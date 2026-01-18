Karol Nawrocki: UE pierde din putere, Polonia trebuie să conducă reformele
EA.md, 18 ianuarie 2026 11:20
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat dur Uniunea Europeană, comparând-o cu „o stea care se stinge”, în cadrul unei întâlniri cu corpul diplomatic. El a vizat în special politicile privind Pactul Verde European, acordul Mercosur și politica migrațională, dar a subliniat că nu renunță la integrarea europeană și dorește o Polonie puternică într-o Europă sănătoasă. […] Articolul Karol Nawrocki: UE pierde din putere, Polonia trebuie să conducă reformele apare prima dată în ea.md.
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay) au semnat sâmbătă un acord istoric de liber schimb, vizând aproximativ 700 de milioane de cetățeni și crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Pactul reduce tarifele, stimulează investițiile reciproce și consolidează cooperarea în domeniul industrial, agricol și al serviciilor, […] Articolul Acordul UE–Mercosur: o oportunitate strategică și economică pentru România apare prima dată în ea.md.
În contextul marcării Zilei Naționale a Culturii și celebrării zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, Biblioteca Națională a organizat expoziția tematică cu genericul „Lirica lui Mihai Eminescu – un izvor de inspirație a compozitorilor”. Poezia eminesciană este o „artă a auzului” mai mult decât una a văzului, căci la Eminescu rima este mai […] Articolul Lirica lui Mihai Eminescu – un izvor de inspiraţie a compozitorilor apare prima dată în ea.md.
(VIDEO) Maia Sandu transmite un mesaj clar despre reunirea cu România: „Știa ce spune”, spune Dan Dungaciu # EA.md
Mesajul Maiei Sandu despre reunirea Republicii Moldova cu România nu a fost întâmplător, ci calculat și asumat, potrivit expertului în geopolitică Dan Dungaciu. „Anterior, când a răspuns la aceeași întrebare, era posibil să fie forțată sau să caute o scăpare. De data aceasta a spus clar, cu subiect și predicat, și cu o încărcătură emoțională. […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu transmite un mesaj clar despre reunirea cu România: „Știa ce spune”, spune Dan Dungaciu apare prima dată în ea.md.
Rusia continuă să amenințe zona de graniță cu România. Duminică dimineață, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de drone rusești evoluând la doar 10 km nord de frontiera română, în spațiul aerian ucrainean, scri defenseromania.ro. În consecință, două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană Fetești […] Articolul România ridică F-16 după ce dronele rusești au ajuns la 10 km de graniță apare prima dată în ea.md.
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a criticat dur Uniunea Europeană, comparând-o cu „o stea care se stinge”, în cadrul unei întâlniri cu corpul diplomatic. El a vizat în special politicile privind Pactul Verde European, acordul Mercosur și politica migrațională, dar a subliniat că nu renunță la integrarea europeană și dorește o Polonie puternică într-o Europă sănătoasă. […] Articolul Karol Nawrocki: UE pierde din putere, Polonia trebuie să conducă reformele apare prima dată în ea.md.
Un consorțiu european, condus de francezii de la Expertise France, implementează reforma întreprinderilor de stat din Moldova. Alături de francezi, în proiect sunt implicate Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, menit să adapteze piața internă moldovenească la standardele europene, scrie logos-pres.md. […] Articolul Reforma întreprinderilor de stat din Moldova, coordonată de francezi apare prima dată în ea.md.
Wizz Air testează o nouă opțiune: pasagerii pot cumpăra locul liber din mijloc pentru mai mult confort # EA.md
Compania aeriană Wizz Air introduce, în regim de testare, o nouă opțiune destinată pasagerilor care își doresc mai mult spațiu și confort la bord. Serviciul permite blocarea locului din mijloc, contra cost, și este disponibil momentan doar pe anumite zboruri. Noua facilitate face parte din pachetul Wizz Class, care include mai multe servicii premium. Printre […] Articolul Wizz Air testează o nouă opțiune: pasagerii pot cumpăra locul liber din mijloc pentru mai mult confort apare prima dată în ea.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat impunerea unor tarife vamale împotriva mai multor state europene care nu susțin poziția sa privind Groenlanda. Decizia a fost comunicată printr-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, relatează „European Truth”. Potrivit liderului de la Casa Albă, începând cu 1 februarie 2026, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, […] Articolul Trump amenință Europa cu tarife vamale pentru opoziția față de planurile privind Groenlanda apare prima dată în ea.md.
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Viva, Moldova!”. În declarațiile sale, interpretul a menționat că piesa a fost concepută ca un manifest muzical despre identitatea Republicii Moldova și locul său în Europa, combinând elemente moderne cu mesaj patriotic. Republica Moldova va […] Articolul (Video) Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 apare prima dată în ea.md.
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu crește riscul de autism, ADHD sau dizabilități intelectuale la copii, arată o analiză de amploare realizată de cercetători europeni și publicată recent în The Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health, relatează hotnews.ro cu referire la The Guardian. Specialiștii transmit că femeile însărcinate nu au motive de îngrijorare, concluziile […] Articolul Un studiu amplu îl contrazice pe Donald Trump: paracetamolul NU provoacă autism apare prima dată în ea.md.
Tatiana Ceban, o femeie de 36 de ani din Chișinău, a murit în anul 2016, la două luni după ce a căzut de la etajul cinci al blocului în care locuia. Tragedia s-a produs într-un context marcat de violență domestică și conflicte repetate cu fostul soț, în pofida faptului că femeia solicitase de mai multe […] Articolul Violență repetitivă și tăcere instituțională: cazul morții Tatianei Ceban ajunge la CtEDO apare prima dată în ea.md.
Pe fondul amenințărilor lansate de președintele rus Vladimir Putin și al posibilității extinderii conflictului din Ucraina spre granițele României, ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că statul român este pregătit să facă față oricărei situații de risc, inclusiv în zona Gurilor Dunării, scrie adevarul.ro. Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, ministrul a declarat că Armata Română […] Articolul Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării apare prima dată în ea.md.
România nu va trimite, cel puțin deocamdată, trupe în Groenlanda, însă subiectul generează presiuni și dezbateri atât la nivel politic, cât și în rândul experților. În contextul în care mai multe state europene, printre care Franța, Germania, Suedia și Norvegia, au anunțat participarea la o misiune militară europeană în Groenlanda, Bucureștiul evită o poziție fermă, […] Articolul România, între SUA și Europa: în dosarul Groenlandei apare prima dată în ea.md.
Armata Română a început recepția unor vehicule blindate moderne, parte dintr-un contract de aproximativ un miliard de dolari. Este vorba despre 1.000 de blindate 4×4 de tip Cobra 2, destinate modernizării capacităților militar, anunță digi24.ro. Primul lot, format din 194 de vehicule, a fost deja livrat și a ajuns în București, urmând să fie distribuit […] Articolul Armata Română își întărește flota: blindate moderne, produse parțial în România apare prima dată în ea.md.
Un caporal dintr-o unitate militară din Constanța a fost condamnat de Tribunalul Militar București la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența drogurilor, scrie adevarul.ro. Incidentul a avut loc în noaptea de 23 iunie 2025, în jurul orei 01:00, când militarul a fost oprit de […] Articolul Militar român, drogat la volan. A recunoscut că a fumat canabis „la grătar” apare prima dată în ea.md.
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei, scrie digi24.ro. „Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 […] Articolul Kievul intră în alertă: școlile se închid până la 1 februarie după bombardamentele rusești apare prima dată în ea.md.
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de aproximativ 3,4 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești. Peste 68% din totalul exporturilor au fost direcționate către statele UE, iar livrările pe această piață au crescut […] Articolul Exporturile Republicii Moldova către CSI au scăzut cu 9,3% în 2025 apare prima dată în ea.md.
Ies la iveală noi detalii în cazul fermierului din raionul Anenii Noi, Stepan Găină, suspectat că ar fi implicat în mai multe crime. O femeie din satul Beriozchi susține că ar fi fost agresată violent de acesta în noaptea de Crăciun, în urmă cu șapte ani, potrivit unui reportaj realizat de Life MD Documentary. Odată […] Articolul Presupusul criminal din Beriozchi ar fi atacat o vecină chiar în noaptea de Crăciun apare prima dată în ea.md.
O dronă cu o lungime de circa 2,5 metri a fost găsită pe malul unui iaz din raionul Telenești. Potrivit Poliției, obiectul a fost observat de un vânător, care a alertat autoritățile. Incidentul s-a produs la intrarea în satul Nucăreni. După recepționarea apelului, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului urmează să intervină […] Articolul O dronă de aproximativ 2,5 metri, descoperită pe malul unui iaz din raionul Telenești apare prima dată în ea.md.
Vremea se menține rece astăzi, 17 ianuarie 2026. Meteorologii anunță cer variabil și lipsa precipitațiilor, însă temperaturile vor rămâne negative pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele zilei se vor situa între -10 și -5 grade Celsius. Vântul va sufla din est, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului […] Articolul Meteo, 17 ianuarie 2026: ger puternic în toată țara, până la -18°C apare prima dată în ea.md.
Retenția de apă este o problemă frecventă, mai ales în rândul femeilor, și se manifestă prin senzația de umflare, greutate în corp și creșteri temporare în greutate care nu au legătură cu acumularea de grăsime. Deși este adesea percepută ca un disconfort estetic, retenția de apă are la bază mecanisme fiziologice complexe, influențate de alimentație, […] Articolul Cum să previi și să reduci retenția de apă apare prima dată în ea.md.
Oboseala constantă, lipsa motivației și dificultatea de concentrare sunt simptome tot mai des întâlnite, iar în multe cazuri au legătură cu deficiența unor micronutrienți. Organismul are nevoie de vitamine și minerale pentru a transforma hrana în energie, a susține sistemul nervos și a menține un nivel optim de funcționare. Studiile arată că o dietă săracă […] Articolul Vitamine și minerale esențiale pentru energie zilnică apare prima dată în ea.md.
Calciul este cel mai abundent mineral din organism și joacă un rol mult mai complex decât se crede. Deși este cunoscut în special pentru importanța sa în sănătatea oaselor și a dinților, calciul este vital și pentru funcționarea inimii, a mușchilor și a sistemului nervos. Potrivit National Institutes of Health, aproape 40% dintre femei nu […] Articolul Semne că ai lipsă de calciu – dincolo de sănătatea oaselor apare prima dată în ea.md.
Proteinele sunt componente esențiale ale organismului, implicate în structura și funcționarea fiecărei celule. Părul și unghiile, deși sunt adesea privite doar din perspectivă estetică, reprezintă țesuturi active din punct de vedere biologic, extrem de sensibile la deficiențele nutriționale. Studiile din dermatologie și nutriție arată că lipsa de proteine poate avea efecte vizibile și progresive asupra […] Articolul Cum afectează lipsa de proteine părul și unghiile? apare prima dată în ea.md.
Reglarea glicemiei nu este o preocupare doar pentru persoanele cu diabet diagnosticat, ci și pentru cei care se confruntă cu fluctuații ale zahărului din sânge, oboseală accentuată după mese, poftă constantă de dulce sau dificultăți de concentrare. Studiile din ultimii ani arată clar că stilul de viață are un impact major asupra modului în care […] Articolul Strategii pentru reglarea glicemiei fără medicamente apare prima dată în ea.md.
Idola adolescenților, Iuliana Beregoi, a făcut dezvăluiri extrem de personale într-un podcast popular. Cântăreața de 21 de ani a fost provocată să dezvăluie cel mai nebun loc în care a făcut sex. Stânjenită, dar amuzată, după câteva momente de ezitare, tânăra a decis totuși să spună adevărul. La ai săi 21 de ani, fata a […] Articolul 18+! Iuliana Beregoi dezvăluie cel mai nebun loc în care a făcut sex apare prima dată în ea.md.
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a afirmat că în 2030 Maia Sandu ar putea prelua funcția de președinte al României de la Nicușor Dan. Ponta susține că astfel de scenarii politice sunt discutate „în culise” încă din perioada 2023-2024. „E foarte bine că îi pregătesc un înlocuitor. Și înlocuitorii au fost și anul trecut, […] Articolul Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României apare prima dată în ea.md.
Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere” # EA.md
O mamă din Căușeni acuză Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) că a publicat informații false despre copiii ei. Potrivit instituției, minorii ar fi fost găsiți nesupravegheați pe stradă, însă femeia afirmă că această situație nu corespunde realității, scrie studio-l. Conform postării, minorii ar fi rămas singuri pe stradă după ce mama ar fi intrat într-un […] Articolul Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere” apare prima dată în ea.md.
Facturile pentru energia termică din decembrie 2025 pot varia de la un bloc la altul, chiar și între apartamente similare. Aceasta vine după ce mai mulți consumatori din Capitală au semnalat sume mai mari decât se așteptau. Termoelectrica precizează că valorile reflectă consumul real înregistrat. Factura include atât energia pentru încălzire, cât și cea pentru […] Articolul Facturi diferite la energia termică? Termoelectrica explică motivul apare prima dată în ea.md.
Natalia Politov-Cangaș, prima martoră a apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, a fost trimisă în judecată. Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank este acuzată de escrocherie într-un caz disjuns din dosarul „Frauda bancară”. Potrivit datelor de pe site-ul web al instanțelor, dosarul a fost trimis spre examinare pe 15 ianuarie 2026, scrie tv8.md […] Articolul Cazul Natalia Politov-Cangaș: Martora lui Plahotniuc, învinuită de escrocherie apare prima dată în ea.md.
Vasile Costiuc anunță că va propune organizarea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România chiar la prima ședință a Parlamentului din 2026. Declarația a fost făcută la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8. „La prima ședință de Parlament voi propune un referendum și veți vedea cum va vota majoritatea parlamentară”, a declarat Costiuc, lider […] Articolul Unirea cu România, din nou pe agendă? Declarația lui Vasile Costiuc apare prima dată în ea.md.
„Este greșit să comparăm salariile cu alte domenii sau industrii”, afirmă directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, referindu-se la proiectul de lege care prevede plafonarea salariilor pentru conducerea autorităților ce reglementează piețele financiară, energetică și a comunicațiilor. Oficialul susține că sistemul de salarizare este aliniat celui aplicat instituțiilor similare din alte […] Articolul Salariu de 127.000 lei pe lună la ANRE: Cum se justifică șeful instituției apare prima dată în ea.md.
La maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, o singură zi a fost marcată de trei nașteri neobișnuite: femei care au devenit mame pentru a șasea, a șaptea și a opta oară. Medicii anunță că atât mamele, cât și nou-născuții se află în stare bună, iar momentul a fost trăit cu emoție de cadrele […] Articolul Zi extraordinară la maternitatea „Gheorghe Paladi”: Trei nașteri rare în doar 24 de ore apare prima dată în ea.md.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina va putea să cheltuie în acest an și anul viitor pentru consolidarea capacităților militare 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE, a scris AFP, citată de presa română. În decembrie, liderii europeni au căzut de acord […] Articolul Ucraina primește 60 de miliarde de euro pentru armată: Von der Leyen asigură – „Va rezista” apare prima dată în ea.md.
Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-ar fi incendiat cu intenția de a se sinucide. Incidentul s-a produs miercuri, în amiaza zilei, în municipiul Comrat. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 50 de ani. Din motive încă nestabilite de anchetă, acesta s-ar fi stropit cu benzină și și-ar fi […] Articolul Șoc la Comrat: un bărbat și-a dat foc și a murit pe loc, înainte de sosirea ambulanței apare prima dată în ea.md.
Incendii în stil mafiot la Botanica: mașini ale unui presupus membru „Kitaeț” mistuite de flăcări în curtea unui bloc # EA.md
Mai multe mașini au ars marți noaptea, în curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei, după ce două dintre ele ar fi fost incendiate intenționat, scrie pulsmedia.md. Potrivit imaginilor, flăcări au distrus cel puțint trei mașini, două de marca Toyota și Mercedes. Totodată, au fost afectate și alte automobile, care erau parcate […] Articolul Incendii în stil mafiot la Botanica: mașini ale unui presupus membru „Kitaeț” mistuite de flăcări în curtea unui bloc apare prima dată în ea.md.
Moldova achită anual circa un miliard de lei pentru datoriile rezultate din „furtul miliardului”, iar aceste plăți vor continua până în 2041, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit ministrului, rambursarea acestei datorii este o obligație bugetară fermă față de Banca Națională a Moldovei, care a intervenit în 2014–2015 pentru a salva sistemul bancar […] Articolul Gavriliță anunță: Moldova va plăti datoria pentru „furtul miliardului” până în 2041 apare prima dată în ea.md.
Salarii în creștere pentru profesori, medici și polițiști? Ministrul Finanțelor: „Foarte probabil” # EA.md
Profesorii, medicii și polițiștii ar putea primi salarii mai mari începând cu 1 septembrie, a declarat miercuri ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. „În acest an, au fost făcute anumite majorări, dar numai la categoriile, să spunem, cele mai critice. A fost majorat salarul minim și a […] Articolul Salarii în creștere pentru profesori, medici și polițiști? Ministrul Finanțelor: „Foarte probabil” apare prima dată în ea.md.
Lovitură în anchetă: complicele polițistului acuzat de uciderea lui Sergiu Țărnă, arestat în Italia # EA.md
În dimineața zilei de 14 ianuarie, în urma unei operațiuni desfășurate la primele ore, Unitatea de Investigații a Carabinierilor l-a reținut pe Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani. Acesta este suspectat că ar fi fost complicele lui Riccardo Salvagno, polițist local, în uciderea barmanului Sergiu Țărnă. Andrea Vescovo, care are antecedente penale, […] Articolul Lovitură în anchetă: complicele polițistului acuzat de uciderea lui Sergiu Țărnă, arestat în Italia apare prima dată în ea.md.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că în anumite instituții este posibil ca un angajat să aibă un salariu ce depășește 200 de mii de lei lunar, însă a subliniat că astfel de situații nu se întâlnesc în structurile aflate în subordinea directă a Guvernului. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” […] Articolul Salarii care șochează: Gavriliță, despre lefuri de peste 200.000 de lei în unele instituții apare prima dată în ea.md.
În unele sate din R. Moldova, toți elevii localității încap într-o singură clasă… și tot rămân bănci libere. Aproape una din zece școli din țară are mai puțin de 50 de elevi, iar profesorii sunt nevoiți adesea să predea mai multe materii, uneori chiar în afara specializării lor. În acest context, Ministerul Educației și […] Articolul Școlile din sate se închid: „La 1 septembrie, mai erau doar trei elevi în clasă” apare prima dată în ea.md.
Miercuri, 14 ianuarie, cadavrul unui bărbat a fost găsit pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sângerei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat în jurul orei 11:30, informează NordNews. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla într-un iaz situat […] Articolul Tragedie la Sângerei: tânărul dispărut luna trecută, descoperit mort pe malul unui iaz apare prima dată în ea.md.
„De la cuțitul tatălui la pumnii soțului”: Povestea cutremurătoare a unei femei prinsă într-un destin plin de umilințe # EA.md
O copilărie fără iubire, o viață marcată de violență, sărăcie și abandon, dar și curajul de a vorbi public despre toate acestea. Este povestea Ninei Buruian, o femeie din satul Micăuți, raionul Strășeni, care a acceptat să-și spună istoria de viață într-un interviu emoționant, scrie SHOK.md. „Vreau să vă lămuresc de la bun început: am […] Articolul „De la cuțitul tatălui la pumnii soțului”: Povestea cutremurătoare a unei femei prinsă într-un destin plin de umilințe apare prima dată în ea.md.
Potrivit președintelui SUA, Donald Trump, Vladimir Putin este pregătit să încheie războiul, în timp ce Ucraina „nu este la fel de pregătită” pentru asta. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru Reuters, publicat miercuri, 14 ianuarie, că încheierea unui acord de pace în Ucraina este blocată de Kiev, nu de Moscova. Potrivit lui […] Articolul Trump acuză: „Putin vrea pace, Zelenski blochează acordul” apare prima dată în ea.md.
Anul Nou în Moldova aduce din nou scumpiri la energia electrică: prețuri europene, dar fără venituri europene, consecința directă a eșecurilor din politica energetică a autorităților. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md. El a menționat că nu critică de dragul criticii, dar vorbește despre […] Articolul Stoianoglo critică scumpirile: „Plătim prețuri europene, dar fără venituri europene” apare prima dată în ea.md.
2026 aduce schimbări la impozitul pe imobile: Gavriliță anunță că primăriile vor stabili propriile taxe # EA.md
Impozitul pe imobil ar putea crește în 2026. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că Guvernul actualizează metodologiile de calcul, subliniind că noile reguli vor permite primăriilor să stabilească taxe mai echitabile, adaptate realităților locale, scrie UNIMEDIA. „- Referitor la intenția Guvernului de a introduce un impozit pe imobil. Exista? Cunoaștem taxa prezentului imobil, va […] Articolul 2026 aduce schimbări la impozitul pe imobile: Gavriliță anunță că primăriile vor stabili propriile taxe apare prima dată în ea.md.
ANRE urmează să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Anunțul a fost făcut de directorul general al instituției, Alexei Taran, în cadrul unei conferințe de presă. „Dacă publicăm la începutul săptămânii viitoare proiectul costurilor de bază pentru Energocom, cu aprobarea investițiilor în 2025, cred că în […] Articolul Facturi mai mici la gaze? Tendință clară de scădere a prețurilor apare prima dată în ea.md.
După sărbătorile de iarnă, moldovenii au început să primească primele facturi la încălzire din acest an. Mulți se declară șocați de sumele de plată: într-un caz, pentru un apartament de aproape 66 m², factura pentru luna decembrie depășește 5100 de lei – aproape egală cu salariul minim pe economie în 2025. Astfel, în cazul unui […] Articolul „Își bat joc de noi.” Moldovenii, revoltați de facturile uriașe la căldură pentru decembrie apare prima dată în ea.md.
MAE clarifică: ce înseamnă pentru moldoveni suspendarea vizelor de imigrare de către SUA – vor fi afectate călătoriile? # EA.md
MAE Moldova oferă detalii despre decizia SUA de a suspenda temporar emiterile vizelor de imigrare, care va afecta și cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Autoritățile explică ce înseamnă această măsură pentru călătoriile și planurile de imigrare ale moldovenilor și care sunt pașii de urmat în perioada suspendării. „Măsura are caracter administrativ, fiind […] Articolul MAE clarifică: ce înseamnă pentru moldoveni suspendarea vizelor de imigrare de către SUA – vor fi afectate călătoriile? apare prima dată în ea.md.
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, critică guvernarea PAS după suspendarea vizelor SUA pentru Moldova: „Includerea țării noastre pe lista celor 75 de state este rezultatul incompetenței, lipsei de viziune și corupției guvernării eșuate”. „Din această listă va fi greu de ieșit. Asta e când trimiți la Washington un Grosu…”, a scris Dragalin […] Articolul Elena Dragalin: „Suspendarea vizelor SUA – rodul incompetenței și corupției guvernării PAS” apare prima dată în ea.md.
