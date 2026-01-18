Karol Nawrocki: UE pierde din putere, Polonia trebuie să conducă reformele

15:10

După sărbătorile de iarnă, moldovenii au început să primească primele facturi la încălzire din acest an. Mulți se declară șocați de sumele de plată: într-un caz, pentru un apartament de aproape 66 m², factura pentru luna decembrie depășește 5100 de lei – aproape egală cu salariul minim pe economie în 2025.