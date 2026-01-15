Ambasadorul SUA la NATO anunță că războiul din Ucraina este mai aproape ca oricând de final, dar „ultimul pas va fi cel mai greu”

09:00

Vizitele și aplauzele externe s-au rărit considerabil… pentru că, după alegeri, nu mai trebuie amețit/mințit alegătorul din Moldova. Niște premii de uns ochii și de servit niște întrebări prin podcasturi, asta încă se mai găsește. Între timp, UE2028 nu mai e ‘28, iar negocierile politice de aderare la UE au fost înlocuite cu „discuții la […] Articolul ATITUDINI | Doru Petruți: Singura arie în care PAS a generat percepții pozitive a fost politica externă. Acum nici asta nu mai merge apare prima dată în ZIUA.md.