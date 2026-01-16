Achiziția care te poate ruina. Greșelile ascunse când cumperi un apartament în Moldova

18:00

Rezervele de gaz din depozitele subterane ale Europei au scăzut la 53% din capacitate, apropiindu-se de un minim istoric, pe fondul unui ianuarie extrem de rece și al consumului accelerat de energie. Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE) și analizelor citate de Gazprom, continentul se confruntă cu una dintre cele mai tensionate situații energetice din […] Articolul Gerul golește depozitele de gaz ale Europei! Rezervele s-au redus la 53%, apropiindu-se de un minim istoric apare prima dată în Bani.md.