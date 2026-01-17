VIDEO | Mesajul Maiei Sandu despre reunirea cu România nu a fost întâmplător. Dan Dungaciu: Știa ce spune, a transmis un mesaj

09:20

Șeful Serviciului de patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, este suspectat că a urcat beat la volan în urma unui chef dintr-un bar din oraș. Cazul a fost sesizat, joi seara, de jurnaliștii NordNews, iar în timpul verificărilor inspectorilor de patrulare, ofițerul a refuzat să efectueze testul alcoolcoscopic, cerând să fie transportat la spital pentru prelevări […] Articolul Un șef de poliție de la Glodeni ar fi fost prins beat la volan. Ofițerul, oprit de inspectori în urma unui chef dintr-un bar apare prima dată în ZIUA.md.