Parlamentul a recepționat, în 2025, peste 4400 de petiții. Cei mai mulți cetățeni au sesizat probleme în justiție

Reglementarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este mai aproape ca oricând de un deznodământ, însă etapa finală va fi cea mai dificilă, a declarat ambasadorul Statelor Unite pe lângă NATO, Matthew Whitaker. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat de Ronald Reagan Presidential Foundation, în California. Whitaker a afirmat că părțile implicate […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO anunță că războiul din Ucraina este mai aproape ca oricând de final, dar „ultimul pas va fi cel mai greu” apare prima dată în ZIUA.md.