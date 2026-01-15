Stare de urgență în Ucraina. Moldelectrica asigură că nu vor fi întreruperi de curent

12:00

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni că orice țară care desfășoară activități comerciale cu Iranul va fi taxată cu un tarif de 25% la toate schimburile comerciale cu Statele Unite, în contextul în care Washingtonul analizează un răspuns la valul de proteste antiguvernamentale fără precedent din Iran, notează Reuters. „Cu efect imediat, orice țară […] Articolul Trump aruncă bomba. 25% taxe pentru orice țară care face afaceri cu Iranul apare prima dată în Bani.md.