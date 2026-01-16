Scandal la Căușeni: Mamă acuză un carabinier că și-a fotografiat copiii și i-a prezentat ca „fără supraveghere”

07:20

O mamă sfâșiată de durere și o soră care a luptat patru ani prin tribunale pe cont propriu au ajuns la capătul puterilor. După un proces marcat de amânări și acuzații de corupție, familia lui Alexandru Babaleu, tânărul de 36 de ani ucis în bătaie la Pelinia, se confruntă cu o realitate dură: din cinci […] Articolul „Ei au ieșit zâmbind, noi cu lacrimi în ochi”: Familia lui Alexandru Babaleu, ucis la Drochia, acuză judecătoarea de „favoruri pentru criminali” apare prima dată în ea.md.