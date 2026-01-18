Ministrul Finanțelor: După ce am fost în Etiopia, am înțeles că în Moldova nu este chiar așa de rău

17:20

Achiziționarea unei locuințe sau a unui alt bun imobil rămâne una dintre cele mai importante investiții din viața unui cetățean, dar și una dintre cele mai riscante din punct de vedere juridic și financiar. Într-o analiză publicată recent, Expert-Grup avertizează că multe tranzacții aparent simple pot ascunde capcane majore, dacă nu sunt verificate din timp […]