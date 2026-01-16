Iulia Timoșenko respinge acuzațiile de corupție și califică regimul lui Zelenski drept „fascist”
Ziua, 16 ianuarie 2026 14:00
Lidera partidului ucrainean „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko, a lansat un atac extrem de dur la adresa autorităților de la Kiev, afirmând că regimul condus de președintele Volodimir Zelenski este „în esență, fascist”. Declarațiile au fost făcute vineri, 16 ianuarie, în cadrul unei ședințe publice de judecată privind stabilirea măsurii preventive într-un dosar de presupusă corupție. „Chiar […] Articolul Iulia Timoșenko respinge acuzațiile de corupție și califică regimul lui Zelenski drept „fascist” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
14:00
Iulia Timoșenko respinge acuzațiile de corupție și califică regimul lui Zelenski drept „fascist” # Ziua
Lidera partidului ucrainean „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko, a lansat un atac extrem de dur la adresa autorităților de la Kiev, afirmând că regimul condus de președintele Volodimir Zelenski este „în esență, fascist”. Declarațiile au fost făcute vineri, 16 ianuarie, în cadrul unei ședințe publice de judecată privind stabilirea măsurii preventive într-un dosar de presupusă corupție. „Chiar […] Articolul Iulia Timoșenko respinge acuzațiile de corupție și califică regimul lui Zelenski drept „fascist” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
13:40
Ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, efectuează astăzi, 16 ianuarie, o vizită oficială la Chișinău. În cadrul vizitei, oficialul român a avut o întrevedere cu ministrul Sănătății, Emil Ceban. Discuțiile s-au axat pe subiecte de interes comun în domeniul sănătății, cu accent pe consolidarea cooperării bilaterale, schimbul de experiență și bune practici, dar și identificarea […] Articolul Ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Declarație comună a Academiei Române și a Moldovei: Există o cale durabilă și sigură spre unitatea politică – reîntregirea spirituală, culturală și științifică a poporului român # Ziua
Academia Română și Academia de Științe a Republicii Moldova au transmis, într-o declarație comună către oamenii de știință și cultură de la Chișinău și București, că „există o cale durabilă și sigură spre unitatea politică – reîntregirea spirituală, culturală și științifică a poporului român. Apelul a fost transmis în contextul Zilei Culturii Naționale, sărbătorită pe […] Articolul Declarație comună a Academiei Române și a Moldovei: Există o cale durabilă și sigură spre unitatea politică – reîntregirea spirituală, culturală și științifică a poporului român apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:00
Casa Albă: Prezența trupelor europene în Groenlanda nu va influența planurile lui Trump privind insula # Ziua
Casa Albă a declarat joi că desfășurarea de trupe europene în Groenlanda nu va afecta intenția președintelui SUA, Donald Trump, de a aduce sub control american această regiune autonomă a Danemarcei. „Nu cred că prezența trupelor europene influențează procesul decizional al președintelui și nici obiectivul său de a achiziționa Groenlanda”, a afirmat purtătorul de cuvânt […] Articolul Casa Albă: Prezența trupelor europene în Groenlanda nu va influența planurile lui Trump privind insula apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
O delegație a Ministerului Apărării Naționale al României, condusă de Secretarul de Stat Sorin-Dan Moldovan, a efectuat o vizită oficială la sediul Ministerului apărării de la Chișinău. Oficialii români au avut o întrevedere cu ministrul apărării Anatolie Nosatîi, în cadrul căreia au discutat despre „provocările actuale de securitate și experiența ambelor state în gestionarea acestora, reformele democratice, precum și parcursul de integrare europeană al Republicii Moldova și sprijinul acordat de România în acest sens, transmite Ministerul Apărării de la […] Articolul Delegație a Ministerului Apărării Naționale din România, în vizită oficială la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
12:10
MAN critică guvernarea pentru politicile iresponsabile în agricultură: Este o batjocură față de fermieri # Ziua
Guvernarea PAS este acuzată de Mișcarea Alternativa Națională de politici iresponsabile în agricultură ce au dus fermierii într-o situație „ieșită din comun”. Partidul cere neadmiterea formării restanțelor la plata obligațiilor față de fermieri, să fie majorat fondul de subvenționare în agricultură până la nivelul anului 2025, să schimbe modalitatea de acordare a subvențiilor și să […] Articolul MAN critică guvernarea pentru politicile iresponsabile în agricultură: Este o batjocură față de fermieri apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Marea Britanie respinge propunerea Franței și Italiei de a începe negocieri cu Putin privind Ucraina # Ziua
Regatul Unit nu susține inițiativa lansată de liderii Franței și Italiei de a deschide negocieri cu președintele rus Vladimir Putin privind războiul din Ucraina. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, într-un interviu acordat publicației Politico. „Cred că avem nevoie de dovezi că Putin își dorește cu adevărat pacea, iar în acest […] Articolul Marea Britanie respinge propunerea Franței și Italiei de a începe negocieri cu Putin privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Concediul forțat pentru peste o mie de angajați ai Căii Ferate din Moldova se prelungește până pe 2 februarie. Directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, a precizat că feroviarii pot reveni mai devreme la muncă, în funcție de volumul de mărfuri transportate. Șeful întreprinderii a comunicat că în cazul în care volumul va crește, șomajul […] Articolul Concediul forțat pentru 1 100 de angajați ai CFM se prelungește până pe 2 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
EDITORIAL | Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București # Ziua
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbatarea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoarece schimbă substanțial retorica oficială cu care ne-au obișnuit înalții demnitari de la […] Articolul EDITORIAL | Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Zelenski respinge acuzațiile lui Trump și spune că Ucraina vrea pacea, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins afirmațiile potrivit cărora Kievul ar fi mai puțin interesat de pace decât Moscova, subliniind că Ucraina „nu a fost și nu va fi niciodată un obstacol pentru pace”. Declarația a fost făcută într-un mesaj video publicat joi, după o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Am […] Articolul Zelenski respinge acuzațiile lui Trump și spune că Ucraina vrea pacea, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Drumurile naționale sunt în general practicabile la această oră, iar carosabilul este, în mare parte, uscat. Totuși, Administrația Națională a Drumurilor precizează că, în zona de nord a țării, pe alocuri, se înregistrează porțiuni de drum înzăpezite, transmite IPN. Pe parcursul nopții, drumarii au fost mobilizați în teren, intervenind, la necesitate, pentru curățarea părții carosabile, […] Articolul Drumurile naționale, practicabile, în general, dar cu porțiuni înzăpezite în nord apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
10:10
Polițistul din Glodeni, care ar fi urcat beat la volan, suspendat din funcție. O decizie similară, luată și în cazul șefului IP Glodeni # Ziua
Șeful Serviciului de patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, care în seara de 15 ianuarie ar fi fost prins beat la volan, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care precizează că în urma acestui caz a fost suspendat și șeful Inspectoratului de Poliție din Glodeni. „În contextul celor constatate, până […] Articolul Polițistul din Glodeni, care ar fi urcat beat la volan, suspendat din funcție. O decizie similară, luată și în cazul șefului IP Glodeni apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
VIDEO | După președintele Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota, în cadrul unui referendum, în favoarea reunirii cu România # Ziua
După președintele Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu a declarat că ar vota „DA” la un eventual referendum privind reunirea R. Moldova cu România. Acesta a spus că, „la nivel personal, ar susține această opțiune”. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite în nordul Republicii Moldova. „Este o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu, aș […] Articolul VIDEO | După președintele Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota, în cadrul unui referendum, în favoarea reunirii cu România apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Nicușor Dan nu exclude varianta unirii cu Republica Moldova: Integrarea în UE, „una din căile de a fi împreună” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, lasă deschisă posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, afirmând că integrarea europeană a Chișinăului este „una din căile de a fi împreună”. Declarația a fost făcută în primul său discurs anual de politică externă, susținut în fața șefilor misiunilor diplomatice străine acreditați la București. Șeful statului român a reiterat, citat de […] Articolul Nicușor Dan nu exclude varianta unirii cu Republica Moldova: Integrarea în UE, „una din căile de a fi împreună” apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Un șef de poliție de la Glodeni ar fi fost prins beat la volan. Ofițerul, oprit de inspectori în urma unui chef dintr-un bar # Ziua
Șeful Serviciului de patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, este suspectat că a urcat beat la volan în urma unui chef dintr-un bar din oraș. Cazul a fost sesizat, joi seara, de jurnaliștii NordNews, iar în timpul verificărilor inspectorilor de patrulare, ofițerul a refuzat să efectueze testul alcoolcoscopic, cerând să fie transportat la spital pentru prelevări […] Articolul Un șef de poliție de la Glodeni ar fi fost prins beat la volan. Ofițerul, oprit de inspectori în urma unui chef dintr-un bar apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
România primește 16 miliarde de euro pentru apărare de la UE. Proiecte strategice și la granița cu R. Moldova # Ziua
Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic. Potrivit premierului României, Ilie Bolojan, printre proiectele care vor avea finanțarea asigurată se numără autostrăzile din […] Articolul România primește 16 miliarde de euro pentru apărare de la UE. Proiecte strategice și la granița cu R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump Premiul său Nobel pentru Pace # Ziua
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, la Washington, cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unor discuții privind viitorul Venezuelei după capturarea de către Statele Unite a fostului lider de la Caracas, Nicolas Maduro. După întrevederea de la Casa Albă, Machado, laureată anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace, a […] Articolul Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, i-a oferit lui Donald Trump Premiul său Nobel pentru Pace apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:20
Ambasadorul SUA la NATO anunță că războiul din Ucraina este mai aproape ca oricând de final, dar „ultimul pas va fi cel mai greu” # Ziua
Reglementarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este mai aproape ca oricând de un deznodământ, însă etapa finală va fi cea mai dificilă, a declarat ambasadorul Statelor Unite pe lângă NATO, Matthew Whitaker. Declarația a fost făcută în cadrul unui eveniment organizat de Ronald Reagan Presidential Foundation, în California. Whitaker a afirmat că părțile implicate […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO anunță că războiul din Ucraina este mai aproape ca oricând de final, dar „ultimul pas va fi cel mai greu” apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Instanța nu a dat curs solicitării lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul Plahotniuc # Ziua
Completul Judecătoriei Chișinău, care examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, a respins cererea lui Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, de a fi audiat în calitate de martor în cauza fostului lider al Partidului Democrat. Despre depunerea cererii lui Platon, care a fost anterior condamnat în dosarul furtului miliardului, magistrații au anunțat la […] Articolul Instanța nu a dat curs solicitării lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Ambasadorul R. Moldova explică suspendarea temporară a vizelor de imigrare în SUA: „Impactul este limitat” # Ziua
Suspendarea temporară a emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu schimbă parametrii relației dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni. Declarația a fost făcută de ambasadorul R. Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Diplomatul a precizat că vizele neimigrante, cele turistice, de studii, de muncă și de […] Articolul Ambasadorul R. Moldova explică suspendarea temporară a vizelor de imigrare în SUA: „Impactul este limitat” apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Cadavrul fostului director Uralkali, Vladislav Baumgertner, găsit în Cipru. Autoritățile așteaptă confirmarea ADN # Ziua
Autoritățile din Cipru investighează descoperirea unui cadavru care ar putea aparține lui Vladislav Baumgertner, fost director general al gigantului rus Uralkali, dat dispărut la începutul lunii ianuarie. Trupul neînsuflețit, aflat într-un stadiu avansat de descompunere, a fost găsit miercuri după-amiază pe plaja Avdimou, într-o zonă aflată sub jurisdicția unei baze militare suverane ale Regatului Unit, […] Articolul Cadavrul fostului director Uralkali, Vladislav Baumgertner, găsit în Cipru. Autoritățile așteaptă confirmarea ADN apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
„Donald Trump nu a putut trece Prutul”. Cărțile despre președintele SUA, semnate de Dan Dungaciu, „blocate” în vama moldovenească # Ziua
Situație bizară în cadrul lansării la Chișinău a volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de expertul în geopolitică Dan Dungaciu. Cărțile care urmau să fie prezentate de autor nu au ajuns la conferință, fiind blocate în vamă, unde ar fi supuse încă procedurii de vămuire. În aceste condiții discuțiile s-au […] Articolul „Donald Trump nu a putut trece Prutul”. Cărțile despre președintele SUA, semnate de Dan Dungaciu, „blocate” în vama moldovenească apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Chișinăul a solicitat Tiraspolului să faciliteze transportul de produse în satele din stânga Nistrului, după sistarea circulației Bacului de la Molovata # Ziua
Delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control a solicitat Tiraspolului facilitarea liberei circulații pentru aprovizionarea cu produse de primă necesitate a localităților din raionul Dubăsari, aflate în stânga Nistrului, după ce, din 14 ianuarie, a fost sistată circulația Bacului de la Molovata din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru. Solicitarea a fost făcută […] Articolul Chișinăul a solicitat Tiraspolului să faciliteze transportul de produse în satele din stânga Nistrului, după sistarea circulației Bacului de la Molovata apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Noua lege a mass-media, în prima etapă de elaborare. Proiectul va avea reguli noi pentru presa online privind declararea surselor de finanțare # Ziua
Proiectul noii legi a mass-media intră în prima etapă de elaborare. Ministerul Culturii anunță că a inițiat procesul de formulare a documentului, urmând ca toate propunerile să fie expediate până în 24 ianuarie. Noua legea urmează să înlocuiască un act similar adoptat încă în 1994 și care, potrivit autorităților, este depășit. Pe lângă un șir […] Articolul Noua lege a mass-media, în prima etapă de elaborare. Proiectul va avea reguli noi pentru presa online privind declararea surselor de finanțare apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Diplomat britanic, expulzat din Rusia. Moscova îi acordă 14 zile pentru a părăsi țara și îl acuză de spionaj # Ziua
Autoritățile ruse au retras acreditarea unui angajat al Ambasada Regatului Unit la Moscova și i-au cerut să părăsească Federația Rusă în termen de 14 zile, pe fondul unor acuzații de spionaj formulate de Moscova. Potrivit Ministerul rus de Externe, diplomatul vizat este Davis Gareth Samuel, în vârstă de 45 de ani, despre care autoritățile ruse […] Articolul Diplomat britanic, expulzat din Rusia. Moscova îi acordă 14 zile pentru a părăsi țara și îl acuză de spionaj apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Consilierii municipali MAN îi îndeamnă pe cei din PAS și PSRM să participe la ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC), programată pentru 20 ianuarie. Potrivit vicepreședintelui fracțiunii MAN, Corneliu Pântea, în cazul în care reprezentanții celor două partide vor fi prezenți la ședința de marțea viitoare, capitala va avea un buget aprobat până la sfârșitul lunii […] Articolul Consilierii MAN cheamă fracțiunile PAS și PSRM să se prezinte la ședința CMC din 20 ianuarie apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Un bust în cinstea poetului Mihai Eminescu a fost inaugurat miercuri, în orașul Ujgorod, Ucraina, în cadrul unui eveniment cultural organizat de Universitatea Națională din Ujgorod în parteneriat cu ONG-ul „Centrul de cultură și civilizație românească Tisa”. Manifestarea are o triplă semnificație simbolică: marchează Ziua Culturii Naționale, 176 de ani de la nașterea lui Mihai […] Articolul Bustul poetului Mihai Eminescu, inaugurat la Ujgorod, în Ucraina, de Ziua Culturii Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
La o zi după ce mai multe țări europene au emis alerte de călătorie în Iran, o avertizare similară a fost emisă și de MAE de la Chișinău # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a emis o alertă de călătorie în Iran, în contextul deteriorării situației de securitate din statul islamic măcinat de proteste. Potrivit unui comunicat de presă al MAE de la Chișinău, autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul […] Articolul La o zi după ce mai multe țări europene au emis alerte de călătorie în Iran, o avertizare similară a fost emisă și de MAE de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Donald Trump a transmis Teheranului că nu intenționează să atace Iranul, dar a cerut reținere # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a informat Iranul că nu intenționează să lanseze un atac, solicitând totodată reținere, a declarat ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, citat de cotidianul pakistanez Dawn, relatează Anadolu. Potrivit diplomatului iranian, mesajul a fost primit în jurul orei 1:00, ora Pakistanului, și indică faptul că Trump „nu dorește un război” […] Articolul Donald Trump a transmis Teheranului că nu intenționează să atace Iranul, dar a cerut reținere apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Șoferul troleibuzului care a lovit mortal un pieton în timpul unei traversări neregulamentare riscă șapte ani de închisoare # Ziua
Procurorii cer până la șapte ani de închisoare pentru șoferul troleibuzului care, în luna mai 2025, a lovit mortal o femeie de 63 de ani care traversa strada neregulamentar. Acuzatorii anunță că au încheiat ancheta și că au expediat dosarul în judecată. Accidentul tragic a avut loc în 31 mai pe bd. Decebal din Capitală, […] Articolul Șoferul troleibuzului care a lovit mortal un pieton în timpul unei traversări neregulamentare riscă șapte ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Mihai Eminescu, despre cultura autentică și fundamentul spiritului românesc # Ziua
Mihai Eminescu a făcut multă cultură, prin poezie și publicistică, însă cum vedea el cultura acum 150 de ani, într-o Românie care tocmai atunci când poetul venise la „Timpul” ducea un război pentru Independență? Eminescu a făcut analize prin care era foarte critic față de starea culturii, care, cât de banal ar fi, descriu și […] Articolul BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Mihai Eminescu, despre cultura autentică și fundamentul spiritului românesc apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Starea de urgență în economie, cauzată de problemele privind livrarea gazelor, a fost prelungită în regiunea transnistreană până în 15 februarie. Hotărârea a fost luată de așa-zisul soviet suprem de la Tiraspol prin care s-a luat act de decretul, semnat zilele trecute de liderul separatist Vadim Krasnoselski. În decembrie, Tiraspolul susținea că motivul instituirii stării de […] Articolul Starea de urgență în economie, prelungită în regiunea transnistreană până în 15 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
VIDEO | Peste 100 de autospeciale și utilaje tehnice, implicate în curățarea curților și străzilor din Capitală # Ziua
Zeci de autospeciale și utilaje tehnice ale serviciilor municipale au intervenit și își continuă lucrările pe străzile și în curțile din Capitală în urma ninsorilor de azi-dimineață. Regia „Exdrupo” a intervenit cu 30 de autospeciale pe străzile din oraș și drumurile ce duc spre suburbii. Pe trotuare și pe căile de acces din cartiere, serviciile […] Articolul VIDEO | Peste 100 de autospeciale și utilaje tehnice, implicate în curățarea curților și străzilor din Capitală apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:10
Ministerul Culturii s-a autosesizat în cazul construcției neautorizate dintr-o zonă istorică a Chișinăului # Ziua
Ministerul Culturii anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupusele ilegalități privind edificarea neautorizată a unui local de pe strada pietonală din Chișinău, supus perchezițiilor în această dimineață de către ofițerii CNA. Potrivit instituției, a fost inițiată o anchetă de serviciu care va examina circumstanțele cazului. Ministerul subliniază că orice practică ilegală care afectează integritatea […] Articolul Ministerul Culturii s-a autosesizat în cazul construcției neautorizate dintr-o zonă istorică a Chișinăului apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a Consiliului de Apărare, pentru a analiza intențiile declarate ale președintelui SUA, Donald Trump, privind preluarea Groenlandei, precum și represiunea violentă a protestelor din Iran, relatează Reuters. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și aliații europeni, dar și […] Articolul Macron a convocat o reuniune de urgență pentru a discuta situația din Groenlanda și Iran apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
State europene trimit trupe în Groenlanda, pe fondul escaladării amenințărilor SUA privind anexarea insulei # Ziua
Mai multe state europene membre NATO au anunțat că vor desfășura contingente militare limitate în Groenlanda, pentru exerciții comune cu Danemarca, pe fondul intensificării declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă anexare forțată a insulei arctice. Retorica liderului de la Casa Albă a provocat o criză fără precedent în alianța transatlantică, ridicând perspectiva ca […] Articolul State europene trimit trupe în Groenlanda, pe fondul escaladării amenințărilor SUA privind anexarea insulei apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Șoferii vor scoate, de mâine, mai mulți bani din buzunare pentru alimentarea mașinilor. Potrivit noilor prețuri afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, vineri, motorina standard va costa 19,06 lei pe litru, cu zece bani mai mult decât joi. În același timp, benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,59 lei per litru, în […] Articolul Carburanții se scumpesc simțitor. Prețul motorinei depășește 19 lei apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Poliția italiană a arestat un complice al presupusului ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă. Noul suspect, implicat în răpirea victimei # Ziua
O nouă arestare în cazul omorului din Veneția al tânărului moldovean de 25 de ani Sergiu Țărnă. Polițiștii și carabinierii italieni anunță că în 14 ianuarie l-au reținut pe Andrea Vescovo, considerat complice al polițistului local Riccardo Salvagno, deja arestat în acest dosar și acuzat de omorul tânărului. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună […] Articolul Poliția italiană a arestat un complice al presupusului ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă. Noul suspect, implicat în răpirea victimei apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Danemarca avertizează asupra unui „dezacord fundamental” cu SUA după discuțiile de la Casa Albă privind Groenlanda # Ziua
Danemarca a anunțat că există un „dezacord fundamental” cu Statele Unite în privința Groenlandei, în urma discuțiilor purtate miercuri la Casa Albă. Declarația a fost făcută de ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, după întâlnirea cu vicepreședintele SUA JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Rasmussen a descris discuțiile drept „directe, dar constructive”, […] Articolul Danemarca avertizează asupra unui „dezacord fundamental” cu SUA după discuțiile de la Casa Albă privind Groenlanda apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Descinderi CNA într-un local de pe strada pietonală Eugen Doga. 10 persoane, acuzate de construcție ilegală # Ziua
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează o construcție ilegală la un local amplasat pe strada Eugen Doga, în zona istorică a capitalei. Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect. Ancheta […] Articolul Descinderi CNA într-un local de pe strada pietonală Eugen Doga. 10 persoane, acuzate de construcție ilegală apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Scandalul gândacilor de la UTM continuă. O studentă spune că i-a intrat un gândac în ureche și a avut nevoie de operație # Ziua
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare, scrie realitatea.md, cu trimitere la […] Articolul Scandalul gândacilor de la UTM continuă. O studentă spune că i-a intrat un gândac în ureche și a avut nevoie de operație apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, a patra de la începutul mandatului # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură în Parlamentul European, a patra de la începutul actualului mandat. Inițiativa a fost depusă de grupul „Patrioți pentru Europa”, din care fac parte, printre alții, eurodeputați francezi din RN – Rassemblement National, reprezentanți ai Fidesz din Ungaria și partidul italian […] Articolul Ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, a patra de la începutul mandatului apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
NBC: Trump vrea o lovitură „rapidă și decisivă” împotriva Iranului, dar consilierii nu îi pot garanta prăbușirea regimului # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor săi pe securitate națională că, în cazul unei acțiuni militare americane împotriva Iranului, aceasta ar trebui să fie rapidă și decisivă, fără a degenera într-un conflict prelungit care să dureze săptămâni sau luni, potrivit unor oficiali americani și unor persoane familiarizate cu discuțiile de la Casa Albă, citate […] Articolul NBC: Trump vrea o lovitură „rapidă și decisivă” împotriva Iranului, dar consilierii nu îi pot garanta prăbușirea regimului apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
ATITUDINI | George Damian: Menșevicii de la Chișinău au văzut că treaba-i maronie și au înțeles că singura soluție e Unirea # Ziua
Deci da, să vedem cum s-a făcut unirea cu Basarabia din 1918, vorbim de esența faptelor. La putere la Chișinău era o grupare de menșevici care dețineau puterea în sovietul local, știți că soviet se traduce prin sfat, da? Bun, și menșevicii ăștia de la Chișinău între 1917-1918 nu prea erau lămuriți încotro s-o apuce, […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Menșevicii de la Chișinău au văzut că treaba-i maronie și au înțeles că singura soluție e Unirea apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Donald Trump spune că Iranul a oprit execuțiile. Teheranul anunță că este „gata” pentru diplomație # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că a primit asigurări din „surse foarte importante de cealaltă parte” potrivit cărora autoritățile iraniene au suspendat execuțiile și uciderile protestatarilor. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat ulterior că „nu va avea loc nicio execuție astăzi sau mâine”, într-un interviu acordat Fox News. „Ni s-a spus […] Articolul Donald Trump spune că Iranul a oprit execuțiile. Teheranul anunță că este „gata” pentru diplomație apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei. Kievul, lovit de blackout și avarii majore în plină iarnă # Ziua
În Ucraina a fost instituit regimul de stare de urgență în sectorul energetic, iar la Kiev, unde alimentarea cu energie electrică este întreruptă deja a doua zi consecutiv, va fi activat un stat major de criză, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. În plină iarnă, numeroase blocuri de locuințe au rămas fără încălzire, fiind raportate multiple […] Articolul Stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei. Kievul, lovit de blackout și avarii majore în plină iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Republica Moldova și România celebrează Ziua Culturii Naționale, dedicată marelui poet și gânditor Mihai Eminescu # Ziua
Republica Moldova și România marchează astăzi Ziua Culturii Naționale, sărbătoare dedicată patrimoniului cultural și comemorării zilei de naștere a poetului Mihai Eminescu. Cu această ocazie, în ambele state sunt organizate manifestări culturale menite să scoată în evidență importanța artei și a literaturii române ca valori naționale comune. În Republica Moldova, Ziua Națională a Culturii a […] Articolul Republica Moldova și România celebrează Ziua Culturii Naționale, dedicată marelui poet și gânditor Mihai Eminescu apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
VIDEO | Ninsorile au scos din nou drumarii la treabă. Intervenții au loc pe străzile Capitalei, iar în raioane au fost mobilizate peste 180 de utilaje # Ziua
Ninsorile din această dimineață au scos din nou drumarii la treabă. Pe șoselele locale și naționale au fost mobilizate 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 de zone din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, printre care Briceni, Dondușeni, Glodeni, Râșcani, Fălești, Soroca, […] Articolul VIDEO | Ninsorile au scos din nou drumarii la treabă. Intervenții au loc pe străzile Capitalei, iar în raioane au fost mobilizate peste 180 de utilaje apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
MAE de la Chișinău explică includerea R. Moldova pe lista statelor pentru care SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu explicații după ce Republica Moldova a fost inclusă pe lista celor 75 de țări pentru care Departamentul de Stat al Statelor Unite suspendă, pe termen nedeterminat, procesarea vizelor de imigrare. Potrivit MAE, decizia, anunțată de autoritățile americane, va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026 […] Articolul MAE de la Chișinău explică includerea R. Moldova pe lista statelor pentru care SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, poetul și gânditorul dedicat reîntregirii Neamului # Ziua
Acum 176 de ani, în 15 ianuarie 1850, la Botoșani, se năștea poetul, marele gânditor și publicist Mihai Eminescu. Este unanim considerat cel mai proeminent reprezentant al Literaturii Române, iar scrierile sale rămân, în continuare, de o actualitate uluitoare. S-a născut în familia lui Gheorghe și a Ralucăi Eminovici, fiind al șaptelea din cei 10 copii. A […] Articolul 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, poetul și gânditorul dedicat reîntregirii Neamului apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.