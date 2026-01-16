Adio, „Carbon” – bine ai venit, „Hotarul”! O nouă comedie produsă în R. Moldova va fi lansată în curând pe marele ecrane

10:50

Deci da, să vedem cum s-a făcut unirea cu Basarabia din 1918, vorbim de esența faptelor. La putere la Chișinău era o grupare de menșevici care dețineau puterea în sovietul local, știți că soviet se traduce prin sfat, da? Bun, și menșevicii ăștia de la Chișinău între 1917-1918 nu prea erau lămuriți încotro s-o apuce, […]