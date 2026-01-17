Exporturile Republicii Moldova către CSI au scăzut cu 9,3% în 2025

07:10

Mama lui Arte Popușoi, milionarul moldovean stabilit în Italia și cu ambiții prezidențiale, continuă să muncească pentru 10 euro pe oră. Într-un interviu cu Dorin Galben, tânărul a explicat de ce aceasta alege să lucreze, chiar dacă el îi poate oferi un viitor lipsit de griji. „Ai menționat un lucru tare curios – faptul […]