Restricții drastice pentru călători în 2026: obiectul interzis complet în avion
EA.md, 19 ianuarie 2026 07:30
S-au schimbat regulile pentru cei care călătoresc cu avionul în 2026. Un obiect va fi strict interzis în aeronavă, iar multe persoane îl aveau asupra lor. Are legătură cu telefoanele mobile, scrie spynews.ro. Începând cu data de 15 ianuarie 2026 s-a introdus o nouă regulă pentru pasagerii din avion. Astfel, un obiect va fi strict […]
Acum o oră
07:30
O instituție publică istorică poloneză a început catalogarea daunelor, potrivit presei de la Varșovia, citată de Mediafax.ro. Demersul ar putea amplifica tensiunile deja ridicate dintre cele două state. Vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski a declarat pentru cotidianul Rzeczpospolita că „guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor de război" pentru pierderile personale și […]
07:30
S-au schimbat regulile pentru cei care călătoresc cu avionul în 2026. Un obiect va fi strict interzis în aeronavă, iar multe persoane îl aveau asupra lor. Are legătură cu telefoanele mobile, scrie spynews.ro. Începând cu data de 15 ianuarie 2026 s-a introdus o nouă regulă pentru pasagerii din avion. Astfel, un obiect va fi strict […]
07:30
În ajunul Zilei Diplomatului, marcată pe 17 ianuarie, președinta Maia Sandu a semnat, pe 16 ianuarie, un decret prin care a acordat grade diplomatice mai multor foști și actuali angajați ai Ministerului Afacerilor Externe. Un document aparent banal a stârnit furia unor reprezentanți ai mediului diplomatic și politic. În special, atribuirea rangului de ambasador […]
07:30
O poveste cutremurătoare despre dragostea de mamă, iertare și disperare. Svetlana Boubătrîn, din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă, și-a deschis sufletul într-un interviu cu Adrian Prodan, și a povestit cum fiul său pe care l-a crescut cu sacrificii, a ajuns să o bată, scrie SHOK.md. Femeia este al 13-lea copil dintr-o familie numeroasă și spune […]
07:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat verificarea averii și a intereselor personale ale Elenei Grițco, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia survine după înregistrarea, la data de 16 decembrie 2025, a unei sesizări, care ridică suspiciuni privind eventuale încălcări ale regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, scrie UNIMEDIA. Potrivit documentului, declarația […]
07:20
„Am fost amantă din foame de iubire”: Confesiunea unei moldovence despre relații toxice și renaștere # EA.md
O poveste despre curajul de a privi în față un trecut dureros. Olesea Raru, din raionul Telenești, și-a povestit istoria unei vieți marcate de trădările tatălui, perioade de depresie adâncă și capcana relațiilor toxice în care a acceptat rolul de amantă, simțindu-se „ca o drogată" după atenție. Stabilită în Italia, ea a ales să-și transforme […]
07:20
Iuliana Beregoi dezvăluie cum părinții ei s-au întâlnit pentru prima dată într-un loc neașteptat… chiar la cimitir! Reacția mamei sale la acel moment te va surprinde. Poate că nu multă lume știa cu ce se ocupă tatăl Iulianei Beregoi. Părintele artistei este director la un cimitir. Ei bine, invitată la un podcast, Iuliana Beregoi a […]
07:20
Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, susține că instrucțiunile MAI privind căutarea persoanelor dispărute trebuie urgent revizuite. În direct la canalul N4, el a criticat dur acțiunile organelor de drept în investigarea dispariției lui Gheorghe Porumbescu, care s-a încheiat cu un scandal major în septembrie 2025, când a fost reținut presupusul său ucigaș, Stepan Găină, […]
07:20
Pe strada Albișoara, Igor și Rodica, doi oameni fără adăpost, trăiesc într-un cort improvizat, construit din plapume și materiale găsite la tomberoane, în ciuda frigului iernii. Pretorul sectorului Râșcani afirmă că autoritățile i-au transportat de mai multe ori la centrul de găzduire de pe strada Haltei, însă cei doi au refuzat să rămână și […]
07:20
Un sat din Republica Moldova a devenit atracție turistică datorită caselor de hobbiți – locuințe din piatră, construite parțial sub pământ, care sunt încă locuite. Cu tot mai puțini rezidenți rămași, localitatea își pune speranțele în dezvoltarea prin turism. Un sat mic din Moldova mizează pe locuințele sale pitorești pentru a atrage turiști, potrivit […]
07:20
La 16 ianuarie 2026, Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău a cerut public cetățenilor să nu ofere bani copiilor care cerșesc, subliniind că astfel pot fi încurajate exploatarea minorilor și rețelele ilegale. Potrivit instituției, pe teritoriul municipiului Chișinău, copiii implicați în cerșetorie nu sunt „ajutați" prin bani, ci sunt menținuți într-un cerc periculos […]
07:20
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat noi regulamente privind evaluarea și promovarea elevilor, introducând modificări în sistemul de învățământ. Documentul interzice oficial repetarea clasei pentru elevii din clasele primare și ciclul gimnazial (clasele 5-8). Conform paragrafului 94 din Regulament, acești elevi nu pot fi declarați repetenți și sunt transferați în clasa următoare indiferent de […]
07:20
În contextul în care autoritățile elaborează cadrul legal pentru introducerea unei taxe fixe aplicabile coletelor comandate de pe platforme online precum Temu, Joom și AliExpress, în spațiul public au apărut controverse legate de presupuse „taxe vamale nejustificate" aplicate în unele situații. Reprezentanții Serviciului Vamal susțin, într-o declarație că drepturile de import nu sunt stabilite arbitrar, […]
07:20
Sute de persoane au rămas fără cărți de identitate românești în ultimii ani, după ce Poliția de Frontieră le-a reținut documentele, invocând domicilii fictive în România. E.T. a contactat ZdG, invocând că ar fi fost comisă o ilegalitate, că i-a fost îngrădit dreptul la libera circulație și că, în lipsa unor alte acte de […]
07:10
Arte Popușoi, stabilit în Italia, afirmă că a devenit milionar până la 34 de ani și spune că, pe viitor, ar putea intra în politica din Republica Moldova. Într-un interviu cu Dorin Galben, acesta a povestit că primul milion de euro l-a câștigat în 2020, în plină pandemie de Covid-19, perioadă pe care o consideră […]
07:10
Gheorghe Maroglo, un cetățean al Republicii Moldova și României în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat de Tribunalul Regional Smolensk la 11 ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, fiind găsit vinovat de „ajutor acordat inamicului". Informația a fost confirmată pentru Mediazona de avocatul său, Alexandr Voskresenski. Instanța l-a găsit vinovat […]
Acum 24 ore
15:00
Dan Dungaciu avertizează: Rusia se poate apropia periculos de România. „Acesta este marele risc al războiului” # EA.md
Analistul geopolitic Dan Dungaciu avertizează că prelungirea războiului din Ucraina ar putea avea consecințe directe pentru România, în condițiile în care Rusia ar putea avansa militar spre vest. Declarațiile au fost făcute în cadrul Marius Tucă Show, difuzat live de Gândul. Potrivit lui Dungaciu, Moscova pregătește un răspuns dur după presupusul atac cu dronă asupra […]
15:00
Scandal major între Europa și Donald Trump pe tema Groenlandei. UE amenință cu ruperea acordului comercial cu SUA # EA.md
sursă imagine: gandul.ro Tensiunile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite au escaladat puternic după ce președintele american Donald Trump a anunțat intenția de a impune tarife vamale cuprinse între 10% și 25% pentru opt state europene care se opun planului său privind Groenlanda, scrie gandul.ro. Măsura a provocat reacții dure la nivelul UE, unde liderii […]
12:40
Analistul în geopolitică Dan Dungaciu a comentat declarația președintei Maia Sandu, referitoare la posibilitatea unui referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, arătând că mesajul are o semnificație clară în contextul securității regionale și al relațiilor internaționale. „Maia Sandu a afirmat că ar vota „Da" la un referendum pentru Unire, iar această declarație nu a […]
12:00
România urcă pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026 # EA.md
România a avansat pe locul 11 în topul Henley Passport Index 2026, după ce în 2025 ocupa poziția 15, cu acces fără viză în 178 de țări, potrivit datelor consultate de Economedia. Clasamentul, ajuns la a 20-a ediție, se bazează pe informații furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) și evaluează mobilitatea oferită de […]
11:50
Administrația Prezidențială confirmă: Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump. România a fost invitată în „Consiliul pentru Pace” # EA.md
Administrația Prezidențială de la București a confirmat, duminică, primirea unei scrisori oficiale din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, adresată președintelui României, Nicușor Dan, prin care România este invitată să devină membră a Consiliului pentru Pace, conform G4Media. Potrivit relatărilor din presă, scrisoarea semnată de Trump îl invită oficial pe Dan să adere la noul […]
11:40
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay) au semnat sâmbătă un acord istoric de liber schimb, vizând aproximativ 700 de milioane de cetățeni și crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Pactul reduce tarifele, stimulează investițiile reciproce și consolidează cooperarea în domeniul industrial, agricol și al serviciilor, […]
11:40
În contextul marcării Zilei Naționale a Culturii și celebrării zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, Biblioteca Națională a organizat expoziția tematică cu genericul „Lirica lui Mihai Eminescu – un izvor de inspirație a compozitorilor". Poezia eminesciană este o „artă a auzului" mai mult decât una a văzului, căci la Eminescu rima este mai […]
11:30
(VIDEO) Maia Sandu transmite un mesaj clar despre reunirea cu România: „Știa ce spune”, spune Dan Dungaciu # EA.md
Mesajul Maiei Sandu despre reunirea Republicii Moldova cu România nu a fost întâmplător, ci calculat și asumat, potrivit expertului în geopolitică Dan Dungaciu. „Anterior, când a răspuns la aceeași întrebare, era posibil să fie forțată sau să caute o scăpare. De data aceasta a spus clar, cu subiect și predicat, și cu o încărcătură emoțională. […]
11:30
Rusia continuă să amenințe zona de graniță cu România. Duminică dimineață, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de drone rusești evoluând la doar 10 km nord de frontiera română, în spațiul aerian ucrainean, scri defenseromania.ro. În consecință, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană Fetești […]
11:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat dur Uniunea Europeană, comparând-o cu „o stea care se stinge", în cadrul unei întâlniri cu corpul diplomatic. El a vizat în special politicile privind Pactul Verde European, acordul Mercosur și politica migrațională, dar a subliniat că nu renunță la integrarea europeană și dorește o Polonie puternică într-o Europă sănătoasă. […]
11:20
Un consorțiu european, condus de francezii de la Expertise France, implementează reforma întreprinderilor de stat din Moldova. Alături de francezi, în proiect sunt implicate Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, menit să adapteze piața internă moldovenească la standardele europene, scrie logos-pres.md. […]
11:10
Wizz Air testează o nouă opțiune: pasagerii pot cumpăra locul liber din mijloc pentru mai mult confort # EA.md
Compania aeriană Wizz Air introduce, în regim de testare, o nouă opțiune destinată pasagerilor care își doresc mai mult spațiu și confort la bord. Serviciul permite blocarea locului din mijloc, contra cost, și este disponibil momentan doar pe anumite zboruri. Noua facilitate face parte din pachetul Wizz Class,
11:07
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat impunerea unor tarife vamale împotriva mai multor state europene care nu susțin poziția sa privind Groenlanda. Decizia a fost comunicată printr-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, relatează „European Truth”. Potrivit liderului de la Casa Albă, începând cu 1 februarie 2026, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, […] Articolul Trump amenință Europa cu tarife vamale pentru opoziția față de planurile privind Groenlanda apare prima dată în ea.md.
11:07
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”. În declarațiile sale, interpretul a menționat că piesa a fost concepută ca un manifest muzical despre identitatea Republicii Moldova și locul său în Europa, combinând elemente moderne cu mesaj patriotic. Republica Moldova va […] Articolul (Video) Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 apare prima dată în ea.md.
11:07
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu crește riscul de autism, ADHD sau dizabilități intelectuale la copii, arată o analiză de amploare realizată de cercetători europeni și publicată recent în The Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health, relatează hotnews.ro cu referire la The Guardian. Specialiștii transmit că femeile însărcinate nu au motive de îngrijorare, concluziile […] Articolul Un studiu amplu îl contrazice pe Donald Trump: paracetamolul NU provoacă autism apare prima dată în ea.md.
11:06
Tatiana Ceban, o femeie de 36 de ani din Chișinău, a murit în anul 2016, la două luni după ce a căzut de la etajul cinci al blocului în care locuia. Tragedia s-a produs într-un context marcat de violență domestică și conflicte repetate cu fostul soț, în pofida faptului că femeia solicitase de mai multe […] Articolul Violență repetitivă și tăcere instituțională: cazul morții Tatianei Ceban ajunge la CtEDO apare prima dată în ea.md.
08:30
Pe fondul amenințărilor lansate de președintele rus Vladimir Putin și al posibilității extinderii conflictului din Ucraina spre granițele României, ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că statul român este pregătit să facă față oricărei situații de risc, inclusiv în zona Gurilor Dunării, scrie adevarul.ro. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, ministrul a declarat că Armata Română […] Articolul Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării apare prima dată în ea.md.
08:20
România nu va trimite, cel puțin deocamdată, trupe în Groenlanda, însă subiectul generează presiuni și dezbateri atât la nivel politic, cât și în rândul experților. În contextul în care mai multe state europene, printre care Franța, Germania, Suedia și Norvegia, au anunțat participarea la o misiune militară europeană în Groenlanda, Bucureștiul evită o poziție fermă, […] Articolul România, între SUA și Europa: în dosarul Groenlandei apare prima dată în ea.md.
08:20
Armata Română a început recepția unor vehicule blindate moderne, parte dintr-un contract de aproximativ un miliard de dolari. Este vorba despre 1.000 de blindate 4×4 de tip Cobra 2, destinate modernizării capacităților militar, anunță digi24.ro. Primul lot, format din 194 de vehicule, a fost deja livrat și a ajuns în București, urmând să fie distribuit […] Articolul Armata Română își întărește flota: blindate moderne, produse parțial în România apare prima dată în ea.md.
08:20
Un caporal dintr-o unitate militară din Constanța a fost condamnat de Tribunalul Militar București la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența drogurilor, scrie adevarul.ro. Incidentul a avut loc în noaptea de 23 iunie 2025, în jurul orei 01:00, când militarul a fost oprit de […] Articolul Militar român, drogat la volan. A recunoscut că a fumat canabis „la grătar” apare prima dată în ea.md.
Ieri
14:10
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei, scrie digi24.ro. „Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 […] Articolul Kievul intră în alertă: școlile se închid până la 1 februarie după bombardamentele rusești apare prima dată în ea.md.
12:00
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de aproximativ 3,4 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești. Peste 68% din totalul exporturilor au fost direcționate către statele UE, iar livrările pe această piață au crescut […] Articolul Exporturile Republicii Moldova către CSI au scăzut cu 9,3% în 2025 apare prima dată în ea.md.
12:00
Ies la iveală noi detalii în cazul fermierului din raionul Anenii Noi, Stepan Găină, suspectat că ar fi implicat în mai multe crime. O femeie din satul Beriozchi susține că ar fi fost agresată violent de acesta în noaptea de Crăciun, în urmă cu șapte ani, potrivit unui reportaj realizat de Life MD Documentary. Odată […] Articolul Presupusul criminal din Beriozchi ar fi atacat o vecină chiar în noaptea de Crăciun apare prima dată în ea.md.
12:00
O dronă cu o lungime de circa 2,5 metri a fost găsită pe malul unui iaz din raionul Telenești. Potrivit Poliției, obiectul a fost observat de un vânător, care a alertat autoritățile. Incidentul s-a produs la intrarea în satul Nucăreni. După recepționarea apelului, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului urmează să intervină […] Articolul O dronă de aproximativ 2,5 metri, descoperită pe malul unui iaz din raionul Telenești apare prima dată în ea.md.
11:50
Vremea se menține rece astăzi, 17 ianuarie 2026. Meteorologii anunță cer variabil și lipsa precipitațiilor, însă temperaturile vor rămâne negative pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele zilei se vor situa între -10 și -5 grade Celsius. Vântul va sufla din est, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului […] Articolul Meteo, 17 ianuarie 2026: ger puternic în toată țara, până la -18°C apare prima dată în ea.md.
11:40
Retenția de apă este o problemă frecventă, mai ales în rândul femeilor, și se manifestă prin senzația de umflare, greutate în corp și creșteri temporare în greutate care nu au legătură cu acumularea de grăsime. Deși este adesea percepută ca un disconfort estetic, retenția de apă are la bază mecanisme fiziologice complexe, influențate de alimentație, […] Articolul Cum să previi și să reduci retenția de apă apare prima dată în ea.md.
11:40
Oboseala constantă, lipsa motivației și dificultatea de concentrare sunt simptome tot mai des întâlnite, iar în multe cazuri au legătură cu deficiența unor micronutrienți. Organismul are nevoie de vitamine și minerale pentru a transforma hrana în energie, a susține sistemul nervos și a menține un nivel optim de funcționare. Studiile arată că o dietă săracă […] Articolul Vitamine și minerale esențiale pentru energie zilnică apare prima dată în ea.md.
11:40
Calciul este cel mai abundent mineral din organism și joacă un rol mult mai complex decât se crede. Deși este cunoscut în special pentru importanța sa în sănătatea oaselor și a dinților, calciul este vital și pentru funcționarea inimii, a mușchilor și a sistemului nervos. Potrivit National Institutes of Health, aproape 40% dintre femei nu […] Articolul Semne că ai lipsă de calciu – dincolo de sănătatea oaselor apare prima dată în ea.md.
11:30
Proteinele sunt componente esențiale ale organismului, implicate în structura și funcționarea fiecărei celule. Părul și unghiile, deși sunt adesea privite doar din perspectivă estetică, reprezintă țesuturi active din punct de vedere biologic, extrem de sensibile la deficiențele nutriționale. Studiile din dermatologie și nutriție arată că lipsa de proteine poate avea efecte vizibile și progresive asupra […] Articolul Cum afectează lipsa de proteine părul și unghiile? apare prima dată în ea.md.
11:30
Reglarea glicemiei nu este o preocupare doar pentru persoanele cu diabet diagnosticat, ci și pentru cei care se confruntă cu fluctuații ale zahărului din sânge, oboseală accentuată după mese, poftă constantă de dulce sau dificultăți de concentrare. Studiile din ultimii ani arată clar că stilul de viață are un impact major asupra modului în care […] Articolul Strategii pentru reglarea glicemiei fără medicamente apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Idola adolescenților, Iuliana Beregoi, a făcut dezvăluiri extrem de personale într-un podcast popular. Cântăreața de 21 de ani a fost provocată să dezvăluie cel mai nebun loc în care a făcut sex. Stânjenită, dar amuzată, după câteva momente de ezitare, tânăra a decis totuși să spună adevărul. La ai săi 21 de ani, fata a […] Articolul 18+! Iuliana Beregoi dezvăluie cel mai nebun loc în care a făcut sex apare prima dată în ea.md.
14:10
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a afirmat că în 2030 Maia Sandu ar putea prelua funcția de președinte al României de la Nicușor Dan. Ponta susține că astfel de scenarii politice sunt discutate „în culise” încă din perioada 2023-2024. „E foarte bine că îi pregătesc un înlocuitor. Și înlocuitorii au fost și anul trecut, […] Articolul Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României apare prima dată în ea.md.
14:00
Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere” # EA.md
O mamă din Căușeni acuză Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) că a publicat informații false despre copiii ei. Potrivit instituției, minorii ar fi fost găsiți nesupravegheați pe stradă, însă femeia afirmă că această situație nu corespunde realității, scrie studio-l. Conform postării, minorii ar fi rămas singuri pe stradă după ce mama ar fi intrat într-un […] Articolul Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere” apare prima dată în ea.md.
13:50
Facturile pentru energia termică din decembrie 2025 pot varia de la un bloc la altul, chiar și între apartamente similare. Aceasta vine după ce mai mulți consumatori din Capitală au semnalat sume mai mari decât se așteptau. Termoelectrica precizează că valorile reflectă consumul real înregistrat. Factura include atât energia pentru încălzire, cât și cea pentru […] Articolul Facturi diferite la energia termică? Termoelectrica explică motivul apare prima dată în ea.md.
