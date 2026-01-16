Avertisment: Scăldatul în râurile Prut și Nistru, interzis
Vocea Basarabiei, 16 ianuarie 2026 15:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere special amenajate și autorizate. Măsura este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024 și vizează securitatea frontierei de stat, dar și protejarea vieții oamenilor. „De ce este important să respectăm această regulă?–
• • •
Acum 5 minute
15:50
Președintele Maia Sandu a semnat astăzi, 16 ianuarie, un decret privind acordarea rangurilor de ambasador și ministru plenipotențiar pentru mai mulți diplomați din Republica Moldova. Conform decretului, Nicu Popescu, fost ministru de Externe și actual emisar special prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, a primit rangul diplomatic de ambasador. De asemenea, printre cele 14
Acum 30 minute
15:30
Acum 2 ore
14:20
Nicolae Federiuc: Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București # Vocea Basarabiei
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbaterea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului, scrie jurnalistul Nicolae Federiuc, într-un editorial pentru Ziua.md. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoarece schimbă substanțial retorica oficială cu care ne-au
Acum 4 ore
13:20
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința Elenei Grițco, deputată a Partidului Nostru. Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 16 decembrie 2025, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. ANI precizează că în sesizarea respectivă este menționat faptul
12:50
CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat 19 cauze privind pretinse încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cauzele au fost transmise Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse și vizează, în principal, plângeri depuse de cetățeni și entități din stânga Nistrului privind lipsa accesului la instanțe legale și independente, fiind invocată încălcarea dreptului la un
12:40
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi, la Chișinău, Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și
12:30
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate dintr-un bloc din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale (IGSU), incendiul a avut loc, în această dimineață, într-un apartament situat la unul dintre cele nouă nivele ale unui bloc
12:00
Republica Moldova și România, pași spre aprofundarea parteneriatului în domeniul medical # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și România își vor aprofunda parteneriatul în domeniul medical. Subiectul a fost discutat astăzi de ministrul Sănătății de la Chișinău, Emil Ceban, în cadrul unei întrevederi cu omologul său de la București, Alexandru Florin Rogobete, care se află într-o vizită în Republica Moldova. Părțile au abordat mai multe subiecte de interes subiecte de
Acum 6 ore
11:10
Șeful Serviciului de Patrulare din Glodeni, prins beat la volan: Reacția Inspectoratului General al Poliției # Vocea Basarabiei
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic în seara zilei de 15 ianuarie, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate. Potrivit NordNews, ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local din orașul Glodeni, după care ar fi urcat la volan și s-ar fi deplasat
10:00
Biblioteca Națională a lansat „Calendarul Național 2026”, o ediție enciclopedică dedicată culturii și științei # Vocea Basarabiei
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat, de Ziua Națională a Culturii, „Calendarul Național 2026", o ediție cu caracter enciclopedic ce reunește personalități marcante din știință, cultură și artă din Republica Moldova, România și spațiul cultural universal, selecția fiind realizată pe criterii valorice, informează MOLDPRES. Lucrarea include aproximativ 500 de date memorabile și peste 700
Acum 8 ore
09:00
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro # Vocea Basarabiei
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol provenit din Venezuela după arestarea președintelui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la aproximativ 500 de milioane de dolari. Informația a fost confirmată joi, 15 ianuarie, pentru agenția France Presse de un oficial american care a solicitat anonimatul, relatează adevarul.ro. Potrivit sursei, identitatea cumpărătorului nu a fost făcută
08:50
Grecia este una dintre destinațiile în care alegerea contează mai mult decât reducerea. Insulele au capacitate limitată, hotelurile bune se rezervă rapid, iar diferența între o vacanță reușită și una „acceptabilă" este determinată de multe ori de opțiunile disponibile. De aceea, Early Booking înseamnă, înainte de toate, libertatea de a alege exact ce ți se
08:00
Termoelectrica explică diferențele dintre facturile la căldură pentru luna decembrie # Vocea Basarabiei
Facturile la energia termică aferente lunii decembrie 2025 pot diferi semnificativ de la un bloc la altul, chiar și în cazul apartamentelor similare, precizează Termoelectrica, după apariția în spațiul public a unor nemulțumiri legate de sumele achitate de consumatorii din capitală. Potrivit companiei, valorile reflectă consumul real înregistrat și nu includ majorări de tarif, transmite
Acum 12 ore
07:20
Oleksandr Sîrski: 2026 va fi un an dificil pentru Ucraina, dar agresorul rus va fi învins # Vocea Basarabiei
Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat joi că anul 2026 se anunță a fi unul dificil în contextul războiului declanșat de Rusia, însă Ucraina va reuși să depășească provocările și să învingă agresorul. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj publicat pe Telegram, în care militarul ucrainean a prezentat bilanțul anului 2025, informează
Acum 24 ore
23:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 15.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 15.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:30
(VIDEO) Cum ar vota premierul Alexandru Munteanu la un eventual referendum privind unirea R. Moldova cu România # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România la un eventual referendum. Totuși, el a precizat că aceasta ar fi „o decizie personală". Întrebat de jurnaliștii de la Observatorul de Nord dacă ar susține Unirea, oficialul a făcut o distincție clară între opiniile personale și responsabilitățile pe care le
21:30
Gala Premiilor în Cultură: Personalități și instituții, premiate pentru excelență # Vocea Basarabiei
Oamenii de cultură și instituții care au adus în 2025 contribuții remarcabile în muzică, literatură, arte vizuale, teatru, dans și conservarea patrimoniului, au fost decernați la Gala Premiilor, organizată de Ministerul Culturii de Ziua Națională a Culturii. Evenimentul a reunit artiști, scriitori, cercetători și manageri culturali, evidențiind talentul, profesionismul și pasiunea pentru promovarea culturii naționale.
21:10
(FOTO) Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din raionul Soroca: „Putem rezolva problemele oamenilor cu perseverență, răbdare și multă muncă” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi, 15 ianuarie, raionul Soroca, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate. Șeful Guvernului a discutat cu primarii din raionul Soroca despre situația din regiune, dar și despre prioritățile pentru perioada următoare. „Cooperarea cu administrația publică locală pentru modernizarea localităților noastre este esențială. Să vedem
19:50
O fetiță de 9 ani din Basarabească, care traversa strada neregulamentar, a ajuns la spital după ce a fost lovită de ambulanță aflată în misiune. Potrivit Poliției, accidentul rutier a avut loc pe o stradă din Basarabeasca. Fetița accidentată a fost transportată de echipajul medical la spitalul din Cimișlia pentru îngrijiri. Circumstanțele exacte ale producerii
19:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 16 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,59 lei, cu 11 bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va crește cu 10 bani, ajungând la 19,06 lei/litru.
18:30
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat că lucrătorii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul va crește, șomajul
18:10
Diplomele de rezidențiat de la USMF „Nicolae Testemițanu”: Ce a arătat ancheta internă # Vocea Basarabiei
Ancheta de serviciu inițiată în legătură cu suspiciunile privind veridicitatea diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care activează în România a fost finalizată, anunță Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. Potrivit instituției, o comisie de anchetă de serviciu a verificat legalitatea și corectitudinea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii
16:50
Platon nu va fi audiat în dosarul privind frauda bancară, în care este învinuit Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Cererea depusă de acesta a fost respinsă astăzi de magistrați. Atât acuzatorii de stat, cât și avocații au
16:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor să evite orice călătorie în Iran în contextul deteriorării situației de securitate din această țară. De asemenea, diplomația de la Chișinău îndemnă cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul iranian să părăsească această țară, pe rutele sigure disponibile. „Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt
16:10
Președintele României, despre Republica Moldova: Soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne este indiferentă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova rămâne o prioritate esențială de politică externă pentru România. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan, care a subliniat că „soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește nu ne va fi indiferentă". El a remarcat în cadrul că unui discurs susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați
Ieri
15:30
Accidentul tragic de pe bulevardul Decebal din Chișinău: Șoferul troleibuzului, trimis în judecată # Vocea Basarabiei
Șoferul troleibuzului implicat în tragicul accident de pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al capitalei, soldat cu decesul unei femei, a fost trimis în judecată. Procuratura municipiului Chișinău a anunțat finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță a cauzei penale în care este învinuit conducătorul troleibuzului. „Conform probelor, la 31 mai 2025, pe timp de
15:00
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem și va rămâne în vigoare până pe 15 februarie. Pretinsele autorități de la Tiraspol motivează prelungirea stării de urgență prin persistența problemelor economice, cauzate în mare parte de
14:40
Ministerul Culturii, anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale de pe strada pietonală din Chișinău # Vocea Basarabiei
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu în legătură cu presupusele ilegalități investigate Centrul Național Anticorupție (CNA) privind construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din municipiul Chișinău. Instituția precizează că orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului construit, spațiul public și încrederea societății în instituțiile statului nu va fi tolerată. „Ministerul Culturii
14:10
Procurorii Gheorghe Borș și Vitalie Codreanu au promovat evaluarea externă. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, 15 ianuarie, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Mai exact, CSP a aprobat, cu vot unanim, rapoartele de evaluare emise de Comisia Vetting, constatând că ambii procurori au trecut cu succes procedura de evaluare externă.
13:30
Zece persoane, cercetate pentru construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din Chișinău # Vocea Basarabiei
Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar privind construcția ilegală a unui local pe strada Eugen Doga, o zonă istorică a municipiului Chișinău. Centrul Național Anticorupție a anunțat astăzi, că efectuează percheziții la persoanele implicate în realizarea și recepția lucrărilor. „Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de
13:00
Eugen Tomac: Nicușor Dan susține integrarea europeană a R. Moldova. Unirea, posibilă doar când vor exista condițiile necesare # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că prioritatea absolută în relația cu
13:00
„Kenții” sau „Tineri PAS”? Ce spune deputatul Maxim Potîrniche despre chatul buclucaș # Vocea Basarabiei
Grupul privat de WhatsApp „Kenții”, folosit de unii deputați PAS pentru discuții informale în timpul ultimei ședințe plenare de anul trecut, a fost redenumit în „Tineri PAS”, a confirmat deputatul Maxim Potîrniche la emisiunea FORUM de la Vocea Basarabiei. Întrebat dacă grupul mai există, parlamentarul PAS a precizat că „chatul există, dar nu sub această […] Articolul „Kenții” sau „Tineri PAS”? Ce spune deputatul Maxim Potîrniche despre chatul buclucaș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu, ministrul Culturii, Cristian Jardan, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis astăzi mesaje cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, sărbătorită anual pe 15 ianuarie în Republica Moldova. Oficialii au subliniat importanța culturii în consolidarea identității naționale și au felicitat toți oamenii de cultură. Potrivit premierului Alexandru Munteanu, cultura ne-a salvat în momente […] Articolul Oficiali de la Chișinău, mesaje de Ziua Națională a Culturii: „Să avem grijă ca valorile culturale care ne unesc” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
MAE de la Chișinău, despre decizia SUA privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare: „Impactul asupra cetățenilor R. Moldova este limitat” # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu mai multe detalii privind decizia administrativă anunțată anterior de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Astfel, diplomația de la Chișinău informează cetățenii că măsura are […] Articolul MAE de la Chișinău, despre decizia SUA privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare: „Impactul asupra cetățenilor R. Moldova este limitat” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Guvernul extinde lista instituțiilor beneficiare ale platformei guvernamentale MCloud # Vocea Basarabiei
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și ale platformei tehnologice guvernamentale MCloud a fost extins, decizia fiind aprobată astăzi de Guvern. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzun, a declarat că hotărârea are un caracter tehnic și vizează completarea listei instituțiilor care pot beneficia de infrastructura guvernamentală IT. „Propunem o decizie […] Articolul Guvernul extinde lista instituțiilor beneficiare ale platformei guvernamentale MCloud apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Republica Moldova găzduiește Atelierul Tehnic Regional UNEP dedicat protecției biodiversității # Vocea Basarabiei
Protecția biodiversității și implementarea angajamentelor internaționale reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. În acest context, la Chișinău se desfășoară Atelierul Tehnic Regional UNEP, un eveniment care reunește reprezentanți ai Republicii Moldova și ai altor state din regiune, oferind suport tehnic pentru elaborarea rapoartelor naționale în domeniul biodiversității. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, atelierul are […] Articolul Republica Moldova găzduiește Atelierul Tehnic Regional UNEP dedicat protecției biodiversității apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
În contextul ninsorilor și al formării poleiului pe străzile capitalei, serviciile municipale sunt mobilizate și acționează în teren pentru prevenirea situațiilor de risc și pentru intervenții prompte, în caz de necesitate. Echipele specializate intervin pe principalele artere, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii. Lucrările se desfășoară […] Articolul Serviciile municipale, mobilizate în capitală din cauza ninsorilor și poleiului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
FBI a percheziționat locuința unei jurnaliste de la Washington Post. Experții avertizează asupra unui efect descurajator asupra presei # Vocea Basarabiei
Agenții FBI au percheziționat miercuri locuința unei jurnaliste de la Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare de secrete guvernamentale, relatează New York Times, citând surse familiarizate cu cazul, potrivit hotnews.ro. Potrivit publicației americane, jurnalista Natanson nu este vizată direct de anchetă. Mandatul de percheziție ar indica faptul că investigația îl are ca […] Articolul FBI a percheziționat locuința unei jurnaliste de la Washington Post. Experții avertizează asupra unui efect descurajator asupra presei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14 ianuarie 2026
22:40
SUA suspendă procesările de vize de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, printre care și Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Statele Unite au anunțat miercuri că vor suspenda, începând cu 21 decembrie, pe o perioadă nedeterminată, procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de state, printre care și Republica Moldova. „Departamentul de Stat suspendă procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări‘, a declarat un purtător de cuvânt al instituției, citat de Agerpres. Anterior, purtătoarea de […] Articolul SUA suspendă procesările de vize de imigrare pentru cetățenii din 75 de state, printre care și Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 14.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:40
Rada Supremă din Ucraina a prelungit până în luna mai legea marțială și mobilizarea generală. Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 14.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
În următoarele 24 de ore se așteaptă ninsori slabe în Republica Moldova. Pe drumuri se menține ghețuș, iar în unele zone există risc de polei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi predominant noros. Noaptea și dimineața, izolat, poate apărea ceață slabă și, local, polei. Temperaturile minime nocturne vor oscila între -10 și -5 […] Articolul Cum va fi mâine vremea în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
România a rămas principalul partener comercial al Republicii Moldova în primele 11 luni ale anului trecut, cu 29,2% din totalul exporturilor. Potrivit Biroului Național de Statistică, următoarele destinații principale au fost Turcia, Italia, Cehia și Ucraina. În ianuarie-noiembrie 2025, exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au totalizat 3,4 miliarde de dolari, în creștere cu 4,4% […] Articolul România, principalul partener comercial al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Mai multe evenimente vor avea loc anul acesta în Republica Moldova cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, marcată anual la 15 ianuarie. Manifestările, dedicate promovării valorilor autentice și patrimoniului național, sunt organizate de instituțiile din subordinea Ministerului Culturii, în colaborare cu autoritățile publice locale din întreaga R. Moldova. „Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, […] Articolul Ziua Națională a Culturii, marcată în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Un accident grav s-a produs în această după-amiază în apropierea localității Gura Galbenei din raionul Cimișlia. Doi oameni, inclusiv bebeluș de 8 luni, au murit și alte trei persoane au fost rănite. Potrivit Poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 15:30, pe traseul R-3. „Preliminar s-a stabilit că o Toyota, condusă de un bărbat […] Articolul Grav accident la Cimișlia: Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Ministerul danez al Apărării a anunțat miercuri sporirea prezenței militare în Groenlanda și efectuarea unor exerciții militare în colaborare cu aliați din NATO în zona acestei insule arctice pe care președintele american Donald Trump dorește să o anexeze. „Armata desfășoară încă de astăzi capacități și unități în cadrul unor exerciții, ceea ce se va traduce […] Articolul Danemarca își va spori prezența militară în Groenlanda apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
(VIDEO) Escrocherie prin investiții false la Bălți: Doi bărbați, prinși în flagrant # Vocea Basarabiei
Doi bărbați din Bălți au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că ar fi indus în eroare un pensionar de 74 de ani printr-o schemă de investiții false. Potrivit Poliției, începând cu luna decembrie 2025, cei doi bărbați, de 21 și 39 de ani, acționând împreună cu alte persoane, ar fi determinat victima să […] Articolul (VIDEO) Escrocherie prin investiții false la Bălți: Doi bărbați, prinși în flagrant apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
(FOTO) Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Traficul din zonă, dat peste cap # Vocea Basarabiei
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Albișoara din Chișinău. Un automobil a lovit un pilon de iluminat, care a fost doborât în urma impactului. În consecință, infrastructura din zonă a fost afectată. La fața locului au intervenit echipele IM REI „Lumteh”, pompierii, ambulanța și poliția. „Din cauza intervențiilor autospecialelor, în zonă […] Articolul (FOTO) Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Traficul din zonă, dat peste cap apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Noi detalii în cazul cetățeanului R. Moldova, condamnat recent pentru trădare de patrie # Vocea Basarabiei
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024, au declarat pentru IPN surse apropiate anchetei. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de căutare pe numele lui Denis Cuculescu, după ce marți seara hotărârea judecătorească a fost recepționată de Inspectoratul de […] Articolul Noi detalii în cazul cetățeanului R. Moldova, condamnat recent pentru trădare de patrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
