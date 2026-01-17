Maia Sandu va susține un discurs-cheie la sesiunea de iarnă a APCE, la Strasbourg

18:10

Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul rus de Externe. Precizări în acest sens au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, care a respins „tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica […] Articolul Chișinăul respinge acuzațiile venite de la Moscova: Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie apare prima dată în Vocea Basarabiei.