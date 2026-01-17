Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine
Observatorul de Nord, 17 ianuarie 2026 10:10
Într-o epocă în care păsările sunt monitorizate prin GPS, sateliți și senzori de altitudine, un record vechi de peste 50 de ani continuă să rămână neatins. Este vorba despre cea mai mare înălțime la care a fost documentat vreodată zborul unei păsări, un prag pe care, în mod accidental, l-a depășit o specie din Africa […] Post-ul Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
10:10
Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine # Observatorul de Nord
Într-o epocă în care păsările sunt monitorizate prin GPS, sateliți și senzori de altitudine, un record vechi de peste 50 de ani continuă să rămână neatins. Este vorba despre cea mai mare înălțime la care a fost documentat vreodată zborul unei păsări, un prag pe care, în mod accidental, l-a depășit o specie din Africa […] Post-ul Pasărea care zboară la cea mai mare înălțime. Una a lovit un avion la 11.300 de metri altitudine apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
08:10
Curs valutar, 17 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 17 ianuarie 2026, euro are valoarea de 19 lei și 91 de bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 12 bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc rămâne la valoarea de 3 […] Post-ul Curs valutar, 17 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Poliția de Frontieră atenționează că de Bobotează scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis # Observatorul de Nord
Cetățenii sunt avertizați că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Avertizarea este făcută în contextul sărbătorii Boboteaza, când cetățenii se scaldă în apa rece a râurilor și lacurilor, informează moldpres.md Poliția de Frontieră atenționează că râurile Prut și Nistru se află […] Post-ul Poliția de Frontieră atenționează că de Bobotează scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026 aduce o energie aparte, una care te invită să fii mai atentă la ce se întâmplă în interiorul tău, dar și la felul în care reacționezi la mediul din jur. Astrele conturează contexte diferite pentru fiecare zodie, însă mesajul general este legat de asumare, echilibru și conștientizare. Nimic nu […] Post-ul Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026. Balanțele sunt atente la detalii. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Carburanții continuă se scumpească – cu doi bani benzina și cu patru bani motorina # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru zilele de 17, 18 și 19 ianuarie 2026 – benzina se va scumpi cu 2 bani, iar motorina cu 4 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 61 de bani, iar un litru de motorină va […] Post-ul Carburanții continuă se scumpească – cu doi bani benzina și cu patru bani motorina apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
06:10
Taxa pentru înmormântare la Cosăuți mai scumpă ca la Chișinău? Sătenii revoltați, preotul neagă / VIDEO # Observatorul de Nord
La întâlnirea cu Premierul Alexandru Munteanu, sătenii din satul Cosăuți s-au plâns că e prea scumpă înmormântarea. „Trebuie să plătim 4000 de lei, nu este destul că ai o pierdere mare în familie. În satele din jur taxa este de 1000 de lei”. Bărbatul a fost aplaudat de alți consăteni, care au spus că de […] Post-ul Taxa pentru înmormântare la Cosăuți mai scumpă ca la Chișinău? Sătenii revoltați, preotul neagă / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 17 ianuarie 2026: soare „cu dinți” și temperaturi mai joase decât media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 17 ianuarie 2026, vom avea vreme geroasă, soare „cu dinți” și valori termice mai joase decât media perioadei. Astfel, probabilitatea unor ninsori este de doar 10 la sută, temperatura aerului se va încadra între -10 și -16 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 17 ianuarie 2026: soare „cu dinți” și temperaturi mai joase decât media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:20
Maia Sandu dă un imbold unionismului din Moldova? Cum declarația președintei a aprins spiritele și ce spun experții //ANALIZĂ # Observatorul de Nord
Declarația președintei Maia Sandu privind sprijinul pentru unirea Republicii Moldova cu România, în eventualitatea organizării unui referendum, a stârnit un val puternic de reacții și emoții: de la „nimic nou” până la cereri de demisie pentru trădare de țară. Partenerii noștri, publicația online NewsMaker, au analizat ce impact ar putea avea această declarație asupra reputației […] Post-ul Maia Sandu dă un imbold unionismului din Moldova? Cum declarația președintei a aprins spiritele și ce spun experții //ANALIZĂ apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Victor Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României # Observatorul de Nord
Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a declarat că în anul 2030 Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate în care Ponta a vorbit despre mai multe scenarii politice analizate în culise încă din perioada 2023–2024, scrie independent.md. […] Post-ul Victor Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins crererea de accelerare a examinării cauzei procurorei Elena Ceruţa împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, în care cere anularea a două hotărâri, care se referă la specializarea judecătorilor. Instanța a decis că, deși cauza a fost înregistrată cu 15 luni în urmă, „aceasta se află în faza de pregătire pentru dezbaterile judiciare” […] Post-ul Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Timpul trece, dar dorul de Grigore Vieru rămâne.. Evenimentul comemorativ va avea loc sâmbătă, 18 ianuarie, începând cu ora 10:00, în Parcul „Mihai Eminescu” din municipiul Soroca. Manifestarea este organizată de I.P. Palatul de Cultură din Soroca și va include depuneri de flori la bustul poetului, în semn de respect și recunoștință pentru moștenirea culturală […] Post-ul Încă un an fără Grigore Vieru apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Condamnat la detențiune pe viață – un autoproclamat „apostol Mihail” a exploatat o familie timp de peste un deceniu # Observatorul de Nord
Prin acțiunile procesuale ale procurorilor și ale organelor de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață, informează […] Post-ul Condamnat la detențiune pe viață – un autoproclamat „apostol Mihail” a exploatat o familie timp de peste un deceniu apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Relocare.MD nu înseamnă doar transport, ci gestionarea profesionistă a întregului proces de relocare. Indiferent de complexitatea proiectului, fiecare etapă este planificată și executată cu atenție la detalii: Servicii de hamali și mutări rezidențiale sau corporate în Chișinău și în toată țara Transport sigur pentru mobilă, electrocasnice, echipamente medicale și industriale Manipulare specializată a obiectelor grele sau […] Post-ul Soluții integrate pentru mutări fără griji apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Decizia SUA nu afectează vizitatorii, turiștii sau studenții din Republica Moldova” / VIDEO # Observatorul de Nord
După ce Statele Unite ale Americii au decis suspendarea vizelor pentru 75 de state, inclusiv Republica Moldova, premierul Alexandru Munteanu s-a expus la acest subiect. Aflat într-o vizită la Soroca, l-am întrebat pe Prim-ministru cum comentează situația. Acesta ne-a declarat că decizia SUA nu afectează vizitatorii, turiștii sau studenții din Republica Moldova. Vedeți mai jos […] Post-ul Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Decizia SUA nu afectează vizitatorii, turiștii sau studenții din Republica Moldova” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați” din Dărcăuți / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat ieri o vizită de lucru în raionul Soroca. Oficialul s-a întâlnit cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile au vizat prioritățile de dezvoltare ale raionului și localităților, dar și pașii necesari în contextul Planului de creștere cu Uniunea Europeană. A fost subliniată importanța colaborării dintre administrația centrală […] Post-ul Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat Agropensiunea „Trei Frați” din Dărcăuți / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Revenirea din vacanță a membrilor șezătorii de la biblioteca „Basarabia” a fost marcată de o întâlnire cu totul specială, organizată chiar de Ziua Culturii Naționale, când este aniversată și nașterea poetului Mihai Eminescu. Într-o atmosferă caldă, plină de voie bună, participanții s-au reunit pentru a depăna amintiri din vacanță, a împărtăși reușite personale și a descoperi […] Post-ul Fir cu fir, în spiritul lui Eminescu. Șezătoare la biblioteca „Basarabia” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
10:20
Peste 1.900 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în Republica Moldova săptămâna trecută. Cele mai multe cazuri sunt la copii. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată o scădere de 17 la sută față de săptămâna precedentă. În raionul Soroca, situația este mai bună. Potrivit vicedirectorului medical al Spitalului […] Post-ul Cazurile de gripă sezonieră în scădere la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Alexandru Munteanu s-a întors „la rădăcini”, de această dată în calitate de Premier, ce întrebări i-au pus cosăuțenii? / VIDEO # Observatorul de Nord
În cadrul vizitei de ieri a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Soroca, acesta s-a deplasat și în satul Cosăuți, localitatea de baștină a tatălui său. La Casa de Cultură acesta s-a întâlnit cu sătenii și a răspuns la întrebării acestora. Demnitarul și-a amintit de bunica sa, de copilăria în care culegea ciuperci și mergea la […] Post-ul Alexandru Munteanu s-a întors „la rădăcini”, de această dată în calitate de Premier, ce întrebări i-au pus cosăuțenii? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Înhumarea unei persoane decedate va putea fi realizată fără obligativitatea prezentării certificatului de deces către autoritățile publice locale. Rudele vor trebui să prezinte doar confirmarea medicală a constatării decesului – document cunoscut sub denumirea de aviz de deces, comunică moldpres.md Ulterior, membrii familiei vor putea obține un extras de pe actul de deces prin adresare […] Post-ul Înmormântările vor putea fi făcute fără prezentarea certificatului de deces apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Tableta de vineri Începutul anului 2026 a fost, cu siguranță, mai tumultos și mai plin de nerv decât alte perioade similare și când zic aceasta am în vedere, bineînțeles, nu doar declarațiile și intențiile președintelui american cu privire la Iran și Groenlanda sau acțiunile sângeroase ale rușilor în Ucraina (în speță, dorința lui Putin […] Post-ul Parafrazându-l pe Dodon – ai noștri sunt tot mai aproape! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Alexei Taran, directorul ANRE: „Se conturează o tendință de scădere”. Noile tarife la gaze ar putea fi aprobate la sfârșit de ianuarie – început de februarie # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar putea să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, după parcurgerea tuturor procedurilor necesare și depunerea cererii de către Energocom. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a menționat că tendințele actuale indică spre o posibilă scădere […] Post-ul Alexei Taran, directorul ANRE: „Se conturează o tendință de scădere”. Noile tarife la gaze ar putea fi aprobate la sfârșit de ianuarie – început de februarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Ambasadorul Vladislav Kulminski: „SUA vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la reevaluarea criteriilor privind utilizarea asistenței publice” # Observatorul de Nord
Statele Unite ale Americii vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la parcurgerea procesului de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice. În această perioadă, cererile pentru vizele de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea acestora este suspendată. Precizările au fost făcute astăzi de Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, pentru […] Post-ul Ambasadorul Vladislav Kulminski: „SUA vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la reevaluarea criteriilor privind utilizarea asistenței publice” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 16-17-18 ianuarie 2026: euro crește cu un ban, iar dolarul se scumpește cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 16 ianuarie 2026, și valabil pentru următoarele două zile – 17 și 18 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 91 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 […] Post-ul Curs valutar, 16-17-18 ianuarie 2026: euro crește cu un ban, iar dolarul se scumpește cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Anchetă finalizată la USMF în cazul diplomelor de rezidențiat: actele sunt conforme legii # Observatorul de Nord
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat încheierea activității comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Instituția anunță că diplomele eliberate sunt valide din punct de vedere juridic și conforme cadrului legal în vigoare, comunică moldpres.md Potrivit sursei citate, comisia, care a fost instituită în noiembrie 2025, […] Post-ul Anchetă finalizată la USMF în cazul diplomelor de rezidențiat: actele sunt conforme legii apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului, scrie anticoruptie.md. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate […] Post-ul Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Astăzi, 16 ianuarie 2026, prețul la motorină trece „pragul psihologic” de lei lei. S-a scumpit și benzina. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 16 ianuarie 2026. Bunăoară, prețul la motorină depășește „pragul psihologic” de 19 lei. Astfel, benzina se va scumpi cu 11 bani, iar motorina cu 10 bani – un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 59 de bani, […] Post-ul Astăzi, 16 ianuarie 2026, prețul la motorină trece „pragul psihologic” de lei lei. S-a scumpit și benzina. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026 spune că fiecare pas pe care îl faci cu sinceritate și intenție te apropie de versiunea ta cea mai bună. Ascultă-ți intuiția, ai încredere în ritmul tău și nu uita că schimbarea începe întotdeauna din interior. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Decizia Statelor Unite ale Americii de a suspenda, începând cu 21 ianuarie 2026, acordarea de vize de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care R. Moldova, a stârnit speculații în spațiul public. Cauza? Mai multe instituții de presă și canale de social media au scris miercuri și joi, 14-15 ianuarie, că administrația de […] Post-ul FALS: SUA au suspendat eliberarea tuturor vizelor pentru R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor sub zero grade Ceslius. Astfel, în termomtere vom avea de la -9 până la -18 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este zero, umiditatea aerului va fi de 80 la sută, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 16 ianuarie 2026: fără ninsori, dar gerul o să ne ardă obrajii apare prima dată în Observatorul de Nord.
15 ianuarie 2026
19:10
Și Alexandru Munteanu ar vota pentru Unirea cu România. Vezi răspunsul integral al premierului / VIDEO # Observatorul de Nord
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România, în caz că se va organiza un astfel de referendum, a readus în actualitate acest subiect. Profitând de vizita Premierului Alexandru Munteanu la Soroca, l-am întrebat cum ar vota el? Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă […] Post-ul Și Alexandru Munteanu ar vota pentru Unirea cu România. Vezi răspunsul integral al premierului / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:00
Ce a discutat Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile din raionul Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a aflat astăzi cu o vizită în raionul Soroca. Inițial demnitarul a vizitat agropensiunea „Trei frați” din Dărcăuți, ulterior, premierul a mers la grădinița din satul Rublenița. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu a avut o ședință cu reprezentanții administrației publice și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta proiectele prioritare și provocările cu […] Post-ul Ce a discutat Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile din raionul Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
Apel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!” # Observatorul de Nord
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să […] Post-ul Apel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!” apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
În 2026, indexarea pensiilor în Republica Moldova va depăși rata inflației așteptate. Expertul economic Veaceslav Ioniță a declarat acest lucru la Radio Moldova, menționând că „inflația nu va consuma veniturile în creștere ale populației”, transmite stiri.md Nu există factori care ar putea declanșa o creștere a indicelui prețurilor de consum în Moldova. „Aș spune chiar […] Post-ul În acest an, creșterea pensiilor va fi peste rata inflației apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Refuzul de a depune declarații duce la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea […] Post-ul Refuzul de a depune declarații duce la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Soroca a marcat împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu printr-un moment de reculegere și respect. În Parcul „Mihai Eminescu” din municipiu au fost depuse flori în memoria marelui poet. La ceremonie au participat soroceni, reprezentanți ai administrației publice locale, bibliotecari și alte persoane din viața culturală a orașului. Cei prezenți […] Post-ul Depuneri de flori la bustul poetului Mihai Eminescu / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Cum să ținem Pesta Porcină Africană la distanță – Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice # Observatorul de Nord
Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul muncii fiecărui gospodar. Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice. În contextul provocărilor cauzate de Pesta Porcină Africană (PPA) în ultimii ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu un mesaj de susținere și recomandări practice pentru toți […] Post-ul Cum să ținem Pesta Porcină Africană la distanță – Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Locuitorii comunei Volovița, raionul Soroca, beneficiază de condiții moderne și servicii îmbunătățite, odată cu finalizarea lucrărilor de renovare a Oficiului Poștal MD-3050. Modernizarea spațiului are drept scop creșterea calității serviciilor poștale și financiare oferite comunității locale. Oficiul Poștal MD-3050 deservește aproximativ 1.400 de locuitori din patru localități: satul Volovița, satul Ruslanovca, satul Alexandru cel Bun […] Post-ul Oficiu Poștal renovat în comuna Volovița, raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru SUA – Chișinăul explică aspectele esențiale ale deciziei Washingtonului # Observatorul de Nord
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind […] Post-ul Suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru SUA – Chișinăul explică aspectele esențiale ale deciziei Washingtonului apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Proiectul „BookUp – creștem prin lectură”, lansat la Soroca pentru cei mai mici cititori # Observatorul de Nord
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca, în parteneriat cu Grădinița nr. 13 „Steluța”, a desfășurat o activitate educativă menită să încurajeze lectura încă din primii ani de viață. Evenimentul a marcat începutul unei frumoase colaborări între cele două instituții și a avut loc în cadrul proiectului „BookUp – creștem prin lectură”, parte a Programului „Lectură […] Post-ul Proiectul „BookUp – creștem prin lectură”, lansat la Soroca pentru cei mai mici cititori apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Dezbatere incomodă în presa germană după declarația Maiei Sandu despre o posibilă unire cu România: protejarea democrației sau acceptarea dispariției unui stat fragil sub presiune geopolitică? Asistăm la ”sfârșitul unui stat european”? Este titlul sub care Frankfurter Allgemeine Zeitung constată că este cel puțin neobișnuit ca un șef de stat să pledeze pentru dizolvarea propriei […] Post-ul Pariul Moldovei: suveranitate cedată pentru a fi salvată? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
De la 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pentru moldoveni, se suspendă. Pe termen nelimitat. # Observatorul de Nord
Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni o povară pentru bugetul public. Printre aceste țări este și Republica Moldova. „Administraţia Trump pune capăt abuzării sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se […] Post-ul De la 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pentru moldoveni, se suspendă. Pe termen nelimitat. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Pentru a evita incidentele și accidentele în trafic respectați recomandările poliției # Observatorul de Nord
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă. Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Republicii Moldova recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în special […] Post-ul Pentru a evita incidentele și accidentele în trafic respectați recomandările poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 15 ianuarie 2026: dolarul crește cu șapte bani, iar moneda unică este mai scumpă cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schib valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 9 bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se […] Post-ul Curs valutar, 15 ianuarie 2026: dolarul crește cu șapte bani, iar moneda unică este mai scumpă cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Suedia a rămas fără gunoi și … cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia # Observatorul de Nord
Suedia cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia pentru a-și alimenta centralele electrice care funcționează pe bază de incinerare. Pentru suedezi, gunoiul altora este o resursă prețioasă de combustibil, demonstrând că noțiunea de „deșeu” este doar o problemă de perspectivă și tehnologie.Programul național care a dus la acest rezultat se […] Post-ul Suedia a rămas fără gunoi și … cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
A mers cu (f)uratul la o bătrânică din Redi-Cereșnovăț: a întors banii de frica poliției # Observatorul de Nord
Un incident neobișnuit a avut loc în ajun de sf. Vasile în satul Redi-Cereșnovăț: un individ a pătruns într-o gospodărie și a furat bani din sertarul unei bătrâne. Situația s-a încheiat însă pașnic după ce făptașul și-a recunoscut vina și a restituit banii. Într-o postare pe Facebook, o apropiată a bătrânei a scris despre acest […] Post-ul A mers cu (f)uratul la o bătrânică din Redi-Cereșnovăț: a întors banii de frica poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Benzina și motorina mai scumpe decât ieri, cu 10 bani și, respectiv, cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 15 ianuarie, 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,48 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,96 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 10 bani […] Post-ul Benzina și motorina mai scumpe decât ieri, cu 10 bani și, respectiv, cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei te încurajează să îți asculți vocea interioară și să acționezi în armonie cu tine însăți. Fie că este vorba despre energie, pauză, schimbare sau introspecție, fiecare mesaj astral are rolul de a te ghida spre echilibru și claritate. Ai încredere că pașii pe care îi faci astăzi. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței # Observatorul de Nord
Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit cunoscut, după ce Croitor l-a acuzat public pe Chișca „de imixtiune în procesul […] Post-ul Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Primăria Soroca propune reabilitarea Vilei Aleinicov, monument istoric cu potențial cultural și turistic # Observatorul de Nord
Unul dintre reperele istorice ale municipiului Soroca, Vila Aleinicov, ar putea fi readus la viață printr-un amplu proiect de restaurare și reabilitare, propus de Primăria municipiului Soroca spre consultări publice. Inițiativa vizează conservarea patrimoniului cultural și transformarea clădirii într-un spațiu funcțional dedicat vizitatorilor, activităților culturale și educaționale, cu impact direct asupra comunității și dezvoltării turismului […] Post-ul Primăria Soroca propune reabilitarea Vilei Aleinicov, monument istoric cu potențial cultural și turistic apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Meteo, 15 ianuarie 2026: astăzi va ninge, iar valorile termice vor fi mult sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 ianuarie 2026, vom avea ninsori, pe alocuri abundente, iar valorile termice vor fi mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 și -18 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 15 ianuarie 2026: astăzi va ninge, iar valorile termice vor fi mult sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.