv în alte materii. Cu sprijinul potrivit [...]
13:50
Festivalurile culinare și tradiționale sunt o modalitate excelentă de a descoperi cultura unei țări. De la bătălii cu mâncare și sărbători dedicate unor ingrediente-surpriză, până la evenimente cu tradiții vechi de secole, iată o selecție a 20, cele mai interesante festivaluri din lume: 1. La Tomatina – Buñol, Spania Organizat la sfârșitul lunii august, La [...]
13:00
HotNews prezintă lista completă a câștigătorilor premiilor pentru film și televiziune la cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur, care a avut loc duminică, 11 ianuarie. Filmul „One Battle After Another”, care este și unul din marii favoriți pentru Oscaruri, pare să fi fost vedeta serii, pelicula lui Paul Thomas Anderson câștigând premiile pentru [...]
12:00
Prunele uscate, cunoscute mai ales pentru efectul lor asupra digestiei, pot avea un impact mult mai amplu asupra sănătății. Cercetări recente arată că un consum regulat poate contribui la scăderea colesterolului și la reducerea inflamației din organism. Specialiștii vorbesc despre un posibil beneficiu direct asupra sănătății inimii, conform verywellhealth.com. Consumul zilnic de prune uscate poate îmbunătăți [...]
11:00
Anul 2025 a adus filme remarcabile, iar anul acesta se pregătește să îi calce pe urme cu titluri captivante pe care abia așteptăm să le vedem. Iată 10 titluri de neratat, însoțite de datele lor de lansare. Nu-ți rămâne decât să le marchezi în calendar: The Rip (16 ianuarie). Matt Damon și Ben Affleck, se [...]
09:30
Plata cu cardul a ajuns să facă parte din rutina zilnică a multor consumatori, fiind apreciată pentru rapiditate și ușurință. În ultimii ani, aceasta tinde să devină metoda de plată dominantă. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că folosirea cardului nu este lipsită de efecte secundare, iar numeroase studii recente indică posibile riscuri, notează publicația [...]
11 ianuarie 2026
15:50
Smartphone-ul poate deveni un instrument de siguranță, învățare, autonomie și conectare socială dacă este introdus treptat, cu reguli clare pentru copii și repere ferme pentru părinți. Această abordare nu neagă riscurile reale ale mediului digital, dar mută accentul de la frică la competență: problema nu este smartphone-ul în sine, ci lipsa unei educații deliberate pentru [...]
10:20
Reprezentanții rețelei Farmacia Familiei avertizează asupra unor postări sponsorizate înșelătoare apărute recent pe internet. Aceste postări prezintă fotografii cu o cutie de produse cosmetice și un bon Farmacia Familiei, iar mesajul sugerează că firma ar avea un acord cu producătorii de cosmetice și că oamenii obișnuiți ar putea primi lunar cutii cu produse de testat. [...]
10:10
40.000 de lei pe lună doar pentru grădinița celor 4 copii. Iată ce cheltuieli lunare are Katy Black # ZdGust
Bloggerița Katy Black (numele real Cebotari Ecaterina) șochează cu cheltuielile sale lunare: doar grădinița privată pentru cei patru copii costă 40.000 de lei pe lună, fără a include și costul mesei, foarte scump. Vedeta susține că nu se teme să dezvăluie aceste sume, pentru că fiecare leu este declarat, iar cheltuielile totale ajung lunar la [...]
10 ianuarie 2026
15:10
Iarna, senzația de frig nu este întotdeauna rezultatul temperaturilor scăzute, ci al alegerilor greșite. Mulți oameni poartă mai multe straturi de haine, dar continuă să simtă frigul pentru că materialele nu lucrează în favoarea corpului. La munte, în oraș sau în contexte après-ski, frigul este amplificat de umezeală, vânt și transpirație, iar hainele nepotrivite pot [...]
13:20
Vitaminele și mineralele în exces pot dăuna sănătății: ce trebuie să știi înainte de a le consuma # ZdGust
De la vitamina C și D la calciu, magneziu sau acizii grași omega-3, experții atrag atenția că suplimentele alimentare pot deveni dăunătoare dacă sunt administrate în cantități nepotrivite sau fără sfatul unui medic, scrie The Guardian. Piața suplimentelor alimentare este în plină expansiune: capsule, pulberi, jeleuri și tablete promit vitalitate, imunitate și sănătate îndelungată. Totuși, [...]
11:40
Telefoanele și PC-urile se vor scumpi în acest an, pe fondul penuriei de cipuri de memorie, redirecționate spre centrele de date pentru inteligența artificială, scrie Biziday. Marii producători avertizează că, cel puțin pe termen scurt, cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI va continua să afecteze aprovizionarea pentru produsele de larg consum. Prezenți la Consumer Electronics Show (CES), [...]
10:10
Micul dejun este prima sursă de energie a zilei, înainte de cafea cel mai recomandabil. Este important să combinăm proteinele, carbohidrații și grăsimile în special, în diminețile friguroase, pentru a începe ziua cu multă energie, notează G4Food. Odată cu sosirea iernii, există anumite preparate sănătoase care ajută la echilibrarea organismului în diminețile friguroase. De asemenea, [...]
9 ianuarie 2026
17:00
Sireți – satul care, prin energie solară, și-a asigurat iluminat stradal modern și facturi zero achitate de primărie # ZdGust
Un parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW a fost construit în satul Sireți, raionul Strășeni, asigurând energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, fapt care a redus semnificativ cheltuielile Primăriei pentru energia electrică, anunță Centrul Național pentru Energie Durabilă. Grație acestui proiect, Primăria satului Sireți a fost desemnată câștigătoare a [...]
15:50
A venit frigul și nu mai este mult până la prima zăpadă, iar oamenii ar trebui să știe că, potrivit healthline.com, alimentația îi poate ajuta să se încălzească, atunci când fac față cu greu temperaturilor scăzute. Temperatura corpului uman se autoreglează cu ajutorul hipotalamusului, o parte a creierului ce compară temperatura internă actuală, atunci când simțim că am [...]
15:00
VIDEO | Cine este femeia care numește R. Moldova „râsul ăsta de țară” pe TikTok? Condamnată pentru proxenetism, vinde bunuri de peste 100 de mii de euro și vine cu îndemnuri către Putin # ZdGust
Un video în care o tânără spune că R. Moldova este o „țară degradată” și că va părăsi „râsul ăsta de țară” cu „prima posibilitate” a adunat zeci de mii de vizualizări pe rețelele de socializare, fiind discutat intens printre internauți. ZdGust.md a verificat cine este femeia de la care s-a răspândit mesajul și a [...]
14:50
Taxele turistice vor crește în 2026 în multe destinații populare. În București, turiștii vor achita o taxă de 2 euro pe noapte, în timp ce la Los Angeles aceasta va ajunge la 15,5% din costul cazării. La rândul său, Edinburgh va introduce o taxă de 5% din prețul hotelului, potrivit Mediafax. Turiștii vor fi afectați [...]
13:40
Este o dilemă frecventă în rutina zilnică: cafea sau ceai, dimineața? Ambele băuturi sunt consumate pe scară largă, conțin compuși bioactivi și au fost asociate, în numeroase studii, cu efecte variate asupra sănătății. Analiza cercetărilor de specialitate arată care sunt beneficiile fiecăreia și cum pot fi valorificate împreună, notează G4Food. Ce au în comun cafeaua [...]
12:30
Anul 2026 aduce pentru cetățenii R. Moldova angajați în câmpul muncii 14 zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii. Doar trei dintre acestea coincid cu zilele de weekend, celelalte 11 reprezentând zile suplimentare de odihnă. Conform Codului Muncii, în R. Moldova, următoarele zile sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare: 1 ianuarie (joi) – Revelionul; 7 și 8 ianuarie [...]
11:20
Zonele albastre: sunt mit sau realitate regiunile lumii cu longevitate excepțională? Un nou studiu arată unde trăiesc oamenii mai mult # ZdGust
Regiunile cunoscute sub denumirea de „zone albastre” sunt zone reale în care oamenii trăiesc mai mult și au șanse mult mai mari să ajungă la vârsta de 100 de ani, potrivit unui nou studiu, transmite EuroNews. De ce tind oamenii să aibă o longevitate mai mare în anumite locuri? Este o întrebare pe care cercetătorii [...]
10:10
Pericolele ascunse pentru sănătate ale trotinetelor electrice: cum „mobilitatea asistată” ne face mai puțin mobili # ZdGust
Trotinetele electrice au devenit un simbol al mobilității urbane actuale: rapide, ușor de folosit și percepute ca fiind prietenoase cu mediul. Dincolo de această imagine modernă, se conturează o realitate mai puțin discutată: efectele negative asupra sănătății tinerilor, arată The Conversation. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția de mult timp că sedentarismul este una [...]
