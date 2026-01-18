De necrezut. Un producător auto din China construiește o fabrică, aproape cât Chișinăul

12:10

Motorina va depăși pragul de 19 lei per litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 16 ianuarie. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 19,06 lei, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă. Totodată, benzina COR 95 se scumpește […] Articolul Prețuri tot mai mari la pompă: motorina sare de 19 lei, benzina s-a scumpit cu 85 de bani de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.