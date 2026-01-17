Școlile din Kiev se închid până în 1 februarie din cauza situației critice din sistemul energetic
Ziua, 17 ianuarie 2026 08:40
Autoritățile orașului Kiev au anunțat că de luni, 19 ianuarie, școlile din capitala Ucrainei intră într-o vacanță forțată până în 1 februarie. Procesul educațional a fost suspendat din cauza distrugerilor și crizei din sistemul energetic provocate de atacurile rusești. Dispoziția se bazează pe o hotărâre guvernamentală la nivel național privind adaptarea procesului educațional la provocările energetice. Primarul […] Articolul Școlile din Kiev se închid până în 1 februarie din cauza situației critice din sistemul energetic apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
08:40
Școlile din Kiev se închid până în 1 februarie din cauza situației critice din sistemul energetic # Ziua
Autoritățile orașului Kiev au anunțat că de luni, 19 ianuarie, școlile din capitala Ucrainei intră într-o vacanță forțată până în 1 februarie. Procesul educațional a fost suspendat din cauza distrugerilor și crizei din sistemul energetic provocate de atacurile rusești. Dispoziția se bazează pe o hotărâre guvernamentală la nivel național privind adaptarea procesului educațional la provocările energetice. Primarul […] Articolul Școlile din Kiev se închid până în 1 februarie din cauza situației critice din sistemul energetic apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
20:20
CONTRASENS | Dan Dungaciu. Reunirea cu România, pacea din Ucraina și noile perspective geopolitice # Ziua
Subiectul reunirii cu România a fost readus pe tapet, iar discuțiile pe această temă au revenit subit și în forță în spațiul public, după mai bine de trei decenii. Este reunirea singura soluție de securitate pentru Republica Moldova, care sunt perspectivele europene ale Chișinăului în noul context geopolitic și cum ne apărăm viitorul și identitatea […] Articolul CONTRASENS | Dan Dungaciu. Reunirea cu România, pacea din Ucraina și noile perspective geopolitice apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:30
Supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă califică drept o „nedreptate” noul decret prezidențial de acordare a rangurilor de ambasador, listă în care nu se regăsește # Ziua
Decretul de azi al Maiei Sandu prin care mai mulți foști și actuali ambasadori și demnitari de la Externe, inclusiv emisarul Nicu Popescu, au primit rangul de ambasador și ministru plenipotențiar a stârnit nemulțumiri și supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă, ambasadorul rechemat de la București și care urmează să preia misiunea din Kiev, a […] Articolul Supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă califică drept o „nedreptate” noul decret prezidențial de acordare a rangurilor de ambasador, listă în care nu se regăsește apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
FOTO | IGSU avertizează despre pericolul de gheață subțire pe râuri și pe lacuri. Salvatorii organizează exerciții periodice # Ziua
Amatorii pescuitului la copcă sunt îndemnați să evite aflarea pe gheața subțire a lacurilor și râurilor. Pentru sporirea nivelului de conștientizare a riscurilor, în Capitală și în raioane salvatorii organizează în aceste zile activități de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață. Primul exercițiu demonstrativ a fost organizat vineri în Parcul „Valea Morilor” din Chișinău. Salvatorii […] Articolul FOTO | IGSU avertizează despre pericolul de gheață subțire pe râuri și pe lacuri. Salvatorii organizează exerciții periodice apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
CEDO a transmis Chișinăului 19 cauze privind încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană # Ziua
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat 19 cauze privind pretinse încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cauzele au fost transmise Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse și vizează, în principal, plângeri depuse de cetățeni și entități din stânga Nistrului privind lipsa accesului la instanțe legale și independente, fiind invocată încălcarea dreptului la un […] Articolul CEDO a transmis Chișinăului 19 cauze privind încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Financial Times: UE ia în calcul o „aderare light” pentru Ucraina, stârnind îngrijorări în capitalele europene # Ziua
Uniunea Europeană analizează un plan de reformare a procesului de extindere, care ar putea permite Ucraina să adere mai rapid la UE în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia, însă cu drepturi limitate față de statele membre actuale. Potrivit a șapte înalți oficiali implicați în discuții, citați de Financial Times, inițiativa provoacă îngrijorări […] Articolul Financial Times: UE ia în calcul o „aderare light” pentru Ucraina, stârnind îngrijorări în capitalele europene apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Parlamentul a recepționat, în 2025, peste 4400 de petiții. Cei mai mulți cetățeni au sesizat probleme în justiție # Ziua
Secretariatul Parlamentului a recepționat, anul trecut, peste 4400 de petiții unde au fost semnalate 6400 de chestiuni, în creștere ușoară de 2% față de anul 2024. În cele mai multe cazuri, cetățenii moldoveni au sesizat probleme din domeniul justiției și încălcări ale dreptului la securitate și demnitate personală. De asemenea, în petițiile transmise, fie în scris, […] Articolul Parlamentul a recepționat, în 2025, peste 4400 de petiții. Cei mai mulți cetățeni au sesizat probleme în justiție apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Kremlinul salută semnalele din Europa privind reluarea dialogului cu Rusia: „Este o evoluție pozitivă” # Ziua
Kremlinul a reacționat la declarațiile recente ale unor lideri europeni privind posibilitatea reluării dialogului cu Moscova, apreciind aceste poziții drept o „evoluție pozitivă” a atitudinii Europei. „Am observat declarațiile făcute în ultimele zile de mai mulți lideri europeni — din Paris, Roma și chiar din Berlin”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, […] Articolul Kremlinul salută semnalele din Europa privind reluarea dialogului cu Rusia: „Este o evoluție pozitivă” apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Compania „Lukoil-Moldova”, amendată cu cinci milioane de lei pentru nerespectarea deciziei de predare a infrastructurii # Ziua
Compania „Lukoil-Moldova” a fost amendată cu cinci milioane de lei pentru nerespectarea deciziei autorităților de a preda infrastructura complexului petrolier în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care precizează că sancțiunea a fost dată de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului. „Consiliul a decis să aplice SRL […] Articolul Compania „Lukoil-Moldova”, amendată cu cinci milioane de lei pentru nerespectarea deciziei de predare a infrastructurii apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Gerul se întețește. În următoarele patru zile, un anticiclon va aduce nopți cu până la minus 20 de grade # Ziua
Gerul va crește în intensitate în acest weekend și în zilele de 19 și 20 ianuarie. Un anticiclon ce cuprinde estul Europei va aduce în nordul Republicii Moldova temperaturi nocturne de până la minus 18 și chiar minus 20 de grade, iar valorile resimțite vor scădea și până la minus 24 de grade. În Capitală, […] Articolul Gerul se întețește. În următoarele patru zile, un anticiclon va aduce nopți cu până la minus 20 de grade apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Ministerul rus de Externe avertizează cetățenii ruși asupra riscurilor călătoriilor în Republica Moldova # Ziua
Ministerul rus de Externe a emis, vineri, 16 ianuarie, un avertisment adresat cetățenilor ruși care intenționează să viziteze Republica Moldova. Potrivit unui comunicat oficial, la Moscova sunt în continuare semnalate numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament necorespunzător aplicat cetățenilor ruși de către autoritățile moldovenești. Potrivit MAE rus, la sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, […] Articolul Ministerul rus de Externe avertizează cetățenii ruși asupra riscurilor călătoriilor în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Putin a vorbit cu liderii Israelului și Iranului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Ziua
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a avut vineri, 16 ianuarie, două convorbiri telefonice succesive cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu. În discuția cu liderul israelian, cei doi oficiali au abordat evoluțiile regionale și situația din jurul Iranului. Potrivit Kremlinului, Vladimir Putin a prezentat […] Articolul Putin a vorbit cu liderii Israelului și Iranului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Adio, „Carbon” – bine ai venit, „Hotarul”! O nouă comedie produsă în R. Moldova va fi lansată în curând pe marele ecrane # Ziua
După succesul filmului „Carbon”, realizatorii producției revin cu „Hotarul” – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. Filmul este coproducție Moldova-SUA-România. Pelicula a fost filmată timp de 28 de zile în mai multe localități din țară. Din distribuție fac parte actori cunoscuți precum Andrei Locoman, Ion Grosu, Igor Caras, […] Articolul Adio, „Carbon” – bine ai venit, „Hotarul”! O nouă comedie produsă în R. Moldova va fi lansată în curând pe marele ecrane apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ucraina nu mai are nicio centrală electrică care să nu fi fost lovită de atacurile rusești, a declarat ministrul Energiei, Denis Șmigal, într-o intervenție în Rada Supremă. Potrivit oficialului, pe parcursul anului trecut forțele ruse au lansat 612 atacuri combinate, țintite, asupra sectorului energetic ucrainean, iar intensitatea loviturilor este în creștere, cu atacuri aproape zilnice. […] Articolul Ministrul Energiei de la Kiev: „În Ucraina nu a mai rămas nicio centrală electrică intactă” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Nicu Popescu, emisarul special al Maiei Sandu, a primit rangul de ambasador, alături de mai mulți actuali și foști șefi de misiuni # Ziua
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, actual emisar al Maiei Sandu pentru afaceri europene, a primit rangul de ambasador. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi, 16 ianuarie, de șefa statului. În lista celor care au obținut acest rang diplomatic se mai regăsesc și actuali și foști șefi de misiuni. Este vorba despre […] Articolul Nicu Popescu, emisarul special al Maiei Sandu, a primit rangul de ambasador, alături de mai mulți actuali și foști șefi de misiuni apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
The Washington Post: În contextul crizei din Orientul Mijlociu, Israelul și Iranul au evitat în secret escaladarea, prin intermediul Rusiei # Ziua
Pe fondul escaladării tensiunilor regionale, Israel și Iran au transmis, pe canale confidențiale și prin intermediul Rusia, mesaje de reasigurare potrivit cărora nu vor lansa atacuri preventive unul împotriva celuilalt, au declarat diplomați și oficiali regionali citați de The Washington Post. Potrivit surselor, cu câteva zile înainte de izbucnirea protestelor din Iran, la sfârșitul lunii […] Articolul The Washington Post: În contextul crizei din Orientul Mijlociu, Israelul și Iranul au evitat în secret escaladarea, prin intermediul Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Incendiu într-un bloc din centrul vechi al Capitalei. Au intervenit cinci echipaje de pompieri, fiind evacuați 27 de locatari # Ziua
Cinci echipaje de pompieri au intervenit, vineri dimineață, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un apartament al unui bloc cu nouă etaje de pe strada Romană din Capitală. Flăcările au fost provocate de o defecțiune a centralei pe gaz, care distrus mai multe bunuri din baia locuinței de 50 de metri pătrați. În timpul […] Articolul Incendiu într-un bloc din centrul vechi al Capitalei. Au intervenit cinci echipaje de pompieri, fiind evacuați 27 de locatari apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Iulia Timoșenko respinge acuzațiile de corupție și califică regimul lui Zelenski drept „fascist” # Ziua
Lidera partidului ucrainean „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko, a lansat un atac extrem de dur la adresa autorităților de la Kiev, afirmând că regimul condus de președintele Volodimir Zelenski este „în esență, fascist”. Declarațiile au fost făcute vineri, 16 ianuarie, în cadrul unei ședințe publice de judecată privind stabilirea măsurii preventive într-un dosar de presupusă corupție. „Chiar […] Articolul Iulia Timoșenko respinge acuzațiile de corupție și califică regimul lui Zelenski drept „fascist” apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, efectuează astăzi, 16 ianuarie, o vizită oficială la Chișinău. În cadrul vizitei, oficialul român a avut o întrevedere cu ministrul Sănătății, Emil Ceban. Discuțiile s-au axat pe subiecte de interes comun în domeniul sănătății, cu accent pe consolidarea cooperării bilaterale, schimbul de experiență și bune practici, dar și identificarea […] Articolul Ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Declarație comună a Academiei Române și a Moldovei: Există o cale durabilă și sigură spre unitatea politică – reîntregirea spirituală, culturală și științifică a poporului român # Ziua
Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova au transmis, într-o declarație comună către oamenii de știință și cultură de la Chișinău și București, că „există o cale durabilă și sigură spre unitatea politică – reîntregirea spirituală, culturală și științifică a poporului român. Apelul a fost transmis în contextul Zilei Culturii Naționale, sărbătorită pe […] Articolul Declarație comună a Academiei Române și a Moldovei: Există o cale durabilă și sigură spre unitatea politică – reîntregirea spirituală, culturală și științifică a poporului român apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Casa Albă: Prezența trupelor europene în Groenlanda nu va influența planurile lui Trump privind insula # Ziua
Casa Albă a declarat joi că desfășurarea de trupe europene în Groenlanda nu va afecta intenția președintelui SUA, Donald Trump, de a aduce sub control american această regiune autonomă a Danemarcei. „Nu cred că prezența trupelor europene influențează procesul decizional al președintelui și nici obiectivul său de a achiziționa Groenlanda”, a afirmat purtătorul de cuvânt […] Articolul Casa Albă: Prezența trupelor europene în Groenlanda nu va influența planurile lui Trump privind insula apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
O delegație a Ministerului Apărării Naționale al României, condusă de Secretarul de Stat Sorin-Dan Moldovan, a efectuat o vizită oficială la sediul Ministerului apărării de la Chișinău. Oficialii români au avut o întrevedere cu ministrul apărării Anatolie Nosatîi, în cadrul căreia au discutat despre „provocările actuale de securitate și experiența ambelor state în gestionarea acestora, reformele democratice, precum și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova și sprijinul acordat de România în acest sens, transmite Ministerul Apărării de la […] Articolul Delegație a Ministerului Apărării Naționale din România, în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
MAN critică guvernarea pentru politicile iresponsabile în agricultură: Este o batjocură față de fermieri # Ziua
Guvernarea PAS este acuzată de Mișcarea Alternativa Națională de politici iresponsabile în agricultură ce au dus fermierii într-o situație „ieșită din comun”. Partidul cere neadmiterea formării restanțelor la plata obligațiilor față de fermieri, să fie majorat fondul de subvenționare în agricultură până la nivelul anului 2025, să schimbe modalitatea de acordare a subvențiilor și să […] Articolul MAN critică guvernarea pentru politicile iresponsabile în agricultură: Este o batjocură față de fermieri apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Marea Britanie respinge propunerea Franței și Italiei de a începe negocieri cu Putin privind Ucraina # Ziua
Regatul Unit nu susține inițiativa lansată de liderii Franței și Italiei de a deschide negocieri cu președintele rus Vladimir Putin privind războiul din Ucraina. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, într-un interviu acordat publicației Politico. „Cred că avem nevoie de dovezi că Putin își dorește cu adevărat pacea, iar în acest […] Articolul Marea Britanie respinge propunerea Franței și Italiei de a începe negocieri cu Putin privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat că feroviarii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul va crește, șomajul […] Articolul Concediul forțat pentru 1 100 de angajați ai CFM se prelungește până pe 2 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
EDITORIAL | Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București # Ziua
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbatarea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoarece schimbă substanțial retorica oficială cu care ne-au obișnuit înalții demnitari de la […] Articolul EDITORIAL | Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Zelenski respinge acuzațiile lui Trump și spune că Ucraina vrea pacea, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins afirmațiile potrivit cărora Kievul ar fi mai puțin interesat de pace decât Moscova, subliniind că Ucraina „nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol pentru pace”. Declarația a fost făcută într-un mesaj video publicat joi, după o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Am […] Articolul Zelenski respinge acuzațiile lui Trump și spune că Ucraina vrea pacea, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Drumurile naționale sunt în general practicabile la această oră, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor precizează că, în zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează porțiuni de drum înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați în teren, intervenind, la necesitate, pentru curățarea părții carosabile, […] Articolul Drumurile naționale, practicabile, în general, dar cu porțiuni înzăpezite în nord apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Polițistul din Glodeni, care ar fi urcat beat la volan, suspendat din funcție. O decizie similară, luată și în cazul șefului IP Glodeni # Ziua
Șeful Serviciului de patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, care în seara de 15 ianuarie ar fi fost prins beat la volan, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că în urma acestui caz a fost suspendat și șeful Inspectoratului de Poliție din Glodeni. „În contextul celor constatate, până […] Articolul Polițistul din Glodeni, care ar fi urcat beat la volan, suspendat din funcție. O decizie similară, luată și în cazul șefului IP Glodeni apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
VIDEO | După președintele Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota, în cadrul unui referendum, în favoarea reunirii cu România # Ziua
După președintele Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu a declarat că ar vota „DA” la un eventual referendum privind reunirea R. Moldova cu România. Acesta a spus că, „la nivel personal, ar susține această opțiune”. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite în nordul Republicii Moldova. „Este o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu, aș […] Articolul VIDEO | După președintele Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota, în cadrul unui referendum, în favoarea reunirii cu România apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Nicușor Dan nu exclude varianta unirii cu Republica Moldova: Integrarea în UE, „una din căile de a fi împreună” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, lasă deschisă posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, afirmând că integrarea europeană a Chișinăului este „una din căile de a fi împreună”. Declarația a fost făcută în primul său discurs anual de politică externă, susținut în fața șefilor misiunilor diplomatice străine acreditați la București. Șeful statului român a reiterat, citat de […] Articolul Nicușor Dan nu exclude varianta unirii cu Republica Moldova: Integrarea în UE, „una din căile de a fi împreună” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Un șef de poliție de la Glodeni ar fi fost prins beat la volan. Ofițerul, oprit de inspectori în urma unui chef dintr-un bar # Ziua
Șeful Serviciului de patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, este suspectat că a urcat beat la volan în urma unui chef dintr-un bar din oraș. Cazul a fost sesizat, joi seara, de jurnaliștii NordNews, iar în timpul verificărilor inspectorilor de patrulare, ofițerul a refuzat să efectueze testul alcoolcoscopic, cerând să fie transportat la spital pentru prelevări […] Articolul Un șef de poliție de la Glodeni ar fi fost prins beat la volan. Ofițerul, oprit de inspectori în urma unui chef dintr-un bar apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
România primește 16 miliarde de euro pentru apărare de la UE. Proiecte strategice și la granița cu R. Moldova # Ziua
Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic. Potrivit premierului României, Ilie Bolojan, printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din […] Articolul România primește 16 miliarde de euro pentru apărare de la UE. Proiecte strategice și la granița cu R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
08:30
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump Premiul său Nobel pentru Pace # Ziua
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, la Washington, cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unor discuții privind viitorul Venezuelei după capturarea de către Statele Unite a fostului lider de la Caracas, Nicolas Maduro. După întrevederea de la Casa Albă, Machado, laureată anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace, a […] Articolul Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump Premiul său Nobel pentru Pace apare prima dată în ZIUA.md.
15 ianuarie 2026
19:20
Ambasadorul SUA la NATO anunță că războiul din Ucraina este mai aproape ca oricând de final, dar „ultimul pas va fi cel mai greu” # Ziua
Reglementarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este mai aproape ca oricând de un deznodământ, însă etapa finală va fi cea mai dificilă, a declarat ambasadorul Statelor Unite pe lângă NATO, Matthew Whitaker. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat de Ronald Reagan Presidential Foundation, în California. Whitaker a afirmat că părțile implicate […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO anunță că războiul din Ucraina este mai aproape ca oricând de final, dar „ultimul pas va fi cel mai greu” apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Instanța nu a dat curs solicitării lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul Plahotniuc # Ziua
Completul Judecătoriei Chișinău, care examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, a respins cererea lui Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, de a fi audiat în calitate de martor în cauza fostului lider al Partidului Democrat. Despre depunerea cererii lui Platon, care a fost anterior condamnat în dosarul furtului miliardului, magistrații au anunțat la […] Articolul Instanța nu a dat curs solicitării lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Ambasadorul R. Moldova explică suspendarea temporară a vizelor de imigrare în SUA: „Impactul este limitat” # Ziua
Suspendarea temporară a emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu schimbă parametrii relației dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de ambasadorul R. Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Diplomatul a precizat că vizele neimigrante, cele turistice, de studii, de muncă și de […] Articolul Ambasadorul R. Moldova explică suspendarea temporară a vizelor de imigrare în SUA: „Impactul este limitat” apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Cadavrul fostului director Uralkali, Vladislav Baumgertner, găsit în Cipru. Autoritățile așteaptă confirmarea ADN # Ziua
Autoritățile din Cipru investighează descoperirea unui cadavru care ar putea aparține lui Vladislav Baumgertner, fost director general al gigantului rus Uralkali, dat dispărut la începutul lunii ianuarie. Trupul neînsuflețit, aflat într-un stadiu avansat de descompunere, a fost găsit miercuri după-amiază pe plaja Avdimou, într-o zonă aflată sub jurisdicția unei baze militare suverane ale Regatului Unit, […] Articolul Cadavrul fostului director Uralkali, Vladislav Baumgertner, găsit în Cipru. Autoritățile așteaptă confirmarea ADN apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
„Donald Trump nu a putut trece Prutul”. Cărțile despre președintele SUA, semnate de Dan Dungaciu, „blocate” în vama moldovenească # Ziua
Situație bizară în cadrul lansării la Chișinău a volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de expertul în geopolitică Dan Dungaciu. Cărțile care urmau să fie prezentate de autor nu au ajuns la conferință, fiind blocate în vamă, unde ar fi supuse încă procedurii de vămuire. În aceste condiții discuțiile s-au […] Articolul „Donald Trump nu a putut trece Prutul”. Cărțile despre președintele SUA, semnate de Dan Dungaciu, „blocate” în vama moldovenească apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Chișinăul a solicitat Tiraspolului să faciliteze transportul de produse în satele din stânga Nistrului, după sistarea circulației Bacului de la Molovata # Ziua
Delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control a solicitat Tiraspolului facilitarea liberei circulații pentru aprovizionarea cu produse de primă necesitate a localităților din raionul Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, după ce, din 14 ianuarie, a fost sistată circulația Bacului de la Molovata din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru. Solicitarea a fost făcută […] Articolul Chișinăul a solicitat Tiraspolului să faciliteze transportul de produse în satele din stânga Nistrului, după sistarea circulației Bacului de la Molovata apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Noua lege a mass-media, în prima etapă de elaborare. Proiectul va avea reguli noi pentru presa online privind declararea surselor de finanțare # Ziua
Proiectul noii legi a mass-media intră în prima etapă de elaborare. Ministerul Culturii anunță că a inițiat procesul de formulare a documentului, urmând ca toate propunerile să fie expediate până în 24 ianuarie. Noua legea urmează să înlocuiască un act similar adoptat încă în 1994 și care, potrivit autorităților, este depășit. Pe lângă un șir […] Articolul Noua lege a mass-media, în prima etapă de elaborare. Proiectul va avea reguli noi pentru presa online privind declararea surselor de finanțare apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Diplomat britanic, expulzat din Rusia. Moscova îi acordă 14 zile pentru a părăsi țara și îl acuză de spionaj # Ziua
Autoritățile ruse au retras acreditarea unui angajat al Ambasada Regatului Unit la Moscova și i-au cerut să părăsească Federația Rusă în termen de 14 zile, pe fondul unor acuzații de spionaj formulate de Moscova. Potrivit Ministerul rus de Externe, diplomatul vizat este Davis Gareth Samuel, în vârstă de 45 de ani, despre care autoritățile ruse […] Articolul Diplomat britanic, expulzat din Rusia. Moscova îi acordă 14 zile pentru a părăsi țara și îl acuză de spionaj apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Consilierii municipali MAN îi îndeamnă pe cei din PAS și PSRM să participe la ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC), programată pentru 20 ianuarie. Potrivit vicepreședintelui fracțiunii MAN, Corneliu Pântea, în cazul în care reprezentanții celor două partide vor fi prezenți la ședința de marțea viitoare, capitala va avea un buget aprobat până la sfârșitul lunii […] Articolul Consilierii MAN cheamă fracțiunile PAS și PSRM să se prezinte la ședința CMC din 20 ianuarie apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Un bust în cinstea poetului Mihai Eminescu a fost inaugurat miercuri, în orașul Ujgorod, Ucraina, în cadrul unui eveniment cultural organizat de Universitatea Națională din Ujgorod în parteneriat cu ONG-ul „Centrul de cultură și civilizație românească Tisa”. Manifestarea are o triplă semnificație simbolică: marchează Ziua Culturii Naționale, 176 de ani de la nașterea lui Mihai […] Articolul Bustul poetului Mihai Eminescu, inaugurat la Ujgorod, în Ucraina, de Ziua Culturii Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
La o zi după ce mai multe țări europene au emis alerte de călătorie în Iran, o avertizare similară a fost emisă și de MAE de la Chișinău # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Iran, în contextul deteriorării situației de securitate din statul islamic măcinat de proteste. Potrivit unui comunicat de presă al MAE de la Chișinău, autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul […] Articolul La o zi după ce mai multe țări europene au emis alerte de călătorie în Iran, o avertizare similară a fost emisă și de MAE de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Donald Trump a transmis Teheranului că nu intenționează să atace Iranul, dar a cerut reținere # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a informat Iranul că nu intenționează să lanseze un atac, solicitând totodată reținere, a declarat ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, citat de cotidianul pakistanez Dawn, relatează Anadolu. Potrivit diplomatului iranian, mesajul a fost primit în jurul orei 1:00, ora Pakistanului, și indică faptul că Trump „nu dorește un război” […] Articolul Donald Trump a transmis Teheranului că nu intenționează să atace Iranul, dar a cerut reținere apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal un pieton în timpul unei traversări neregulamentare riscă șapte ani de închisoare # Ziua
Procurorii cer până la șapte ani de închisoare pentru șoferul troleibuzului care, în luna mai 2025, a lovit mortal o femeie de 63 de ani care traversa strada neregulamentar. Acuzatorii anunță că au încheiat ancheta și că au expediat dosarul în judecată. Accidentul tragic a avut loc în 31 mai pe bd. Decebal din Capitală, […] Articolul Șoferul troleibuzului care a lovit mortal un pieton în timpul unei traversări neregulamentare riscă șapte ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Mihai Eminescu, despre cultura autentică și fundamentul spiritului românesc # Ziua
Mihai Eminescu a făcut multă cultură, prin poezie și publicistică, însă cum vedea el cultura acum 150 de ani, într-o Românie care tocmai atunci când poetul venise la „Timpul” ducea un război pentru Independență? Eminescu a făcut analize prin care era foarte critic față de starea culturii, care, cât de banal ar fi, descriu și […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Mihai Eminescu, despre cultura autentică și fundamentul spiritului românesc apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Starea de urgență în economie, cauzată de problemele privind livrarea gazelor, a fost prelungită în regiunea transnistreană până în 15 februarie. Hotărârea a fost luată de așa-zisul soviet suprem de la Tiraspol prin care s-a luat act de decretul, semnat zilele trecute de liderul separatist Vadim Krasnoselski. În decembrie, Tiraspolul susținea că motivul instituirii stării de […] Articolul Starea de urgență în economie, prelungită în regiunea transnistreană până în 15 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
VIDEO | Peste 100 de autospeciale și utilaje tehnice, implicate în curățarea curților și străzilor din Capitală # Ziua
Zeci de autospeciale și utilaje tehnice ale serviciilor municipale au intervenit și își continuă lucrările pe străzile și în curțile din Capitală în urma ninsorilor de azi-dimineață. Regia „Exdrupo” a intervenit cu 30 de autospeciale pe străzile din oraș și drumurile ce duc spre suburbii. Pe trotuare și pe căile de acces din cartiere, serviciile […] Articolul VIDEO | Peste 100 de autospeciale și utilaje tehnice, implicate în curățarea curților și străzilor din Capitală apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.