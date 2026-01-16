Exporturile au ieșit din groapă! Moldova se ține pe linia de plutire datorită serviciilor
Bani.md, 16 ianuarie 2026 17:20
Exporturile Republicii Moldova au revenit, după doi ani și jumătate de scădere accentuată, la nivelul anterior crizei din 2023, în trimestrul III al anului 2025. Declarațiile au fost făcute vineri, 16 ianuarie 2026, de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit datelor prezentate, […] Articolul Exporturile au ieșit din groapă! Moldova se ține pe linia de plutire datorită serviciilor apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
17:20
Achiziționarea unei locuințe sau a unui alt bun imobil rămâne una dintre cele mai importante investiții din viața unui cetățean, dar și una dintre cele mai riscante din punct de vedere juridic și financiar. Într-o analiză publicată recent, Expert-Grup avertizează că multe tranzacții aparent simple pot ascunde capcane majore, dacă nu sunt verificate din timp […] Articolul Achiziția care te poate ruina. Greșelile ascunse când cumperi un apartament în Moldova apare prima dată în Bani.md.
17:20
Acum 2 ore
16:30
Lukoil-Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite complexul petrolier al Aeroportului # Bani.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, în ședința din 16 ianuarie, aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea unei decizii anterioare a Consiliului. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile […] Articolul Lukoil-Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite complexul petrolier al Aeroportului apare prima dată în Bani.md.
15:50
Prejudicii de milioane în gestiunea drepturilor de autor. Roșca și Belei, vizați de anchete # Bani.md
Asociația Obștească Structura Comună de Colectare, Licențiere și Autorizare a Drepturilor (AO SC CLAD) acuză fosta conducere a organizației, pe Roșca Valeriu și pe Olga Belei, că ar fi generat prejudicii de milioane de lei titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe. Potrivit AO SC CLAD, aceste prejudicii au fost confirmate prin Actul de […] Articolul Prejudicii de milioane în gestiunea drepturilor de autor. Roșca și Belei, vizați de anchete apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că încă nu a recepționat nicio solicitare din partea SA Energocom privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Instituția precizează că, în decembrie 2025, compania a depus doar cererea de aprobare a costurilor de bază, informație care a fost interpretată eronat în spațiul public. Potrivit ANRE, […] Articolul Costuri de bază, nu tarife: ANRE explică cererea depusă în decembrie de Energocom apare prima dată în Bani.md.
15:00
Prețul gazelor naturale pe piețele europene a continuat să crească în ultimele zile, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase luni, pe fondul vremii neobișnuit de reci din mai multe regiuni ale Europei și al unor riscuri sporite privind aprovizionarea, transmite DPA. Pe parcursul săptămânii de tranzacționare, cotațiile gazelor au crescut cu […] Articolul Gerul din Europa scumpește gazele: creștere de 20% într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
15:00
Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar # Bani.md
Compania Bemol Retail a retras toate acțiunile în instanță și pretențiile față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, care a soluționat litigiile și a permis finalizarea tranzacției prin care controlul asupra portului a fost preluat de statul român. La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, […] Articolul Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar apare prima dată în Bani.md.
13:50
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi lansează noi acuzații cu privire modul de formare a tarifelor la gazele naturale. El susține că diferențele dintre costul real de achiziție și prețul din facturi ar genera prejudicii de ordinul miliardelor de lei, suportate de consumatori. Într-un video postat pe Facebook, Verbițchi afirmă că reacțiile critice la un video […] Articolul Schema gazului în cifre. Cum dispar 1,6 miliarde de lei din buzunarul moldovenilor apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
13:00
Averea întreprinderilor de stat! 12 miliarde lei în „fier și beton”, iar profitul îl face aproape singur Aeroportul # Bani.md
Agenția Proprietății Publice a publicat „Raportul privind valoarea de bilanț a patrimoniului întreprinderilor de stat, la situația din 1 ianuarie 2025. Datele agregate pentru 161 de întreprinderi de stat indică un portofoliu cu 23,10 miliarde lei capital propriu, 12,03 miliarde lei imobilizări corporale și mijloace fixe și 1,72 miliarde lei valoarea terenurilor aflate în folosință. […] Articolul Averea întreprinderilor de stat! 12 miliarde lei în „fier și beton”, iar profitul îl face aproape singur Aeroportul apare prima dată în Bani.md.
12:50
ANRE propune noi reguli pentru piața gazelor: contracte pe 12 luni, preț fix și comparator de oferte # Bani.md
Consumatorii moldoveni ar putea semna contracte de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată și la preț fix, cu o durată minimă de 12 luni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus consultărilor publice un proiect de Hotărâre care modifică regulile de furnizare a gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în […] Articolul ANRE propune noi reguli pentru piața gazelor: contracte pe 12 luni, preț fix și comparator de oferte apare prima dată în Bani.md.
11:50
Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani # Bani.md
Veniturile din petrol și gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, respectiv cel mai mic după 2020, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor de la Moscova și citate de Reuters. În pofida faptului că aceste venituri rămân principala sursă de […] Articolul Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani apare prima dată în Bani.md.
11:40
Pachetul majoritar de acțiuni al maib ar putea fi preluat de un banc european în anul 2026. Informația a fost confirmată de guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, într-un interviu acordat Bloomberg, fără a fi însă divulgat numele potențialului cumpărător. Potrivit agenției Infotag, ar fi vorba despre banca italiană UniCredit. Surse citate susțin că […] Articolul Cea mai mare bancă din Moldova, aproape de a fi vândută unui gigant european apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
11:20
Colaps economic în enclava din stânga Nistrului. Vânzările s-au prăbușit la minimul ultimilor 20 de ani # Bani.md
În anul 2025, economia regiunii din Stânga Nistrului a intrat într-o fază de contracție severă, cu o scădere de aproximativ 40% a vânzărilor de mărfuri, până la 435 milioane de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. N mai este vorba despre o ajustare temporară, ci despre o criză structurală care indică epuizarea […] Articolul Colaps economic în enclava din stânga Nistrului. Vânzările s-au prăbușit la minimul ultimilor 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
11:20
Moldova testează viitorul energiei: șase proiecte, inclusiv din România, vor să intre în Sandbox-ul energetic # Bani.md
Șase cereri de participare au fost depuse în cadrul spațiului de testare inovativă (Sandbox) din domeniul energiei, dintre care trei aparțin unor companii din România. Proiectele au fost analizate în cadrul ședinței Comisiei de evaluare a proiectelor, desfășurată pe 15 ianuarie. Inițiativele examinate vizează domenii-cheie pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului energetic, precum digitalizarea și monitorizarea […] Articolul Moldova testează viitorul energiei: șase proiecte, inclusiv din România, vor să intre în Sandbox-ul energetic apare prima dată în Bani.md.
10:50
Agricultura, lăsată de izbeliște. Mișcarea Alternativa Națională acuză guvernarea de sabotaj # Bani.md
Mişcarea Alternativa Naţională solicită guvernării să renunțe la ceea ce numește o politică iresponsabilă față de sectorul agricol și cere măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor. Formațiunea îndeamnă autoritățile să nu admită acumularea de restanțe la plata obligațiilor față de agricultori, să majoreze fondul de subvenționare cel puțin până la nivelul anului precedent și să schimbe […] Articolul Agricultura, lăsată de izbeliște. Mișcarea Alternativa Națională acuză guvernarea de sabotaj apare prima dată în Bani.md.
10:50
Comerț „la negru” și taxiuri ilegale: Fiscul a aplicat amenzi de aproape un milion de lei într-o singură lună # Bani.md
Amenzi de aproape un milion de lei au fost aplicate în luna decembrie 2025 de Serviciul Fiscal de Stat, în urma acțiunilor de combatere a activităților ilicite de întreprinzător desfășurate de persoane fizice. Potrivit autorității fiscale, aceste practici afectează conformarea fiscală și distorsionează concurența pe piață. În total, 544 de cazuri de activitate ilicită au […] Articolul Comerț „la negru” și taxiuri ilegale: Fiscul a aplicat amenzi de aproape un milion de lei într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
10:40
Prețurile petrolului au crescut marginal vineri, în condițiile în care piețele au evaluat riscurile legate de aprovizionare, chiar dacă probabilitatea unor lovituri militare ale SUA asupra Iranului s-a redus, scrie REUTERS Cotația Brent s-a majorat cu 5 cenți, sau 0,1%, până la 63,81 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut […] Articolul Petrolul tremură din nou! Iranul ține piața în șah apare prima dată în Bani.md.
10:20
Trenurile, sub ochiul camerei și cu GPS: CFM lansează un proiect „strategic”, axat pe instruirea angajaților # Bani.md
Calea Ferată din Moldova anunță despre implementarea unui ”proiect strategic de consolidare a securității infrastructurii feroviare”, în care un rol important îl are instruirea personalului pentru operarea noilor sisteme de monitorizare și supraveghere. Proiectul presupune instalarea camerelor video cu senzori termici, a echipamentelor GPS pentru urmărirea trenurilor în timp real și a iluminatului în puncte-cheie […] Articolul Trenurile, sub ochiul camerei și cu GPS: CFM lansează un proiect „strategic”, axat pe instruirea angajaților apare prima dată în Bani.md.
09:40
Double Case: Reglementarea criptomonedelor în Moldova este un pas necesar pentru maturizarea pieței # Bani.md
Compania Double Case a salutat anunțul Ministrului Finanțelor privind intenția de a reglementa piața criptomonedelor în Republica Moldova începând cu anul 2026, subliniind că inițiativa răspunde unei realități economice deja conturate la nivel local și regional. Într-un comunicat de presă, CEO-ul companiei, Alexandru Ignat, afirmă că stabilirea unui cadru legal clar va contribui la creșterea […] Articolul Double Case: Reglementarea criptomonedelor în Moldova este un pas necesar pentru maturizarea pieței apare prima dată în Bani.md.
Acum 12 ore
08:40
APIT: 2025, an record pentru turismul mondial, cu venituri de 10 trilioane de euro. Oportunități și pentru Moldova # Bani.md
Anul 2025 a fost cel mai bun din istoria turismului mondial, potrivit datelor publicate de World Travel & Tourism Council (WTTC). Sectorul turismului a generat aproximativ 10 trilioane de euro, echivalentul a 10,3% din economia globală, iar peste 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional într-un singur an, anunță Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica […] Articolul APIT: 2025, an record pentru turismul mondial, cu venituri de 10 trilioane de euro. Oportunități și pentru Moldova apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
18:00
Piața criptomonedelor a rămas pe plus joi, 15 ianuarie, iar bitcoin a transmis semnale considerate „neobișnuite” în actuala fază de revenire, potrivit unei analize citate de presa internațională. Spre seară, datele bursei OKX indicau o creștere de peste 2% în ultimele 24 de ore, până în jurul nivelului de 96 987 de dolari. Pe verde […] Articolul Piața criptomonedelor, pe verde: bitcoin se apropie de pragul de 97 000 de dolari apare prima dată în Bani.md.
17:40
Plafon pe lefuri: Guvernul taie veniturile de elită din ANRE. Taran: Sunt salarii la nivel internațional # Bani.md
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a comentat inițiativa legislativă care prevede reducerea și plafonarea salariilor în instituțiile de reglementare, afirmând că ANRE și-a exprimat deja poziția oficială prin avizul transmis Parlamentului, iar instituția așteaptă evoluția proiectului de lege. „Agenția și-a expus părerea prin avizul la acest proiect de lege. La […] Articolul Plafon pe lefuri: Guvernul taie veniturile de elită din ANRE. Taran: Sunt salarii la nivel internațional apare prima dată în Bani.md.
Ieri
17:10
Tariful la gazele naturale ar urma să fie redus la începutul lunii februarie, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va finaliza analiza solicitării înaintate de Energocom privind revizuirea tarifelor. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Alexei Taran. Potrivit acestuia, structura actuală a tarifului arată că prețul de achiziție al gazelor reprezintă […] Articolul ANRE anunță când va fi redus tariful la gaz apare prima dată în Bani.md.
17:00
Licitația pentru extinderea Aeroportului Chișinău, în „optimizare”: proiectul, pus pe pauză # Bani.md
Procedura de achiziție publică privind reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău se află în proces de optimizare, anunță administrația aeroportului. „Decizia survine în urma unei evaluări tehnice aprofundate a documentației proiectului, realizată la nivelul fiecărui compartiment, precum și a analizei gradului de participare la procedură. În acest context, […] Articolul Licitația pentru extinderea Aeroportului Chișinău, în „optimizare”: proiectul, pus pe pauză apare prima dată în Bani.md.
16:40
Rudele persoanelor decedate nu vor mai fi obligate să prezinte certificatul de deces autorităților locale pentru a putea organiza înmormântarea. De acum înainte, va fi suficient avizul emis de medicul care a constatat decesul, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Totodată, membrii familiei vor putea obține extrasul de pe actul de deces prin adresare la orice […] Articolul RIP birocrație! La groapă ajungi acum doar cu un cod QR apare prima dată în Bani.md.
16:20
Ungurii de la MOL, aproape de preluarea companiei petroliere NIS din Serbia, după sancțiunile SUA impuse Gazprom # Bani.md
Grupul energetic ungar MOL se apropie de preluarea companiei petroliere sârbe NIS, în contextul în care sancțiunile impuse de Statele Unite obligă grupul rus Gazprom să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni pe care îl deține. Informația este relatată de Bloomberg, citată de presa regională. Potrivit ministrului ungar de Externe, Péter Szijjártó, MOL și Gazprom […] Articolul Ungurii de la MOL, aproape de preluarea companiei petroliere NIS din Serbia, după sancțiunile SUA impuse Gazprom apare prima dată în Bani.md.
16:00
Sistemul Electroenergetic Național al Republicii Moldova funcționează în regim stabil, fără riscul unor sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatori, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina. Potrivit operatorului sistemului de transport al energiei electrice, la momentul actual nu sunt prevăzute întreruperi în alimentarea […] Articolul Stare de urgență în Ucraina. Moldelectrica asigură că nu vor fi întreruperi de curent apare prima dată în Bani.md.
16:00
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # Bani.md
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina. Anterior, Iute Group a câștigat o licitație deschisă organizată de Fondul de Garantare a Depozitelor din Ucraina. Ulterior, a fost obținută aprobarea […] Articolul Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina apare prima dată în Bani.md.
14:40
Sfârșitul imperiului Lukoil. Junghietu: Este obligat să-și vândă activele. Altfel, tranzacțiile vor fi blocate # Bani.md
Compania petrolieră rusă „Lukoil” va fi nevoită să vândă toate activele pe care le deține în Republica Moldova, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un interviu acordat postului Radio Europa Liberă Moldova. „Practic, nu au de ales. În caz contrar, tranzacțiile vor fi blocate”, a […] Articolul Sfârșitul imperiului Lukoil. Junghietu: Este obligat să-și vândă activele. Altfel, tranzacțiile vor fi blocate apare prima dată în Bani.md.
14:20
SUA extind până la 28 februarie termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil # Bani.md
Statele Unite au extins până în 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, scrie agerpres.ro. Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie trecut sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, în urma […] Articolul SUA extind până la 28 februarie termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil apare prima dată în Bani.md.
13:50
Petrolistul care alimentează și Moldova pierde jumătate de miliard de euro după pactul cu Guvernul # Bani.md
Gigantul energetic OMV Petrom, cea mai mare companie din România și un jucător-cheie și pe piața din Republica Moldova, a anunțat o ajustare masivă de depreciere în valoare totală de 420 milioane de euro, care va fi reflectată în rezultatele financiare ale trimestrului IV din 2025. Decizia vine ca efect direct al acordului semnat în […] Articolul Petrolistul care alimentează și Moldova pierde jumătate de miliard de euro după pactul cu Guvernul apare prima dată în Bani.md.
12:20
Statele Unite ale Americii au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației americane, într-o tranzacție considerată un moment important în relațiile energetice dintre Washington și Caracas. Potrivit oficialului citat de surse media internaționale, veniturile obținute din această vânzare sunt păstrate în conturi bancare […] Articolul Prima tranzacție majoră: SUA vând petrol venezuelean de 500 de milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
12:10
Prețuri tot mai mari la pompă: motorina sare de 19 lei, benzina s-a scumpit cu 85 de bani de la începutul anului # Bani.md
Motorina va depăși pragul de 19 lei per litru, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 16 ianuarie. Astfel, un litru de motorină standard va costa cel mult 19,06 lei, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă. Totodată, benzina COR 95 se scumpește […] Articolul Prețuri tot mai mari la pompă: motorina sare de 19 lei, benzina s-a scumpit cu 85 de bani de la începutul anului apare prima dată în Bani.md.
12:00
Banca Națională a Moldovei anunță că guvernatoarea Anca Dragu și viceguvernatorul Mihnea Constantinescu au avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în marja Forumului Europei Centrale și de Est desfășurat la Viena, discuțiile fiind axate pe accelerarea modernizării pieței financiare din Republica Moldova și atragerea capitalului internațional. Potrivit comunicatului […] Articolul Moldova, la un pas de Wall Street-ul regional! Bursa Internațională pornește în 2026 apare prima dată în Bani.md.
11:40
Centrul Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga, situată într-o zonă istorică a capitalei. Potrivit CNA, investigația se referă la executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate publică și recepția finală a obiectivului în […] Articolul Mafia construcțiilor lovită în plin. CNA a descins într-un dosar din inima Chișinăului apare prima dată în Bani.md.
11:30
Planul Guvernului pentru IMM-uri: creștere la 57% din PIB și mii de noi locuri de muncă până în 2027 # Bani.md
Guvernul planifică extinderea măsurilor dedicate întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) pentru perioada 2026–2027, în cadrul Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității pentru anii 2023-2027, examinat de către secretarii de stat. Potrivit notei informative, noile acțiuni sunt orientate spre creșterea contribuției IMM-urilor la economie, sporirea accesului la finanțare și alinierea acestora la cerințele pieței […] Articolul Planul Guvernului pentru IMM-uri: creștere la 57% din PIB și mii de noi locuri de muncă până în 2027 apare prima dată în Bani.md.
11:30
Prețul apartamentelor din Chișinău a ajuns la un maxim istoric în 2025. Cât vor costa în acest an # Bani.md
Piața imobiliară din Chișinău a încheiat anul 2025 la un nivel record al prețurilor, dar a intrat într-o fază clară de stagnare, arată analiza realizată de Victor Cernomorcenco, expert al companiei Acces Imobil. Potrivit Indicelui imobiliar Acces Imobil, prețul mediu al apartamentelor din capitală a ajuns la 1.720 euro pe metru pătrat, cel mai ridicat […] Articolul Prețul apartamentelor din Chișinău a ajuns la un maxim istoric în 2025. Cât vor costa în acest an apare prima dată în Bani.md.
10:20
Cotațiile petrolului au scăzut joi cu peste 3%, după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că „execuțiile” din Iran „au luat sfârșit” și a lăsat să se înțeleagă că, pentru moment, o intervenție militară a Statelor Unite nu este iminentă. Reacția pieței a fost rapidă: în jurul orei 02:00 GMT, barilul de petrol […] Articolul Prețul petrolului scade cu peste 3% pe fondul calmării tensiunilor dintre SUA și Iran apare prima dată în Bani.md.
10:20
Mecanismul de garantare a portofoliilor de credite accelerează accesul IMM-urilor la finanțare # Bani.md
Mecanismul de garantare a portofoliilor de credite, gestionat de Fondul de Garantare a Creditelor din cadrul ODA, facilitează accesul antreprenorilor la finanțare din partea băncilor partenere, în special în situațiile în care lipsa gajului sau un istoric de credit insuficient constituie o provocare. Prin acest mecanism, creditele eligibile sunt incluse direct într-un portofoliu garantat, fără […] Articolul Mecanismul de garantare a portofoliilor de credite accelerează accesul IMM-urilor la finanțare apare prima dată în Bani.md.
10:10
Tiraspolul intră din nou în regim de criză. Starea de urgență a fost prelungită până la 15 februarie # Bani.md
Pretinsele autorități de la Tiraspol au decis prelungirea stării de urgență în economie pentru încă 30 de zile, până la 15 februarie, potrivit unui decret semnat de liderul administrației separatiste, Vadim Krasnoselski, și aprobat de așa-numitul Soviet Suprem al regiunii. Decizia vine pe fondul continuării dificultăților economice din regiune, inclusiv probleme legate de aprovizionarea cu […] Articolul Tiraspolul intră din nou în regim de criză. Starea de urgență a fost prelungită până la 15 februarie apare prima dată în Bani.md.
10:00
La finalul anului 2025, exporturile de porumb din Republica Moldova au reintrat pe o traiectorie de creștere, însă această revenire are mai degrabă un caracter tehnic, nu unul structural, arată analiza expertului în agricultură Iurie Rija. În perioada iulie–decembrie 2025, Moldova a exportat 82.321 de tone de porumb, față de 41.769 de tone în aceeași […] Articolul Porumbul nu mai ține economia. Moldova a pierdut 85% din veniturile de export apare prima dată în Bani.md.
10:00
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a respins cererile depuse de două organizații de creditare nebancară, în cadrul ședinței din 13 ianuarie, după ce a constatat nerespectarea obligațiilor stabilite anterior și lipsa unor temeiuri legale pentru intervenția autorității. Astfel, CNPF a respins solicitarea OCN „MOGO LOANS” SRL, administrată de către Veaceslav Luchianenco, […] Articolul Probleme de conformare la creditele de consum: CNPF intervine în cazul a două companii apare prima dată în Bani.md.
08:20
Criptomonedele ies din underground în Republica Moldova. Gavriliță: Veniturile vor fi taxate cu 12% # Bani.md
Republica Moldova va avea în 2026 un cadru legal complet pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și conversia acestora, dar va introduce și reguli stricte de control fiscal și de prevenire a spălării banilor. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, un proiect […] Articolul Criptomonedele ies din underground în Republica Moldova. Gavriliță: Veniturile vor fi taxate cu 12% apare prima dată în Bani.md.
07:50
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a anunțat miercuri o suspendare fără termen dat a procesării vizelor de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova, potrivit unui document consultat de presa internațională și relatat de agenții precum Reuters. Măsura, care urmează să intre în vigoare de […] Articolul Washingtonul pune Moldova pe lista neagră a imigrației apare prima dată în Bani.md.
07:50
Guvernul recunoaște că nu există scăpare de plata jafului bancar. Gavriliță: Achităm câte un miliard de lei pe an # Bani.md
Republica Moldova continuă să plătească anual aproximativ un miliard de lei pentru acoperirea datoriilor generate de așa-numitul „furt al miliardului”, iar aceste plăți vor continua până în anul 2041. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, rambursarea acestei datorii este o obligație bugetară fermă […] Articolul Guvernul recunoaște că nu există scăpare de plata jafului bancar. Gavriliță: Achităm câte un miliard de lei pe an apare prima dată în Bani.md.
14 ianuarie 2026
21:30
Ministerul Finanțelor pregătește un nou mecanism de impozitare a coletelor comandate din străinătate, care va înlocui procedurile vamale clasice cu un sistem simplificat de taxare direct la momentul plății online. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile au renunțat la ideea introducerii unor […] Articolul De la 0 lei la 60 de lei. Cât te va costa un colet după noua taxă a Finanțelor apare prima dată în Bani.md.
18:00
Gerul golește depozitele de gaz ale Europei! Rezervele s-au redus la 53%, apropiindu-se de un minim istoric # Bani.md
Rezervele de gaz din depozitele subterane ale Europei au scăzut la 53% din capacitate, apropiindu-se de un minim istoric, pe fondul unui ianuarie extrem de rece și al consumului accelerat de energie. Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE) și analizelor citate de Gazprom, continentul se confruntă cu una dintre cele mai tensionate situații energetice din […] Articolul Gerul golește depozitele de gaz ale Europei! Rezervele s-au redus la 53%, apropiindu-se de un minim istoric apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Rafinăria NIS de la Pančevo urmează să își reia activitatea în jurul datei de 16 ianuarie, după ce primul transport de țiței destinat companiei petroliere sârbe a ajuns, marți, în sistemul croat de conducte JANAF, la aproape 100 de zile de la întreruperea livrărilor. Informația a fost confirmată de ministrul Mineritului și Energiei din Serbia, […] Articolul După 100 de zile de pauză, rafinăria NIS din Serbia își reia activitatea apare prima dată în Bani.md.
16:40
Tot mai multe țări din lume revin la stocarea alimentelor de bază, după decenii în care guvernele au renunțat la rezervele strategice și s-au bazat aproape exclusiv pe comerțul global. O analiză a Financial Times arată că state din Europa până în Asia își reconstruiesc rezervele de urgență de orez, grâu și alte produse esențiale, […] Articolul Hrana devine noul petrol! Țările încep să adune mâncare pentru vremuri negre apare prima dată în Bani.md.
16:40
Kazahstanul avertizează asupra riscurilor energetice după atacurile asupra petrolierelor grupului KMG # Bani.md
Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului și-a exprimat miercuri îngrijorarea față de atacurile cu drone din 13 ianuarie asupra mai multor petroliere aflate în drum spre terminalul maritim CPC din Marea Neagră, avertizând asupra riscurilor tot mai mari pentru securitatea infrastructurii energetice internaționale. „Republica Kazahstan nu este parte la niciun conflict armat, contribuie la consolidarea securității […] Articolul Kazahstanul avertizează asupra riscurilor energetice după atacurile asupra petrolierelor grupului KMG apare prima dată în Bani.md.
