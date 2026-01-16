Costuri de bază, nu tarife: ANRE explică cererea depusă în decembrie de Energocom

15:00

Ministerul Finanțelor a lansat consultările publice pentru actualizarea metodologiei de percepere a taxelor locale, o reformă mult așteptată de autoritățile publice locale, care ar urma să le ofere primăriilor mai mult control asupra modului în care sunt stabilite și încasate impozitele pe terenuri și bunuri imobiliare. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a subliniat că inițiativa nu […] Articolul Ne paște o nouă taxă pe locuințe? Primăriile vor primi mână liberă să taxeze proprietarii apare prima dată în Bani.md.