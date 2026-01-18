Militar român, drogat la volan. A recunoscut că a fumat canabis „la grătar”

07:20

Showman-ul Anatolie Melnic duce acum un stil de viață luxoasă și îi răsfață toate mofturile soției sale pasionale, Tatiana Melnic. Însă lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Melnic a povestit că, înainte să o întâlnească pe actuala soție, a fost logodit și aproape să se căsătorească, însă viitoarea mireasă l-a părăsit înainte de nuntă, considerându-l… […] Articolul Secrete din trecutul lui Anatolie Melnic: logodnica l-a părăsit înainte de nuntă din cauza salariului mic apare prima dată în ea.md.