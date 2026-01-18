De necrezut. Un producător auto din China construiește o fabrică, aproape cât Chișinăul
Bani.md, 18 ianuarie 2026 17:20
Constructorul chinez BYD dezvoltă în provincia Henan o fabrică de dimensiuni nemaiîntâlnite, mult peste facilitățile industriale existente, cu scopul de a produce un milion de mașini pe an doar aici, însă această construcție este mai mult decât o unitate de producție. Fabrica a fost deschisă în 2023 și este în proces de extindere. Imaginile aeriane […] Articolul De necrezut. Un producător auto din China construiește o fabrică, aproape cât Chișinăul apare prima dată în Bani.md.
Noile tarife comerciale anunțate de Statele Unite ale Americii ar putea provoca pierderi de până la 15 miliarde de euro pe an pentru economia Germania, iar exporturile germane către SUA riscă să se reducă cu aproximativ 10%, arată estimările economiștilor citate de publicația Bild. Începând cu 1 februarie, Washingtonul va introduce o taxă vamală suplimentară […] Articolul Trumpism economic reîncălzit. Tarifele SUA zguduie industria germană apare prima dată în Bani.md.
Trump investește milioane în giganții media, chiar înainte de mega-tranzacția de 72 miliarde de dolari # Bani.md
Donald Trump a achiziționat obligațiuni emise de Netflix și Warner Bros. Discovery în valoare totală de până la 2 milioane de dolari, la câteva zile după ce gigantul de streaming a acceptat să cumpere studiourile Warner și HBO Max pentru suma de 72 de miliarde de dolari. Informația apare în declarația de venituri publicată de […] Articolul Trump investește milioane în giganții media, chiar înainte de mega-tranzacția de 72 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
Cutremur pe piața materialelor de construcții din Moldova! Gigantul Holcim vrea să înghită Xella # Bani.md
Consiliul Concurenței a inițiat analiza unei operațiuni de concentrare economică ce vizează preluarea controlului asupra Xella International S.A. de către Holcim Ltd. Potrivit autorității de concurență, ambele companii sunt prezente pe piața Republica Moldova prin activități de vânzare cu ridicata a produselor pentru zidărie. Atât Holcim, cât și Xella importă blocuri pentru zidărie fabricate în […] Articolul Cutremur pe piața materialelor de construcții din Moldova! Gigantul Holcim vrea să înghită Xella apare prima dată în Bani.md.
Abonamentele la telefonia mobilă s-au scumpit după eliminarea roamingului dintre Moldova și UE # Bani.md
La scurt timp după eliminarea tarifelor de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană, operatorii de telefonie mobilă au anunțat majorări de preț la abonamente. În prezent, un abonament lunar costă, în medie, aproximativ 170 de lei. Operatorii susțin însă că scumpirile nu sunt determinate exclusiv de introducerea roamingului la tarife naționale, iar autoritățile afirmă […] Articolul Abonamentele la telefonia mobilă s-au scumpit după eliminarea roamingului dintre Moldova și UE apare prima dată în Bani.md.
Ministrul Finanțelor: După ce am fost în Etiopia, am înțeles că în Moldova nu este chiar așa de rău # Bani.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că păstrarea tinerilor în Republica Moldova nu ține exclusiv de politicile financiare, dar este o temă care afectează direct statul din perspectiva demografică, economică și a relației cu diaspora. Întrebat în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV dacă Ministerul Finanțelor are o strategie clară pentru a crea condiții […] Articolul Ministrul Finanțelor: După ce am fost în Etiopia, am înțeles că în Moldova nu este chiar așa de rău apare prima dată în Bani.md.
Autoritățile din Belarus încearcă să stabilizeze economia afectată de sancțiunile internaționale printr-un pariu pe criptomonede. Președintele Alexandr Lukașenko a semnat un decret privind crearea criptobăncilor, instituții financiare care vor putea combina operațiunile cu active digitale cu serviciile bancare clasice, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al președinției. Documentul subliniază că inițiativa are drept scop „consolidarea […] Articolul Lukașenko joacă ultima carte. Belarus vrea să-și salveze economia cu criptomonede apare prima dată în Bani.md.
„Nu mai suntem cei mai săraci din Europa”. Ministrul Finanțelor anunță pasul spre eurobonduri # Bani.md
Republica Moldova ar putea ajunge, pentru prima dată în istoria sa, la un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu prevadă finanțare directă, ci să fie axat pe evaluarea reformelor și consolidarea credibilității statului. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii Exclusiv TV. Potrivit ministrului, tradițional, relația Moldovei cu […] Articolul „Nu mai suntem cei mai săraci din Europa”. Ministrul Finanțelor anunță pasul spre eurobonduri apare prima dată în Bani.md.
Febră investițională! În doar cinci zile, moldovenii au împrumutat statul cu 90 de milioane de lei # Bani.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere a valorilor mobiliare de stat, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, investițiile realizate prin platforma eVMS.md au atins un volum total de 90,5 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, în acest interval au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, evoluție care confirmă interesul constant […] Articolul Febră investițională! În doar cinci zile, moldovenii au împrumutat statul cu 90 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sunt tot mai probabile în perioada următoare, avertizează Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL. Potrivit acesteia, creșterea numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări pune presiune directă pe tarifele practicate pe piață. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările auto […] Articolul Șoc pentru șoferi! După scumpirile record din 2025, RCA-ul ar putea crește din nou apare prima dată în Bani.md.
Întârziere pe ruta feroviară Kiev–București. Sunt afectați și pasagerii din Republica Moldova # Bani.md
Trenul Kiev–București, care tranzitează Republica Moldova, înregistrează astăzi, 16 ianuarie 2026, o întârziere de aproximativ 5 ore, potrivit informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina. Întârzierea este cauzată de avarieri ale rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Din acest motiv, sunt afectați și pasagerii care călătoresc din Republica Moldova spre România. Trenul Chișinău–București se cuplează la […] Articolul Întârziere pe ruta feroviară Kiev–București. Sunt afectați și pasagerii din Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
Compania energetică de stat a Azerbaidjanului, SOCAR, a anunțat lansarea unei noi etape în exporturile de gaze azere către Europa, odată cu începerea livrărilor către Austria și Germania, în luna ianuarie 2026. Gazele sunt transportate prin intermediul gazoductului Trans Adriatic Pipeline (TAP), care traversează sudul Europei. Într-o declarație pentru agenția EFE, SOCAR a precizat că […] Articolul Azerbaidjanul începe livrările de gaze către Austria și Germania apare prima dată în Bani.md.
Ce amenință securitate informațională a Moldovei? Raportul Centrului pentru Contracararea Dezinformării # Bani.md
Centru pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) care afectează reziliența democratică a Republicii Moldova. Documentul oferă o evaluare detaliată a evoluției recente a mediului informațional, riscurilor și amenințărilor capabile să afecteze proceselor democratice și parcursului european al statului. Analiza indică că […] Articolul Ce amenință securitate informațională a Moldovei? Raportul Centrului pentru Contracararea Dezinformării apare prima dată în Bani.md.
Achiziționarea unei locuințe sau a unui alt bun imobil rămâne una dintre cele mai importante investiții din viața unui cetățean, dar și una dintre cele mai riscante din punct de vedere juridic și financiar. Într-o analiză publicată recent, Expert-Grup avertizează că multe tranzacții aparent simple pot ascunde capcane majore, dacă nu sunt verificate din timp […] Articolul Achiziția care te poate ruina. Greșelile ascunse când cumperi un apartament în Moldova apare prima dată în Bani.md.
Exporturile Republicii Moldova au revenit, după doi ani și jumătate de scădere accentuată, la nivelul anterior crizei din 2023, în trimestrul III al anului 2025. Declarațiile au fost făcute vineri, 16 ianuarie 2026, de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit datelor prezentate, […] Articolul Exporturile au ieșit din groapă! Moldova se ține pe linia de plutire datorită serviciilor apare prima dată în Bani.md.
Lukoil-Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite complexul petrolier al Aeroportului # Bani.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, în ședința din 16 ianuarie, aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea unei decizii anterioare a Consiliului. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile […] Articolul Lukoil-Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite complexul petrolier al Aeroportului apare prima dată în Bani.md.
Prejudicii de milioane în gestiunea drepturilor de autor. Roșca și Belei, vizați de anchete # Bani.md
Asociația Obștească Structura Comună de Colectare, Licențiere și Autorizare a Drepturilor (AO SC CLAD) acuză fosta conducere a organizației, pe Roșca Valeriu și pe Olga Belei, că ar fi generat prejudicii de milioane de lei titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe. Potrivit AO SC CLAD, aceste prejudicii au fost confirmate prin Actul de […] Articolul Prejudicii de milioane în gestiunea drepturilor de autor. Roșca și Belei, vizați de anchete apare prima dată în Bani.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că încă nu a recepționat nicio solicitare din partea SA Energocom privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Instituția precizează că, în decembrie 2025, compania a depus doar cererea de aprobare a costurilor de bază, informație care a fost interpretată eronat în spațiul public. Potrivit ANRE, […] Articolul Costuri de bază, nu tarife: ANRE explică cererea depusă în decembrie de Energocom apare prima dată în Bani.md.
Prețul gazelor naturale pe piețele europene a continuat să crească în ultimele zile, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase luni, pe fondul vremii neobișnuit de reci din mai multe regiuni ale Europei și al unor riscuri sporite privind aprovizionarea, transmite DPA. Pe parcursul săptămânii de tranzacționare, cotațiile gazelor au crescut cu […] Articolul Gerul din Europa scumpește gazele: creștere de 20% într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar # Bani.md
Compania Bemol Retail a retras toate acțiunile în instanță și pretențiile față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, care a soluționat litigiile și a permis finalizarea tranzacției prin care controlul asupra portului a fost preluat de statul român. La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, […] Articolul Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar apare prima dată în Bani.md.
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi lansează noi acuzații cu privire modul de formare a tarifelor la gazele naturale. El susține că diferențele dintre costul real de achiziție și prețul din facturi ar genera prejudicii de ordinul miliardelor de lei, suportate de consumatori. Într-un video postat pe Facebook, Verbițchi afirmă că reacțiile critice la un video […] Articolul Schema gazului în cifre. Cum dispar 1,6 miliarde de lei din buzunarul moldovenilor apare prima dată în Bani.md.
Averea întreprinderilor de stat! 12 miliarde lei în „fier și beton”, iar profitul îl face aproape singur Aeroportul # Bani.md
Agenția Proprietății Publice a publicat „Raportul privind valoarea de bilanț a patrimoniului întreprinderilor de stat, la situația din 1 ianuarie 2025. Datele agregate pentru 161 de întreprinderi de stat indică un portofoliu cu 23,10 miliarde lei capital propriu, 12,03 miliarde lei imobilizări corporale și mijloace fixe și 1,72 miliarde lei valoarea terenurilor aflate în folosință. […] Articolul Averea întreprinderilor de stat! 12 miliarde lei în „fier și beton”, iar profitul îl face aproape singur Aeroportul apare prima dată în Bani.md.
ANRE propune noi reguli pentru piața gazelor: contracte pe 12 luni, preț fix și comparator de oferte # Bani.md
Consumatorii moldoveni ar putea semna contracte de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată și la preț fix, cu o durată minimă de 12 luni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus consultărilor publice un proiect de Hotărâre care modifică regulile de furnizare a gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în […] Articolul ANRE propune noi reguli pentru piața gazelor: contracte pe 12 luni, preț fix și comparator de oferte apare prima dată în Bani.md.
Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani # Bani.md
Veniturile din petrol și gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, respectiv cel mai mic după 2020, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor de la Moscova și citate de Reuters. În pofida faptului că aceste venituri rămân principala sursă de […] Articolul Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani apare prima dată în Bani.md.
Pachetul majoritar de acțiuni al maib ar putea fi preluat de un banc european în anul 2026. Informația a fost confirmată de guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, într-un interviu acordat Bloomberg, fără a fi însă divulgat numele potențialului cumpărător. Potrivit agenției Infotag, ar fi vorba despre banca italiană UniCredit. Surse citate susțin că […] Articolul Cea mai mare bancă din Moldova, aproape de a fi vândută unui gigant european apare prima dată în Bani.md.
Colaps economic în enclava din stânga Nistrului. Vânzările s-au prăbușit la minimul ultimilor 20 de ani # Bani.md
În anul 2025, economia regiunii din Stânga Nistrului a intrat într-o fază de contracție severă, cu o scădere de aproximativ 40% a vânzărilor de mărfuri, până la 435 milioane de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. N mai este vorba despre o ajustare temporară, ci despre o criză structurală care indică epuizarea […] Articolul Colaps economic în enclava din stânga Nistrului. Vânzările s-au prăbușit la minimul ultimilor 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
Moldova testează viitorul energiei: șase proiecte, inclusiv din România, vor să intre în Sandbox-ul energetic # Bani.md
Șase cereri de participare au fost depuse în cadrul spațiului de testare inovativă (Sandbox) din domeniul energiei, dintre care trei aparțin unor companii din România. Proiectele au fost analizate în cadrul ședinței Comisiei de evaluare a proiectelor, desfășurată pe 15 ianuarie. Inițiativele examinate vizează domenii-cheie pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului energetic, precum digitalizarea și monitorizarea […] Articolul Moldova testează viitorul energiei: șase proiecte, inclusiv din România, vor să intre în Sandbox-ul energetic apare prima dată în Bani.md.
Agricultura, lăsată de izbeliște. Mișcarea Alternativa Națională acuză guvernarea de sabotaj # Bani.md
Mişcarea Alternativa Naţională solicită guvernării să renunțe la ceea ce numește o politică iresponsabilă față de sectorul agricol și cere măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor. Formațiunea îndeamnă autoritățile să nu admită acumularea de restanțe la plata obligațiilor față de agricultori, să majoreze fondul de subvenționare cel puțin până la nivelul anului precedent și să schimbe […] Articolul Agricultura, lăsată de izbeliște. Mișcarea Alternativa Națională acuză guvernarea de sabotaj apare prima dată în Bani.md.
Comerț „la negru” și taxiuri ilegale: Fiscul a aplicat amenzi de aproape un milion de lei într-o singură lună # Bani.md
Amenzi de aproape un milion de lei au fost aplicate în luna decembrie 2025 de Serviciul Fiscal de Stat, în urma acțiunilor de combatere a activităților ilicite de întreprinzător desfășurate de persoane fizice. Potrivit autorității fiscale, aceste practici afectează conformarea fiscală și distorsionează concurența pe piață. În total, 544 de cazuri de activitate ilicită au […] Articolul Comerț „la negru” și taxiuri ilegale: Fiscul a aplicat amenzi de aproape un milion de lei într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
Prețurile petrolului au crescut marginal vineri, în condițiile în care piețele au evaluat riscurile legate de aprovizionare, chiar dacă probabilitatea unor lovituri militare ale SUA asupra Iranului s-a redus, scrie REUTERS Cotația Brent s-a majorat cu 5 cenți, sau 0,1%, până la 63,81 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut […] Articolul Petrolul tremură din nou! Iranul ține piața în șah apare prima dată în Bani.md.
Trenurile, sub ochiul camerei și cu GPS: CFM lansează un proiect „strategic”, axat pe instruirea angajaților # Bani.md
Calea Ferată din Moldova anunță despre implementarea unui ”proiect strategic de consolidare a securității infrastructurii feroviare”, în care un rol important îl are instruirea personalului pentru operarea noilor sisteme de monitorizare și supraveghere. Proiectul presupune instalarea camerelor video cu senzori termici, a echipamentelor GPS pentru urmărirea trenurilor în timp real și a iluminatului în puncte-cheie […] Articolul Trenurile, sub ochiul camerei și cu GPS: CFM lansează un proiect „strategic”, axat pe instruirea angajaților apare prima dată în Bani.md.
Double Case: Reglementarea criptomonedelor în Moldova este un pas necesar pentru maturizarea pieței # Bani.md
Compania Double Case a salutat anunțul Ministrului Finanțelor privind intenția de a reglementa piața criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026, subliniind că inițiativa răspunde unei realități economice deja conturate la nivel local și regional. Într-un comunicat de presă, CEO-ul companiei, Alexandru Ignat, afirmă că stabilirea unui cadru legal clar va contribui la creșterea […] Articolul Double Case: Reglementarea criptomonedelor în Moldova este un pas necesar pentru maturizarea pieței apare prima dată în Bani.md.
APIT: 2025, an record pentru turismul mondial, cu venituri de 10 trilioane de euro. Oportunități și pentru Moldova # Bani.md
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC). Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an, anunță Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica […] Articolul APIT: 2025, an record pentru turismul mondial, cu venituri de 10 trilioane de euro. Oportunități și pentru Moldova apare prima dată în Bani.md.
Piața criptomonedelor a rămas pe plus joi, 15 ianuarie, iar bitcoin a transmis semnale considerate „neobișnuite” în actuala fază de revenire, potrivit unei analize citate de presa internațională. Spre seară, datele bursei OKX indicau o creștere de peste 2% în ultimele 24 de ore, până în jurul nivelului de 96 987 de dolari. Pe verde […] Articolul Piața criptomonedelor, pe verde: bitcoin se apropie de pragul de 97 000 de dolari apare prima dată în Bani.md.
Plafon pe lefuri: Guvernul taie veniturile de elită din ANRE. Taran: Sunt salarii la nivel internațional # Bani.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a comentat inițiativa legislativă care prevede reducerea și plafonarea salariilor în instituțiile de reglementare, afirmând că ANRE și-a exprimat deja poziția oficială prin avizul transmis Parlamentului, iar instituția așteaptă evoluția proiectului de lege. „Agenția și-a expus părerea prin avizul la acest proiect de lege. La […] Articolul Plafon pe lefuri: Guvernul taie veniturile de elită din ANRE. Taran: Sunt salarii la nivel internațional apare prima dată în Bani.md.
Tariful la gazele naturale ar urma să fie redus la începutul lunii februarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va finaliza analiza solicitării înaintate de Energocom privind revizuirea tarifelor. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Alexei Taran. Potrivit acestuia, structura actuală a tarifului arată că prețul de achiziție al gazelor reprezintă […] Articolul ANRE anunță când va fi redus tariful la gaz apare prima dată în Bani.md.
Licitația pentru extinderea Aeroportului Chișinău, în „optimizare”: proiectul, pus pe pauză # Bani.md
Procedura de achiziție publică privind reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău se află în proces de optimizare, anunță administrația aeroportului. „Decizia survine în urma unei evaluări tehnice aprofundate a documentației proiectului, realizată la nivelul fiecărui compartiment, precum și a analizei gradului de participare la procedură. În acest context, […] Articolul Licitația pentru extinderea Aeroportului Chișinău, în „optimizare”: proiectul, pus pe pauză apare prima dată în Bani.md.
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces autorităților locale pentru a putea organiza înmormântarea. De acum înainte, va fi suficient avizul emis de medicul care a constatat decesul, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, membrii familiei vor putea obține extrasul de pe actul de deces prin adresare la orice […] Articolul RIP birocrație! La groapă ajungi acum doar cu un cod QR apare prima dată în Bani.md.
Ungurii de la MOL, aproape de preluarea companiei petroliere NIS din Serbia, după sancțiunile SUA impuse Gazprom # Bani.md
Grupul energetic ungar MOL se apropie de preluarea companiei petroliere sârbe NIS, în contextul în care sancțiunile impuse de Statele Unite obligă grupul rus Gazprom să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni pe care îl deține. Informația este relatată de Bloomberg, citată de presa regională. Potrivit ministrului ungar de Externe, Péter Szijjártó, MOL și Gazprom […] Articolul Ungurii de la MOL, aproape de preluarea companiei petroliere NIS din Serbia, după sancțiunile SUA impuse Gazprom apare prima dată în Bani.md.
Sistemul Electroenergetic Național al Republicii Moldova funcționează în regim stabil, fără riscul unor sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatori, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina. Potrivit operatorului sistemului de transport al energiei electrice, la momentul actual nu sunt prevăzute întreruperi în alimentarea […] Articolul Stare de urgență în Ucraina. Moldelectrica asigură că nu vor fi întreruperi de curent apare prima dată în Bani.md.
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Bani.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea […] Articolul Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Sfârșitul imperiului Lukoil. Junghietu: Este obligat să-și vândă activele. Altfel, tranzacțiile vor fi blocate # Bani.md
Compania petrolieră rusă „Lukoil” va fi nevoită să vândă toate activele pe care le deține în Republica Moldova, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un interviu acordat postului Radio Europa Liberă Moldova. „Practic, nu au de ales. În caz contrar, tranzacțiile vor fi blocate”, a […] Articolul Sfârșitul imperiului Lukoil. Junghietu: Este obligat să-și vândă activele. Altfel, tranzacțiile vor fi blocate apare prima dată în Bani.md.
SUA extind până la 28 februarie termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil # Bani.md
Statele Unite au extins până în 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, scrie agerpres.ro. Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie trecut sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, în urma […] Articolul SUA extind până la 28 februarie termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil apare prima dată în Bani.md.
Petrolistul care alimentează și Moldova pierde jumătate de miliard de euro după pactul cu Guvernul # Bani.md
Gigantul energetic OMV Petrom, cea mai mare companie din România și un jucător-cheie și pe piața din Republica Moldova, a anunțat o ajustare masivă de depreciere în valoare totală de 420 milioane de euro, care va fi reflectată în rezultatele financiare ale trimestrului IV din 2025. Decizia vine ca efect direct al acordului semnat în […] Articolul Petrolistul care alimentează și Moldova pierde jumătate de miliard de euro după pactul cu Guvernul apare prima dată în Bani.md.
Statele Unite ale Americii au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației americane, într-o tranzacție considerată un moment important în relațiile energetice dintre Washington și Caracas. Potrivit oficialului citat de surse media internaționale, veniturile obținute din această vânzare sunt păstrate în conturi bancare […] Articolul Prima tranzacție majoră: SUA vând petrol venezuelean de 500 de milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
Prețuri tot mai mari la pompă: motorina sare de 19 lei, benzina s-a scumpit cu 85 de bani de la începutul anului # Bani.md
Motorina va depăși pragul de 19 lei per litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 16 ianuarie. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 19,06 lei, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă. Totodată, benzina COR 95 se scumpește […] Articolul Prețuri tot mai mari la pompă: motorina sare de 19 lei, benzina s-a scumpit cu 85 de bani de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.
Banca Națională a Moldovei anunță că guvernatoarea Anca Dragu și viceguvernatorul Mihnea Constantinescu au avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în marja Forumului Europei Centrale și de Est desfășurat la Viena, discuțiile fiind axate pe accelerarea modernizării pieței financiare din Republica Moldova și atragerea capitalului internațional. Potrivit comunicatului […] Articolul Moldova, la un pas de Wall Street-ul regional! Bursa Internațională pornește în 2026 apare prima dată în Bani.md.
Centrul Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga, situată într-o zonă istorică a capitalei. Potrivit CNA, investigația se referă la executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică și recepția finală a obiectivului în […] Articolul Mafia construcțiilor lovită în plin. CNA a descins într-un dosar din inima Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
Planul Guvernului pentru IMM-uri: creștere la 57% din PIB și mii de noi locuri de muncă până în 2027 # Bani.md
Guvernul planifică extinderea măsurilor dedicate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru perioada 2026–2027, în cadrul Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității pentru anii 2023-2027, examinat de către secretarii de stat. Potrivit notei informative, noile acțiuni sunt orientate spre creșterea contribuției IMM-urilor la economie, sporirea accesului la finanțare și alinierea acestora la cerințele pieței […] Articolul Planul Guvernului pentru IMM-uri: creștere la 57% din PIB și mii de noi locuri de muncă până în 2027 apare prima dată în Bani.md.
Prețul apartamentelor din Chișinău a ajuns la un maxim istoric în 2025. Cât vor costa în acest an # Bani.md
Piața imobiliară din Chișinău a încheiat anul 2025 la un nivel record al prețurilor, dar a intrat într-o fază clară de stagnare, arată analiza realizată de Victor Cernomorcenco, expert al companiei Acces Imobil. Potrivit Indicelui imobiliar Acces Imobil, prețul mediu al apartamentelor din capitală a ajuns la 1.720 euro pe metru pătrat, cel mai ridicat […] Articolul Prețul apartamentelor din Chișinău a ajuns la un maxim istoric în 2025. Cât vor costa în acest an apare prima dată în Bani.md.
