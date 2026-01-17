Taxa pentru înmormântare la Cosăuți mai scumpă ca la Chișinău? Sătenii revoltați, preotul neagă / VIDEO

06:20

În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 ianuarie 2026, vom avea ninsori, pe alocuri abundente, iar valorile termice vor fi mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 și -18 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […]