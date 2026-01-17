FOTO | Patriarhul Daniel, așteptat în continuare în R. Moldova. Parlamentari de la București și Chișinău, în vizită la Mitropolia Basarabiei

17:00

Proiectul noii legi a mass-media intră în prima etapă de elaborare. Ministerul Culturii anunță că a inițiat procesul de formulare a documentului, urmând ca toate propunerile să fie expediate până în 24 ianuarie. Noua legea urmează să înlocuiască un act similar adoptat încă în 1994 și care, potrivit autorităților, este depășit. Pe lângă un șir […]