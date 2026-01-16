Zelenski respinge acuzațiile lui Trump și spune că Ucraina vrea pacea, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice

19:50

Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe râul Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru […]