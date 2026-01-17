(VIDEO) Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision

16:10

Republica Moldova rămâne o prioritate esențială de politică externă pentru România. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, care a subliniat că „soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne va fi indiferentă". El a remarcat în cadrul că unui discurs susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați […]