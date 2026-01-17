(VIDEO) Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision
Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision Song Contest 2026. Acesta va reprezenta Republica Moldova la concursul internațional, care se va desfășura în luna mai la Viena, cu piesa „Viva, Moldova". Reprezentantul Republicii Moldova va urca pe scenă în prima semifinală a competiției internaționale, programată pentru data de 12 mai. În Finala Selecției Naționale Eurovision, care
Drona de mari dimensiuni care a fost în această dimineață pe pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, nu conține explozibil. Informațiile au fost oferite de Poliția Republicii Moldova, după ce experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor. „S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate
MAE de la Chișinău, reacție după ce o nouă dronă a fost descoperită pe teritoriul R. Moldova
Orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Declarația a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău în contextul identificării pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă. „Republica Moldova
Întârzieri pe ruta feroviară Kiev–București din cauza avariilor la rețelele electrice din Ucraina
Trenul internațional care circulă pe ruta Kiev–București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei, informează MOLDPRES. Potrivit Poliției de Frontieră, trenul urma să traverseze frontiera Republicii Moldova prin punctul de trecere Ungheni vineri, la ora 20:09, însă este estimată o întârziere de aproximativ cinci ore. Autoritățile de frontieră monitorizează în continuare
Poliția de Frontieră avertizează: scăldatul în Prut și Nistru, interzis de Bobotează
În contextul sărbătorii religioase Boboteaza, Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este strict interzis. Măsura are drept scop protejarea siguranței cetățenilor și respectarea regimului frontierei de stat, transmite IPN. Autoritățile precizează că ambele râuri se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție. În această perioadă, condițiile
Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, internat în stare critică după un grav accident rutier la Groznîi
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier produs la Groznîi, informează site-ul Meduza, citând canalul Telegram al opoziției cecene Niyso și jurnaliști ai Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL). Potrivit surselor, vineri seară, un avion An-148-100EM, cunoscut drept „spitalul
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost găsită pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești. Un vânător a observat aparatul și a sesizat Poliția în această dimineață. Oamenii legii menționează că zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detaliu, pentru a
Maia Sandu va susține un discurs-cheie la sesiunea de iarnă a APCE, la Strasbourg
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care se va desfășura la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii. Pe agenda sesiunii figurează și adresările ministrului Afacerilor Externe al Armeniei,
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 16.01.2025, ora 19:00
Raport: Rusia își recalibrează strategiile de manipulare pentru a bloca parcursul european al R. Moldova
Rusia și-a adaptat și sofisticat instrumentele de manipulare informațională după încheierea alegerilor prezidențiale, parlamentare și a referendumului din Republica Moldova, cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a țării și de a o readuce în sfera sa de influență. Concluzia se regăsește în Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS), publicat
Premierul Alexandru Munteanu și reprezentanți ai mediului de afaceri, discuții privind situația economică din R. Moldova
Situația economică actuală și provocările cu care se confruntă antreprenorii se numără printre subiectele discutate astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Economic, de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții mediului de afaceri și ai comunității de cercetare. Astfel, prim-ministrul a subliniat că obiectivul Guvernului rămâne asigurarea unei creșteri economice durabile, sporirea productivității și a competitivității prin politici
Comisia Europeană analizează posibile modalități prin care Ucraina să poată adera rapid la UE, ca parte a unui acord de pace cu Rusia, dar inițial fără a oferi Kievului drepturi depline ce decurg din calitatea de stat membru, drepturi care să fie dobândite ulterior după o perioadă de tranziție, afirmă oficiali europeni. Ideea unei astfel
În această seară, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Costești, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și se lucrează la capacitate maximă. Astfel, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru
Republica Moldova se află în aceste zile sub influența unui anticiclon de origine europeană, fenomen care a adus vreme geroasă, cer senin și lipsa precipitațiilor. Potrivit meteorologilor, în noaptea precedentă au fost înregistrate temperaturi minime cuprinse între –11 și –19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind consemnate la stația meteorologică Bălți. În regiunile de
Declarațiile Maiei Sandu și ale președintelui României, Nicușor Dan, despre viitorul relațiilor dintre Chișinău și București au reaprins dezbaterea privind unirea și parcursul european al Republicii Moldova. Experții spun că mesajele celor doi lideri se completează, iar integrarea în Uniunea Europeană rămâne proiectul-cheie al Republicii Moldova. Analizele arată că parteneriatul cu România și drumul european
Un bebeluș cu o greutate de 5 kg și 20 de grame a venit pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" din Chișinău. Băiețelul s-a născut pe cale naturală și a fost încadrat medical în categoria de făt gigant (macrosom). Mama copilului, o femeie în vârstă de 35 de ani, se află la cea
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua, în perioada 18-20 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Cei doi șefi de stat urmează să discute, la Chișinău, aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit Președinției Republicii Moldova, vizita președintelui albanez are
Chișinăul respinge acuzațiile venite de la Moscova: Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie
Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul rus de Externe. Precizări în acest sens au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, care a respins „tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica
Lukoil-Moldova a refuzat să predea în proprietatea statului bunurile complexului petrolier de la Aeroport. Autoritățile aplică amendă
Compania Lukoil-Moldova a refuzat să predea în proprietatea statului bunurile aferente complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ca urmare, autoritățile de la Chișinău au aplicat companiei o amendă pentru nerespectarea deciziei emise, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că, astăzi, 16 ianuarie 2026, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea
Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la detențiune pe viața, după ce s-a autoproclamat „apostolul Mihail" și a abuzat o familie timp de peste un deceniu. Procuratura Generală a anunțat că inculpatul a fost găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Potrivit
Președintele Maia Sandu a semnat astăzi, 16 ianuarie, un decret privind acordarea rangurilor de ambasador și ministru plenipotențiar pentru mai mulți diplomați din Republica Moldova. Conform decretului, Nicu Popescu, fost ministru de Externe și actual emisar special prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, a primit rangul diplomatic de ambasador. De asemenea, printre cele 14
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere special amenajate și autorizate. Măsura este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024 și vizează securitatea frontierei de stat, dar și protejarea vieții oamenilor. „De ce este important să respectăm această regulă?–
Nicolae Federiuc: Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbaterea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului, scrie jurnalistul Nicolae Federiuc, într-un editorial pentru Ziua.md. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoare
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința Elenei Grițco, deputată a Partidului Nostru. Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 16 decembrie 2025, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. ANI precizează că în sesizarea respectivă este menționat faptul […] Articolul O deputată a Partidului Nostru, în vizorul ANI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat 19 cauze privind pretinse încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cauzele au fost transmise Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse și vizează, în principal, plângeri depuse de cetățeni și entități din stânga Nistrului privind lipsa accesului la instanțe legale și independente, fiind invocată încălcarea dreptului la un […] Articolul CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi, la Chișinău, Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și […] Articolul Elveția, sprijin de peste 80 de milioane pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate dintr-un bloc din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale (IGSU), incendiul a avut loc, în această dimineață, într-un apartament situat la unul dintre cele nouă nivele ale unui bloc […] Articolul Zeci de persoane, evacuate dintr-un bloc din Chișinău în urma unui incendiu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova și România, pași spre aprofundarea parteneriatului în domeniul medical # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și România își vor aprofunda parteneriatul în domeniul medical. Subiectul a fost discutat astăzi de ministrul Sănătății de la Chișinău, Emil Ceban, în cadrul unei întrevederi cu omologul său de la București, Alexandru Florin Rogobete, care se află într-o vizită în Republica Moldova. Părțile au abordat mai multe subiecte de interes subiecte de […] Articolul Republica Moldova și România, pași spre aprofundarea parteneriatului în domeniul medical apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șeful Serviciului de Patrulare din Glodeni, prins beat la volan: Reacția Inspectoratului General al Poliției # Vocea Basarabiei
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic în seara zilei de 15 ianuarie, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate. Potrivit NordNews, ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local din orașul Glodeni, după care ar fi urcat la volan și s-ar fi deplasat […] Articolul Șeful Serviciului de Patrulare din Glodeni, prins beat la volan: Reacția Inspectoratului General al Poliției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Biblioteca Națională a lansat „Calendarul Național 2026”, o ediție enciclopedică dedicată culturii și științei # Vocea Basarabiei
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat, de Ziua Națională a Culturii, „Calendarul Național 2026”, o ediție cu caracter enciclopedic ce reunește personalități marcante din știință, cultură și artă din Republica Moldova, România și spațiul cultural universal, selecția fiind realizată pe criterii valorice, informează MOLDPRES. Lucrarea include aproximativ 500 de date memorabile și peste 700 […] Articolul Biblioteca Națională a lansat „Calendarul Național 2026”, o ediție enciclopedică dedicată culturii și științei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro # Vocea Basarabiei
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol provenit din Venezuela după arestarea președintelui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la aproximativ 500 de milioane de dolari. Informația a fost confirmată joi, 15 ianuarie, pentru agenția France Presse de un oficial american care a solicitat anonimatul, relatează adevarul.ro. Potrivit sursei, identitatea cumpărătorului nu a fost făcută […] Articolul SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Grecia este una dintre destinațiile în care alegerea contează mai mult decât reducerea. Insulele au capacitate limitată, hotelurile bune se rezervă rapid, iar diferența între o vacanță reușită și una „acceptabilă” este determinată de multe ori de opțiunile disponibile. De aceea, Early Booking înseamnă, înainte de toate, libertatea de a alege exact ce ți se […] Articolul (P) 5 motive să alegi Early Booking pentru vacanța ta în Grecia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Termoelectrica explică diferențele dintre facturile la căldură pentru luna decembrie # Vocea Basarabiei
Facturile la energia termică aferente lunii decembrie 2025 pot diferi semnificativ de la un bloc la altul, chiar și în cazul apartamentelor similare, precizează Termoelectrica, după apariția în spațiul public a unor nemulțumiri legate de sumele achitate de consumatorii din capitală. Potrivit companiei, valorile reflectă consumul real înregistrat și nu includ majorări de tarif, transmite […] Articolul Termoelectrica explică diferențele dintre facturile la căldură pentru luna decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Oleksandr Sîrski: 2026 va fi un an dificil pentru Ucraina, dar agresorul rus va fi învins # Vocea Basarabiei
Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat joi că anul 2026 se anunță a fi unul dificil în contextul războiului declanșat de Rusia, însă Ucraina va reuși să depășească provocările și să învingă agresorul. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj publicat pe Telegram, în care militarul ucrainean a prezentat bilanțul anului 2025, informează […] Articolul Oleksandr Sîrski: 2026 va fi un an dificil pentru Ucraina, dar agresorul rus va fi învins apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 15.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 15.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Cum ar vota premierul Alexandru Munteanu la un eventual referendum privind unirea R. Moldova cu România # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România la un eventual referendum. Totuși, el a precizat că aceasta ar fi „o decizie personală”. Întrebat de jurnaliștii de la Observatorul de Nord dacă ar susține Unirea, oficialul a făcut o distincție clară între opiniile personale și responsabilitățile pe care le […] Articolul (VIDEO) Cum ar vota premierul Alexandru Munteanu la un eventual referendum privind unirea R. Moldova cu România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Gala Premiilor în Cultură: Personalități și instituții, premiate pentru excelență # Vocea Basarabiei
Oamenii de cultură și instituții care au adus în 2025 contribuții remarcabile în muzică, literatură, arte vizuale, teatru, dans și conservarea patrimoniului, au fost decernați la Gala Premiilor, organizată de Ministerul Culturii de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a reunit artiști, scriitori, cercetători și manageri culturali, evidențiind talentul, profesionismul și pasiunea pentru promovarea culturii naționale. […] Articolul Gala Premiilor în Cultură: Personalități și instituții, premiate pentru excelență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din raionul Soroca: „Putem rezolva problemele oamenilor cu perseverență, răbdare și multă muncă” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi, 15 ianuarie, raionul Soroca, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate. Șeful Guvernului a discutat cu primarii din raionul Soroca despre situația din regiune, dar și despre prioritățile pentru perioada următoare. „Cooperarea cu administrația publică locală pentru modernizarea localităților noastre este esențială. Să vedem […] Articolul (FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din raionul Soroca: „Putem rezolva problemele oamenilor cu perseverență, răbdare și multă muncă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O fetiță de 9 ani din Basarabească, care traversa strada neregulamentar, a ajuns la spital după ce a fost lovită de ambulanță aflată în misiune. Potrivit Poliției, accidentul rutier a avut loc pe o stradă din Basarabeasca. Fetița accidentată a fost transportată de echipajul medical la spitalul din Cimișlia pentru îngrijiri. Circumstanțele exacte ale producerii […] Articolul Basarabeasca: O fetiță a ajuns la spital după ce a fost lovită de o ambulanță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 16 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,59 lei, cu 11 bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va crește cu 10 bani, ajungând la 19,06 lei/litru. Articolul Noi tarife afișate de ANRE: Prețul motorinei depășește 19 lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat că lucrătorii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul va crește, șomajul […] Articolul Concediul forțat pentru 1 100 de feroviari, prelungit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Diplomele de rezidențiat de la USMF „Nicolae Testemițanu”: Ce a arătat ancheta internă # Vocea Basarabiei
Ancheta de serviciu inițiată în legătură cu suspiciunile privind veridicitatea diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care activează în România a fost finalizată, anunță Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Potrivit instituției, o comisie de anchetă de serviciu a verificat legalitatea și corectitudinea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii […] Articolul Diplomele de rezidențiat de la USMF „Nicolae Testemițanu”: Ce a arătat ancheta internă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Platon nu va fi audiat în dosarul privind frauda bancară, în care este învinuit Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Cererea depusă de acesta a fost respinsă astăzi de magistrați. Atât acuzatorii de stat, cât și avocații au […] Articolul Platon nu va fi audiat în dosarul privind frauda bancară, în care este învinuit Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor să evite orice călătorie în Iran în contextul deteriorării situației de securitate din această țară. De asemenea, diplomația de la Chișinău îndemnă cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul iranian să părăsească această țară, pe rutele sigure disponibile. „Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt […] Articolul Ministerul de Externe al R. Moldova, alertă de călătorie în Iran apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele României, despre Republica Moldova: Soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne este indiferentă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova rămâne o prioritate esențială de politică externă pentru România. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, care a subliniat că „soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne va fi indiferentă”. El a remarcat în cadrul că unui discurs susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați […] Articolul Președintele României, despre Republica Moldova: Soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne este indiferentă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Accidentul tragic de pe bulevardul Decebal din Chișinău: Șoferul troleibuzului, trimis în judecată # Vocea Basarabiei
Șoferul troleibuzului implicat în tragicul accident de pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, soldat cu decesul unei femei, a fost trimis în judecată. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță a cauzei penale în care este învinuit conducătorul troleibuzului. „Conform probelor, la 31 mai 2025, pe timp de […] Articolul Accidentul tragic de pe bulevardul Decebal din Chișinău: Șoferul troleibuzului, trimis în judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem și va rămâne în vigoare până pe 15 februarie. Pretinsele autorități de la Tiraspol motivează prelungirea stării de urgență prin persistența problemelor economice, cauzate în mare parte de […] Articolul Regiunea transnistreană, starea de urgență în economie pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Culturii, anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău # Vocea Basarabiei
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu în legătură cu presupusele ilegalități investigate Centrul Național Anticorupție (CNA) privind construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din municipiul Chișinău. Instituția precizează că orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului construit, spațiul public și încrederea societății în instituțiile statului nu va fi tolerată. „Ministerul Culturii […] Articolul Ministerul Culturii, anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
