Presupusul criminal din Beriozchi ar fi atacat o vecină chiar în noaptea de Crăciun
EA.md, 17 ianuarie 2026 12:00
Ies la iveală noi detalii în cazul fermierului din raionul Anenii Noi, Stepan Găină, suspectat că ar fi implicat în mai multe crime. O femeie din satul Beriozchi susține că ar fi fost agresată violent de acesta în noaptea de Crăciun, în urmă cu șapte ani, potrivit unui reportaj realizat de Life MD Documentary. Odată […] Articolul Presupusul criminal din Beriozchi ar fi atacat o vecină chiar în noaptea de Crăciun apare prima dată în ea.md.
• • •
Acum 30 minute
12:00
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de aproximativ 3,4 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești. Peste 68% din totalul exporturilor au fost direcționate către statele UE, iar livrările pe această piață au crescut […] Articolul Exporturile Republicii Moldova către CSI au scăzut cu 9,3% în 2025 apare prima dată în ea.md.
12:00
12:00
O dronă cu o lungime de circa 2,5 metri a fost găsită pe malul unui iaz din raionul Telenești. Potrivit Poliției, obiectul a fost observat de un vânător, care a alertat autoritățile. Incidentul s-a produs la intrarea în satul Nucăreni. După recepționarea apelului, zona a fost imediat izolată, iar la fața locului urmează să intervină […] Articolul O dronă de aproximativ 2,5 metri, descoperită pe malul unui iaz din raionul Telenești apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
11:50
Vremea se menține rece astăzi, 17 ianuarie 2026. Meteorologii anunță cer variabil și lipsa precipitațiilor, însă temperaturile vor rămâne negative pe întreg teritoriul țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele zilei se vor situa între -10 și -5 grade Celsius. Vântul va sufla din est, cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului […] Articolul Meteo, 17 ianuarie 2026: ger puternic în toată țara, până la -18°C apare prima dată în ea.md.
11:40
Retenția de apă este o problemă frecventă, mai ales în rândul femeilor, și se manifestă prin senzația de umflare, greutate în corp și creșteri temporare în greutate care nu au legătură cu acumularea de grăsime. Deși este adesea percepută ca un disconfort estetic, retenția de apă are la bază mecanisme fiziologice complexe, influențate de alimentație, […] Articolul Cum să previi și să reduci retenția de apă apare prima dată în ea.md.
11:40
Oboseala constantă, lipsa motivației și dificultatea de concentrare sunt simptome tot mai des întâlnite, iar în multe cazuri au legătură cu deficiența unor micronutrienți. Organismul are nevoie de vitamine și minerale pentru a transforma hrana în energie, a susține sistemul nervos și a menține un nivel optim de funcționare. Studiile arată că o dietă săracă […] Articolul Vitamine și minerale esențiale pentru energie zilnică apare prima dată în ea.md.
11:40
Calciul este cel mai abundent mineral din organism și joacă un rol mult mai complex decât se crede. Deși este cunoscut în special pentru importanța sa în sănătatea oaselor și a dinților, calciul este vital și pentru funcționarea inimii, a mușchilor și a sistemului nervos. Potrivit National Institutes of Health, aproape 40% dintre femei nu […] Articolul Semne că ai lipsă de calciu – dincolo de sănătatea oaselor apare prima dată în ea.md.
11:30
Proteinele sunt componente esențiale ale organismului, implicate în structura și funcționarea fiecărei celule. Părul și unghiile, deși sunt adesea privite doar din perspectivă estetică, reprezintă țesuturi active din punct de vedere biologic, extrem de sensibile la deficiențele nutriționale. Studiile din dermatologie și nutriție arată că lipsa de proteine poate avea efecte vizibile și progresive asupra […] Articolul Cum afectează lipsa de proteine părul și unghiile? apare prima dată în ea.md.
11:30
Reglarea glicemiei nu este o preocupare doar pentru persoanele cu diabet diagnosticat, ci și pentru cei care se confruntă cu fluctuații ale zahărului din sânge, oboseală accentuată după mese, poftă constantă de dulce sau dificultăți de concentrare. Studiile din ultimii ani arată clar că stilul de viață are un impact major asupra modului în care […] Articolul Strategii pentru reglarea glicemiei fără medicamente apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
14:10
Idola adolescenților, Iuliana Beregoi, a făcut dezvăluiri extrem de personale într-un podcast popular. Cântăreața de 21 de ani a fost provocată să dezvăluie cel mai nebun loc în care a făcut sex. Stânjenită, dar amuzată, după câteva momente de ezitare, tânăra a decis totuși să spună adevărul. La ai săi 21 de ani, fata a […] Articolul 18+! Iuliana Beregoi dezvăluie cel mai nebun loc în care a făcut sex apare prima dată în ea.md.
14:10
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a afirmat că în 2030 Maia Sandu ar putea prelua funcția de președinte al României de la Nicușor Dan. Ponta susține că astfel de scenarii politice sunt discutate „în culise” încă din perioada 2023-2024. „E foarte bine că îi pregătesc un înlocuitor. Și înlocuitorii au fost și anul trecut, […] Articolul Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României apare prima dată în ea.md.
14:00
Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere” # EA.md
O mamă din Căușeni acuză Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) că a publicat informații false despre copiii ei. Potrivit instituției, minorii ar fi fost găsiți nesupravegheați pe stradă, însă femeia afirmă că această situație nu corespunde realității, scrie studio-l. Conform postării, minorii ar fi rămas singuri pe stradă după ce mama ar fi intrat într-un […] Articolul Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere” apare prima dată în ea.md.
13:50
Facturile pentru energia termică din decembrie 2025 pot varia de la un bloc la altul, chiar și între apartamente similare. Aceasta vine după ce mai mulți consumatori din Capitală au semnalat sume mai mari decât se așteptau. Termoelectrica precizează că valorile reflectă consumul real înregistrat. Factura include atât energia pentru încălzire, cât și cea pentru […] Articolul Facturi diferite la energia termică? Termoelectrica explică motivul apare prima dată în ea.md.
13:50
Natalia Politov-Cangaș, prima martoră a apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, a fost trimisă în judecată. Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank este acuzată de escrocherie într-un caz disjuns din dosarul „Frauda bancară”. Potrivit datelor de pe site-ul web al instanțelor, dosarul a fost trimis spre examinare pe 15 ianuarie 2026, scrie tv8.md […] Articolul Cazul Natalia Politov-Cangaș: Martora lui Plahotniuc, învinuită de escrocherie apare prima dată în ea.md.
13:40
Vasile Costiuc anunță că va propune organizarea unui referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România chiar la prima ședință a Parlamentului din 2026. Declarația a fost făcută la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8. „La prima ședință de Parlament voi propune un referendum și veți vedea cum va vota majoritatea parlamentară”, a declarat Costiuc, lider […] Articolul Unirea cu România, din nou pe agendă? Declarația lui Vasile Costiuc apare prima dată în ea.md.
13:40
„Este greșit să comparăm salariile cu alte domenii sau industrii”, afirmă directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, referindu-se la proiectul de lege care prevede plafonarea salariilor pentru conducerea autorităților ce reglementează piețele financiară, energetică și a comunicațiilor. Oficialul susține că sistemul de salarizare este aliniat celui aplicat instituțiilor similare din alte […] Articolul Salariu de 127.000 lei pe lună la ANRE: Cum se justifică șeful instituției apare prima dată în ea.md.
13:40
La maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, o singură zi a fost marcată de trei nașteri neobișnuite: femei care au devenit mame pentru a șasea, a șaptea și a opta oară. Medicii anunță că atât mamele, cât și nou-născuții se află în stare bună, iar momentul a fost trăit cu emoție de cadrele […] Articolul Zi extraordinară la maternitatea „Gheorghe Paladi”: Trei nașteri rare în doar 24 de ore apare prima dată în ea.md.
Ieri
07:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina va putea să cheltuie în acest an și anul viitor pentru consolidarea capacităților militare 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE, a scris AFP, citată de presa română. În decembrie, liderii europeni au căzut de acord […] Articolul Ucraina primește 60 de miliarde de euro pentru armată: Von der Leyen asigură – „Va rezista” apare prima dată în ea.md.
07:20
Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-ar fi incendiat cu intenția de a se sinucide. Incidentul s-a produs miercuri, în amiaza zilei, în municipiul Comrat. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 50 de ani. Din motive încă nestabilite de anchetă, acesta s-ar fi stropit cu benzină și și-ar fi […] Articolul Șoc la Comrat: un bărbat și-a dat foc și a murit pe loc, înainte de sosirea ambulanței apare prima dată în ea.md.
07:20
Incendii în stil mafiot la Botanica: mașini ale unui presupus membru „Kitaeț” mistuite de flăcări în curtea unui bloc # EA.md
Mai multe mașini au ars marți noaptea, în curtea unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei, după ce două dintre ele ar fi fost incendiate intenționat, scrie pulsmedia.md. Potrivit imaginilor, flăcări au distrus cel puțint trei mașini, două de marca Toyota și Mercedes. Totodată, au fost afectate și alte automobile, care erau parcate […] Articolul Incendii în stil mafiot la Botanica: mașini ale unui presupus membru „Kitaeț” mistuite de flăcări în curtea unui bloc apare prima dată în ea.md.
07:20
Moldova achită anual circa un miliard de lei pentru datoriile rezultate din „furtul miliardului”, iar aceste plăți vor continua până în 2041, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit ministrului, rambursarea acestei datorii este o obligație bugetară fermă față de Banca Națională a Moldovei, care a intervenit în 2014–2015 pentru a salva sistemul bancar […] Articolul Gavriliță anunță: Moldova va plăti datoria pentru „furtul miliardului” până în 2041 apare prima dată în ea.md.
07:10
Salarii în creștere pentru profesori, medici și polițiști? Ministrul Finanțelor: „Foarte probabil” # EA.md
Profesorii, medicii și polițiștii ar putea primi salarii mai mari începând cu 1 septembrie, a declarat miercuri ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. „În acest an, au fost făcute anumite majorări, dar numai la categoriile, să spunem, cele mai critice. A fost majorat salarul minim și a […] Articolul Salarii în creștere pentru profesori, medici și polițiști? Ministrul Finanțelor: „Foarte probabil” apare prima dată în ea.md.
07:10
Lovitură în anchetă: complicele polițistului acuzat de uciderea lui Sergiu Țărnă, arestat în Italia # EA.md
În dimineața zilei de 14 ianuarie, în urma unei operațiuni desfășurate la primele ore, Unitatea de Investigații a Carabinierilor l-a reținut pe Andrea Vescovo, în vârstă de 38 de ani. Acesta este suspectat că ar fi fost complicele lui Riccardo Salvagno, polițist local, în uciderea barmanului Sergiu Țărnă. Andrea Vescovo, care are antecedente penale, […] Articolul Lovitură în anchetă: complicele polițistului acuzat de uciderea lui Sergiu Țărnă, arestat în Italia apare prima dată în ea.md.
07:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că în anumite instituții este posibil ca un angajat să aibă un salariu ce depășește 200 de mii de lei lunar, însă a subliniat că astfel de situații nu se întâlnesc în structurile aflate în subordinea directă a Guvernului. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” […] Articolul Salarii care șochează: Gavriliță, despre lefuri de peste 200.000 de lei în unele instituții apare prima dată în ea.md.
07:10
În unele sate din R. Moldova, toți elevii localității încap într-o singură clasă… și tot rămân bănci libere. Aproape una din zece școli din țară are mai puțin de 50 de elevi, iar profesorii sunt nevoiți adesea să predea mai multe materii, uneori chiar în afara specializării lor. În acest context, Ministerul Educației și […] Articolul Școlile din sate se închid: „La 1 septembrie, mai erau doar trei elevi în clasă” apare prima dată în ea.md.
07:10
Miercuri, 14 ianuarie, cadavrul unui bărbat a fost găsit pe malul unui iaz din satul Lipovanca, raionul Sângerei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sângerei, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat în jurul orei 11:30, informează NordNews. La fața locului s-a deplasat grupa operativă, care a stabilit că trupul neînsuflețit se afla într-un iaz situat […] Articolul Tragedie la Sângerei: tânărul dispărut luna trecută, descoperit mort pe malul unui iaz apare prima dată în ea.md.
07:10
„De la cuțitul tatălui la pumnii soțului”: Povestea cutremurătoare a unei femei prinsă într-un destin plin de umilințe # EA.md
O copilărie fără iubire, o viață marcată de violență, sărăcie și abandon, dar și curajul de a vorbi public despre toate acestea. Este povestea Ninei Buruian, o femeie din satul Micăuți, raionul Strășeni, care a acceptat să-și spună istoria de viață într-un interviu emoționant, scrie SHOK.md. „Vreau să vă lămuresc de la bun început: am […] Articolul „De la cuțitul tatălui la pumnii soțului”: Povestea cutremurătoare a unei femei prinsă într-un destin plin de umilințe apare prima dată în ea.md.
07:10
Potrivit președintelui SUA, Donald Trump, Vladimir Putin este pregătit să încheie războiul, în timp ce Ucraina „nu este la fel de pregătită” pentru asta. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru Reuters, publicat miercuri, 14 ianuarie, că încheierea unui acord de pace în Ucraina este blocată de Kiev, nu de Moscova. Potrivit lui […] Articolul Trump acuză: „Putin vrea pace, Zelenski blochează acordul” apare prima dată în ea.md.
07:10
Anul Nou în Moldova aduce din nou scumpiri la energia electrică: prețuri europene, dar fără venituri europene, consecința directă a eșecurilor din politica energetică a autorităților. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo, transmite noi.md. El a menționat că nu critică de dragul criticii, dar vorbește despre […] Articolul Stoianoglo critică scumpirile: „Plătim prețuri europene, dar fără venituri europene” apare prima dată în ea.md.
07:10
2026 aduce schimbări la impozitul pe imobile: Gavriliță anunță că primăriile vor stabili propriile taxe # EA.md
Impozitul pe imobil ar putea crește în 2026. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că Guvernul actualizează metodologiile de calcul, subliniind că noile reguli vor permite primăriilor să stabilească taxe mai echitabile, adaptate realităților locale, scrie UNIMEDIA. „- Referitor la intenția Guvernului de a introduce un impozit pe imobil. Exista? Cunoaștem taxa prezentului imobil, va […] Articolul 2026 aduce schimbări la impozitul pe imobile: Gavriliță anunță că primăriile vor stabili propriile taxe apare prima dată în ea.md.
07:00
ANRE urmează să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Anunțul a fost făcut de directorul general al instituției, Alexei Taran, în cadrul unei conferințe de presă. „Dacă publicăm la începutul săptămânii viitoare proiectul costurilor de bază pentru Energocom, cu aprobarea investițiilor în 2025, cred că în […] Articolul Facturi mai mici la gaze? Tendință clară de scădere a prețurilor apare prima dată în ea.md.
15 ianuarie 2026
15:10
După sărbătorile de iarnă, moldovenii au început să primească primele facturi la încălzire din acest an. Mulți se declară șocați de sumele de plată: într-un caz, pentru un apartament de aproape 66 m², factura pentru luna decembrie depășește 5100 de lei – aproape egală cu salariul minim pe economie în 2025. Astfel, în cazul unui […] Articolul „Își bat joc de noi.” Moldovenii, revoltați de facturile uriașe la căldură pentru decembrie apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
MAE clarifică: ce înseamnă pentru moldoveni suspendarea vizelor de imigrare de către SUA – vor fi afectate călătoriile? # EA.md
MAE Moldova oferă detalii despre decizia SUA de a suspenda temporar emiterile vizelor de imigrare, care va afecta și cetățenii Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Autoritățile explică ce înseamnă această măsură pentru călătoriile și planurile de imigrare ale moldovenilor și care sunt pașii de urmat în perioada suspendării. „Măsura are caracter administrativ, fiind […] Articolul MAE clarifică: ce înseamnă pentru moldoveni suspendarea vizelor de imigrare de către SUA – vor fi afectate călătoriile? apare prima dată în ea.md.
12:10
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, critică guvernarea PAS după suspendarea vizelor SUA pentru Moldova: „Includerea țării noastre pe lista celor 75 de state este rezultatul incompetenței, lipsei de viziune și corupției guvernării eșuate”. „Din această listă va fi greu de ieșit. Asta e când trimiți la Washington un Grosu…”, a scris Dragalin […] Articolul Elena Dragalin: „Suspendarea vizelor SUA – rodul incompetenței și corupției guvernării PAS” apare prima dată în ea.md.
12:00
Ecaterina Maniuc, judecată în dosarul morții Liubei Babuțchi, surprinsă într-un local din capitală alături de Victor Tvorceskii: stilistul i-a făcut o dedicație # EA.md
Ecaterina Maniuc, anesteziologa judecată în dosarul morții Liubei Babuțchi și eliberată din arest la domiciliu vara trecută, a fost surprinsă de un stilist renumit din capitală în timp ce lua masa împreună cu el într-un local. Stilistul i-a făcut și o dedicație muzicală. Imaginile video au fost postate de stilistul Victor Tvorceskii, în stories, pe […] Articolul Ecaterina Maniuc, judecată în dosarul morții Liubei Babuțchi, surprinsă într-un local din capitală alături de Victor Tvorceskii: stilistul i-a făcut o dedicație apare prima dată în ea.md.
11:30
„Eu plec…” Cristina Scarlevschi surprinde pe toată lumea: bloggerița anunță sfârșitul activității sale în Moldova # EA.md
Dansatoarea de pole dance și bloggerița Cristina Scarlevschi a surprins fanii cu un anunț neașteptat pe rețelele sociale: ea a decis să părăsească definitiv Republica Moldova. După mai multe experiențe care i-au modelat parcursul personal și profesional, Cristina spune că simte nevoia unui nou început. „Nu am vrut să am emoții, dar uite că emoțiile […] Articolul „Eu plec…” Cristina Scarlevschi surprinde pe toată lumea: bloggerița anunță sfârșitul activității sale în Moldova apare prima dată în ea.md.
11:20
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei citate, printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. […] Articolul SUA suspendă vizele pentru cetățenii moldoveni apare prima dată în ea.md.
11:10
Statul pune mâna pe coletele mici: TVA și taxă minimă de 20 de lei pentru pachetele sub 150 de euro # EA.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” că autoritățile pregătesc noi reguli pentru cumpărăturile online din străinătate. Potrivit acestuia, coletele cu valoare sub 150 de euro ar urma să fie supuse TVA-ului și unei taxe fixe de cel puțin 20 de lei, măsura având drept scop asigurarea echității fiscale și […] Articolul Statul pune mâna pe coletele mici: TVA și taxă minimă de 20 de lei pentru pachetele sub 150 de euro apare prima dată în ea.md.
07:20
„Ei au ieșit zâmbind, noi cu lacrimi în ochi”: Familia lui Alexandru Babaleu, ucis la Drochia, acuză judecătoarea de „favoruri pentru criminali” # EA.md
O mamă sfâșiată de durere și o soră care a luptat patru ani prin tribunale pe cont propriu au ajuns la capătul puterilor. După un proces marcat de amânări și acuzații de corupție, familia lui Alexandru Babaleu, tânărul de 36 de ani ucis în bătaie la Pelinia, se confruntă cu o realitate dură: din cinci […] Articolul „Ei au ieșit zâmbind, noi cu lacrimi în ochi”: Familia lui Alexandru Babaleu, ucis la Drochia, acuză judecătoarea de „favoruri pentru criminali” apare prima dată în ea.md.
07:20
PLDM reacționează la declarația Maiei Sandu privind Unirea: „O recunoaștere publică a eșecului guvernării PAS” # EA.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) cataloghează declarația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota „da” la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, drept „o poziție ambiguă, fără consecințe politice concrete”. „Ne surprinde insistența cu care președinta transmite mesaje alarmiste despre pretinsa nefuncționalitate a statului. De-a lungul timpului, Maia Sandu […] Articolul PLDM reacționează la declarația Maiei Sandu privind Unirea: „O recunoaștere publică a eșecului guvernării PAS” apare prima dată în ea.md.
07:20
Secrete din trecutul lui Anatolie Melnic: logodnica l-a părăsit înainte de nuntă din cauza salariului mic # EA.md
Showman-ul Anatolie Melnic duce acum un stil de viață luxoasă și îi răsfață toate mofturile soției sale pasionale, Tatiana Melnic. Însă lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Melnic a povestit că, înainte să o întâlnească pe actuala soție, a fost logodit și aproape să se căsătorească, însă viitoarea mireasă l-a părăsit înainte de nuntă, considerându-l… […] Articolul Secrete din trecutul lui Anatolie Melnic: logodnica l-a părăsit înainte de nuntă din cauza salariului mic apare prima dată în ea.md.
07:20
Alianța pentru Unirea Românilor a salutat declarația președintelui Maiei Sandu privind disponibilitatea sa de a susține unirea cu România. Partidul politic a declarat că actualul guvern de la Chișinău are toate instrumentele necesare pentru a organiza un referendum sau un vot parlamentar, relatează Digi24.Partidul a mai declarat că până în prezent, „poziția președintelui Maiei Sandu […] Articolul AUR: Maia Sandu deține întreaga putere și poate declanșa un referendum pentru unire apare prima dată în ea.md.
07:20
O bijuterie imobiliară în Odesa: apartament „complet aurit”, la vânzare pentru 900.000 de dolari # EA.md
Un apartament „poleit cu aur” din Odesa se vinde pentru 900.000 de dolari. Un agent imobiliar a prezentat proprietatea într-un video pe TikTok, începând clipul cu expresia: „când nu sunt necesare cuvinte”. Apartamentul este în două niveluri. Suprafața totală este de aproximativ 540 de metri pătrați și are nouă camere: trei dormitoare, un birou, […] Articolul O bijuterie imobiliară în Odesa: apartament „complet aurit”, la vânzare pentru 900.000 de dolari apare prima dată în ea.md.
07:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită de lucru la Băcioi, unde a inspectat construcția noii unități militare, proiect care vizează modernizarea condițiilor de cazare și instruire pentru militarii moldoveni. Șefa statului a remarcat că, timp de mulți ani, militarii au fost nevoiți să activeze în condiții dificile, atât din punct de […] Articolul Maia Sandu, pe șantierul din Băcioi: verifică personal construcția noii unități militare apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal la Glodeni: un șef din Procuratură, surprins beat la volan și refuză testarea alcoolscopică # EA.md
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, este vizat într-un dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc în noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe […] Articolul Scandal la Glodeni: un șef din Procuratură, surprins beat la volan și refuză testarea alcoolscopică apare prima dată în ea.md.
07:10
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, este așteptată pe 16 ianuarie la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, unde va fi audiată în urma unei solicitări înaintate de Serviciul Român de Informații privind retragerea cetățeniei române. Demersul SRI a fost inițiat în baza prevederilor legale ce vizează amenințările la adresa […] Articolul Cetățenia în joc: Victoria Furtună, chemată vineri la audieri de autoritățile române apare prima dată în ea.md.
07:10
Primarul Iașului, Mihai Chirica, salută mesajul Maiei Sandu despre Unire și îl atacă pe Dodon: „Tema este folosită distructiv, cu mesaje proruse”. Într-o postare pe rețelele sociale, Mihai Chirica a declarat că se simte „obligat moral” să reacționeze la un subiect pe care îl consideră „foarte sensibil și mereu actual”. Primarul a făcut trimitere la […] Articolul Primarul de Iași, atac dur la Dodon după declarațiile despre unire: „Ai fost învins” apare prima dată în ea.md.
07:10
Rodica Ciorănică, șocată: reacția ei după ce a descoperit că Natalia Morari a mințit în interviu # EA.md
Acum patru ani, jurnalista Natalia Morari, mamă a unui fiu cu Veaceslav Platon, a încercat să ascundă acest lucru de Rodica Ciorănică, care o intervievase atunci. Morari a mințit, susținând că a recurs la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată. Peste ani, Rodica Ciorănică a povestit, într-un interviu cu Dorin Galben, care a […] Articolul Rodica Ciorănică, șocată: reacția ei după ce a descoperit că Natalia Morari a mințit în interviu apare prima dată în ea.md.
07:10
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni din UE și europenii care vizitează Republica Moldova pot folosi roamingul fără taxe suplimentare, însă operatorii anunță că unele abonamente vor suferi ajustări de preț. În acest context, unimedia.info a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu oficial. Reprezentanții Orange Moldova au […] Articolul Două companii cresc tarifele, chiar și în era roamingului „gratuit” în UE apare prima dată în ea.md.
07:10
Mama milionarului moldovean care visează la președinție câștigă 10€/oră: „Este esențial pentru ea” # EA.md
Mama lui Arte Popușoi, milionarul moldovean stabilit în Italia și cu ambiții prezidențiale, continuă să muncească pentru 10 euro pe oră. Într-un interviu cu Dorin Galben, tânărul a explicat de ce aceasta alege să lucreze, chiar dacă el îi poate oferi un viitor lipsit de griji. „Ai menționat un lucru tare curios – faptul […] Articolul Mama milionarului moldovean care visează la președinție câștigă 10€/oră: „Este esențial pentru ea” apare prima dată în ea.md.
