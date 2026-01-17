Școlile din Kiev se închid până în 1 februarie din cauza situației critice din sistemul energetic

16:00

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Iran, în contextul deteriorării situației de securitate din statul islamic măcinat de proteste. Potrivit unui comunicat de presă al MAE de la Chișinău, autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul […] Articolul La o zi după ce mai multe țări europene au emis alerte de călătorie în Iran, o avertizare similară a fost emisă și de MAE de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.