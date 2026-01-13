Cum să dormi mai bine pe măsură ce îmbătrânești. 10 strategii practice

12:00

Cu toții mâncăm, uneori, migdale, dar puțini sunt cei care știu cum ar trebui să fie consumate, pentru ca organismul nostru să beneficieze la maximum de toți nutrienții pe care acestea le conțin. Cel mai bun mod de a consuma migdale și de a culege beneficiile nutriționale este să le înmuiați și le curățați, sugerează [...]