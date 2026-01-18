Dan Dungaciu: Moldova nu poate rezista singură

07:20

Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-ar fi incendiat cu intenția de a se sinucide. Incidentul s-a produs miercuri, în amiaza zilei, în municipiul Comrat. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 50 de ani. Din motive încă nestabilite de anchetă, acesta s-ar fi stropit cu benzină și și-ar fi […] Articolul Șoc la Comrat: un bărbat și-a dat foc și a murit pe loc, înainte de sosirea ambulanței apare prima dată în ea.md.