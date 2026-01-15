De la 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pentru moldoveni, se suspendă. Pe termen nelimitat.
Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni o povară pentru bugetul public. Printre aceste țări este și Republica Moldova. „Administraţia Trump pune capăt abuzării sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se
Dezbatere incomodă în presa germană după declarația Maiei Sandu despre o posibilă unire cu România: protejarea democrației sau acceptarea dispariției unui stat fragil sub presiune geopolitică? Asistăm la "sfârșitul unui stat european"? Este titlul sub care Frankfurter Allgemeine Zeitung constată că este cel puțin neobișnuit ca un șef de stat să pledeze pentru dizolvarea propriei
09:40
Pentru a evita incidentele și accidentele în trafic respectați recomandările poliției # Observatorul de Nord
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă. Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Republicii Moldova recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în special
Curs valutar, 15 ianuarie 2026: dolarul crește cu șapte bani, iar moneda unică este mai scumpă cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schib valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 9 bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se
Suedia a rămas fără gunoi și … cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia # Observatorul de Nord
Suedia cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia pentru a-și alimenta centralele electrice care funcționează pe bază de incinerare. Pentru suedezi, gunoiul altora este o resursă prețioasă de combustibil, demonstrând că noțiunea de „deșeu" este doar o problemă de perspectivă și tehnologie.Programul național care a dus la acest rezultat se
A mers cu (f)uratul la o bătrânică din Redi-Cereșnovăț: a întors banii de frica poliției # Observatorul de Nord
Un incident neobișnuit a avut loc în ajun de sf. Vasile în satul Redi-Cereșnovăț: un individ a pătruns într-o gospodărie și a furat bani din sertarul unei bătrâne. Situația s-a încheiat însă pașnic după ce făptașul și-a recunoscut vina și a restituit banii. Într-o postare pe Facebook, o apropiată a bătrânei a scris despre acest
Benzina și motorina mai scumpe decât ieri, cu 10 bani și, respectiv, cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 15 ianuarie, 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,48 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,96 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 10 bani
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei te încurajează să îți asculți vocea interioară și să acționezi în armonie cu tine însăți. Fie că este vorba despre energie, pauză, schimbare sau introspecție, fiecare mesaj astral are rolul de a te ghida spre echilibru și claritate. Ai încredere că pașii pe care îi faci astăzi. Descoperă ce îți rezervă astrele în
Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței # Observatorul de Nord
Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit cunoscut, după ce Croitor l-a acuzat public pe Chișca „de imixtiune în procesul
Primăria Soroca propune reabilitarea Vilei Aleinicov, monument istoric cu potențial cultural și turistic # Observatorul de Nord
Unul dintre reperele istorice ale municipiului Soroca, Vila Aleinicov, ar putea fi readus la viață printr-un amplu proiect de restaurare și reabilitare, propus de Primăria municipiului Soroca spre consultări publice. Inițiativa vizează conservarea patrimoniului cultural și transformarea clădirii într-un spațiu funcțional dedicat vizitatorilor, activităților culturale și educaționale, cu impact direct asupra comunității și dezvoltării turismului
Meteo, 15 ianuarie 2026: astăzi va ninge, iar valorile termice vor fi mult sub zero # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 ianuarie 2026, vom avea ninsori, pe alocuri abundente, iar valorile termice vor fi mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 și -18 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de
Premierul Alexandru Munteanu vine astăzi în raionul Soroca, va merge la Dărcăuți, Rublenița și Cosăuți # Observatorul de Nord
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca, programată cu întâlniri în instituții locale și discuții directe cu cetățenii din comunitate. Astăzi, șeful Executivului va vizita agropensiunea „Trei frați" din Dărcăuți, ulterior, premierul va merge la grădinița din satul Rublenița. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu va avea o ședință
Un oraș din România a intrat de miercuri, 14 ianuarie, într-o perioadă neobișnuită – vor fi 26 de zile consecutive fără Soare. Dacă prognoza meteorologilor EaseWeather se adeverește, localitatea va deveni cel mai întunecat oraș din România, scrie gandul.ro Vorbim despre municipiul Miercurea Ciuc, din Harghita, care pentru următoarele 26 de zile va fi privat
Cine a fost cu adevărat Constantin Stere? Răspunsurile le aflăm la casa-muzeu de la Ciripcău / VIDEO # Observatorul de Nord
La Ciripcău, sat din fostul ținut al Sorocii, se află casa muzeu Constantin Stere. Figură emblematică a neamului românesc, acesta a avut o contribuție aparte în istoria noastră. Acum două decenii, la inițiativa scriitorului Ion Druță, clădirea a fost reabilitată pentru a fi transformată în muzeu. Pe cât de cunoscut este Constantin Stere pe ambele
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri # Observatorul de Nord
Interesul reactivat al administrației conduse de Donald Trump față de Groenlanda a readus insula în prim-planul agendei geopolitice globale. Dincolo de declarațiile oficiale din Washington și reacțiile venite din Danemarca, locuitorii insulei – cei direct vizați – vorbesc despre frustrare, oboseală și o dorință fermă de autodeterminare, scrie ilpost.it În ultimele luni, mass-media internațională a
Sabina Toporovscaia din Soroca, prezentă la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor # Observatorul de Nord
Peste 130 de elevi din întreaga țară au participat la un eveniment de totalizare și schimb de bune practici, organizat în cadrul Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor. Programul a fost implementat de Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerului Educației și Cercetării. La eveniment, elevii au vorbit despre activitățile realizate în școlile lor. Ei
Prima menstruație, numită și menarhă, reprezintă un moment important în viața oricărei fetițe. Atunci când apare pe neașteptate, fără explicații sau pregătire, această experiență poate fi confuză și copleșitoare. De aceea, informarea din timp joacă un rol esențial în echilibrul emoțional al copiilor. Menarha apare, de regulă, între 11 și 14 ani, însă există cazuri
293 de localități din RM, inclusiv din raioanele Soroca, Drochia și Florești vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale # Observatorul de Nord
Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse de către Guvern, în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027. gov.md Plus la aceasta, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru localități a devenit o condiționalitate la accesarea finanțării din bugetul de stat pentru realizarea altor proiecte de infrastructură, precum: sisteme și rețele de alimentare cu
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Sfântul Vasile a fost un mare apărător al credinței și un sprijin pentru cei săraci, bolnavi și bătrâni. Prin faptele sale, a rămas un model de credință, dăruire și grijă față de
Lilian Popescu, selecționerul naționalei, implicat într-un scandal de stradă după o parcare neregulamentară # Observatorul de Nord
Selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în centrul unui scandal. Lilian Popescu a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar într-un sector din Chișinău. Totul a fost filmat de un activist după ce situaţia a degenerat într-o ceartă ca la uşa cortului. În imagini apare Lilian Popescu, selecționerul naționalei de fotbal a
„Să moară mama!” sau „Să moară familia mea!”. De unde provin aceste expresii de prost gust şi cum se explică repetarea lor obsesivă # Observatorul de Nord
Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc explică originea şi semnificaţia acestor ticuri verbale de prost gust pe care în special bărbaţii dar şi unele femei le folosesc în mod obsesiv în discuţiile de zi cu zi. Se întâmplă ca mergând pe stradă, cu mijloacele de transport in comun, în baruri, terase, discoteci sau diferite locuri publice, să
În ultima săptămână au fost înregistrate 8 cazuri de gripă sezonieră în raionul Florești și câte un caz în raioanele Soroca și Drochia # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 5 – 11 ianuarie curent, au fost înregistrate 1910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. În această perioadă, au fost
Un conflict izbucnit într-un loc public dintr-o localitate din raionul Soroca s-a soldat cu condamnarea a doi bărbați pentru huliganism. În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale ușoare, confirmate prin expertiză medico-legală. Instanța a aplicat fiecăruia câte o pedeapsă de doi ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termene de un
Primăria municipiului Soroca propune modernizarea pieței agroalimentare cu 100 de standuri pentru producători # Observatorul de Nord
Piața agroalimentară raională din municipiul Soroca ar putea deveni, în următorii ani, un centru comercial modern și sigur pentru producători și consumatori, dacă proiectul de modernizare inclus în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru perioada 2026–2030 va fi aprobat în urma consultărilor publice inițiate de Primăria Soroca. Potrivit documentului propus spre consultare publică,
Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat" liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege. Astfel, conform kyivindependent.com liderul unui partid politic din Parlamentul Ucrainei (Verkhovna Rada) ar fi oferit „beneficii ilicite" altor parlamentari în
Corupția – factorul comun care i-a scos pe oameni în stradă în 2025. Proteste de proporție din Europa până în Asia # Observatorul de Nord
Proteste anticorupție masive au „inundat" marele orașe din peste 70 de țări din Europa până în Asia pe parcursul anului 2025. Datele Global Protest Tracker arată că politicile antidemocratice și corupția au alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025 într-o serie de țări. În ultimele luni ale anului, unii observatori s-au folosit de valul
Cel mai scump cadou primit de maia Sandu, în anul 2025, a fost un un pix-roller albastru, din alamă, oferit de Emmanuel Macron # Observatorul de Nord
Un pix
A crescut prima de asigurare medicală, se scumpesc și serviciile avocaților – cu 25 la sută # Observatorul de Nord
Serviciile avocaţilor s-ar putea scumpi cu 25% în urma creşterii primei de asigurare medicală pe care ei trebuie să o plătească în 2026. Uniunea Avocaţilor spune că Parlamentul a luat această decizie fără să consulte breasla apărătorilor. Pe lângă scumpirea serviciilor, s-ar putea înregistra şi situaţii în care avocaţii chiar să renunţe la practică, mai […] Post-ul A crescut prima de asigurare medicală, se scumpesc și serviciile avocaților – cu 25 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 14 ianuarie 2026: euro și dolarul se scumpesc cu câte cinci bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 86 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 02 bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se […] Post-ul Curs valutar, 14 ianuarie 2026: euro și dolarul se scumpesc cu câte cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
La 12 aprilie, premierul ingar Victor Orban, prietenul lui Trump și a lui Putin, ar putea pierde alegerile # Observatorul de Nord
Cel puțin aceasta arată majoritatea absolută a sondajelor, conform cărora actualul premier naționalist Victor Orban v-a pierde pierde în fața lui candidatului opoziției Peter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza. Vă reamintim că, Victor Orban a preluat puterea în anul 2010 și este cunoscut ca un critic vehement al politicii Uniunii Europene de a susține […] Post-ul La 12 aprilie, premierul ingar Victor Orban, prietenul lui Trump și a lui Putin, ar putea pierde alegerile apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026 vine cu lecții importante pentru fiecare zodie. Astrele te îndeamnă să-ți asculți nevoile, să îți urmezi intuiția și să păstrezi echilibrul între responsabilități și dorințele personale. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Horoscopul zilei de 14 […] Post-ul Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Și astăzi, 14 ianuarie 2026, benzina s-a scumpit cu nouă bani, iar motorina cu patru bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astîzi, 14 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,38 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,87 lei, ceea ce îmseamnă o scumpire cu nouă […] Post-ul Și astăzi, 14 ianuarie 2026, benzina s-a scumpit cu nouă bani, iar motorina cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 14 ianuarie 2025: astăzi vom avea soare „cu dinți”, iar probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 14 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zu geroasă, cu soare „cu dinți” și temperaturi mai joase decât media perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între -7 și -13 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 14 ianuarie 2025: astăzi vom avea soare „cu dinți”, iar probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un caz de intoxicație cu monoxid de carbon a fost înregistrat astăzi, într-o localitate din raionul Soroca. Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30, când serviciile de urgență au fost alertate despre o persoană afectată de fum într-o locuință. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri din Soroca. În urma verificărilor, salvatorii […] Post-ul Intoxicație cu monoxid de carbon într-o localitate din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Duminică, 18 ianuarie, la ora 12:00, iubitorii de teatru sunt invitați să petreacă momente speciale alături de cei dragi, la un spectacol dedicat întregii familii. Organizatorii promit o experiență emoționantă, construită în jurul unei povești care vorbește despre căutarea adevărului și frumusețea descoperirii lui prin imaginație și sensibilitate. Spectacolul se adresează atât copiilor, cât și […] Post-ul Adevărul spus prin poveste. Invitație la teatru pentru copii și părinți apare prima dată în Observatorul de Nord.
Relațiile dintre stat și mediul de afaceri se simplifică, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții # Observatorul de Nord
Despre aceasta a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Conform oficialului, obiectivul autorităților este ca toate procedurile legate de deschiderea unei afaceri, raportare, taxe, evidență contabilă, autorizare sau vamă să fie realizate integral online, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții. De altfel, cel mai recent pachet de debirocratizare […] Post-ul Relațiile dintre stat și mediul de afaceri se simplifică, iar hârtiile și deplasările la ghișeu vor deveni excepții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Numeroase instituții de presă din R. Moldova și de peste hotare și canale de social media au anunțat că „Chișinăul și Kievul au izolat Transnistria” și „au deconectat cei 1500 de militari ruși (care staționează ilegal în stânga Nistrului – n. r.) de la toate lanțurile de aprovizionare”. Unii au utilizat chiar sintagma „blocadă a […] Post-ul FALS: Chișinăul și Kievul instituie blocadă totală regiunii transnistrene apare prima dată în Observatorul de Nord.
Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare – au jefuit un bărbat și l-au urcat cu forța în mașină # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de […] Post-ul Trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare – au jefuit un bărbat și l-au urcat cu forța în mașină apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate. # Observatorul de Nord
Deficitul de medici, în special de medici de familie, continuă să limiteze accesul populației la servicii medicale, în special în mediul rural. În autonomia găgăuză lipsesc 78 de medici, dintre care 27 în asistența medicală primară, iar în raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate, transmite […] Post-ul În raionul Soroca doar 14 medici de familie deservesc circa 50 de mii de locuitori din sate. apare prima dată în Observatorul de Nord.
De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO # Observatorul de Nord
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost invitatul Podcastului „OBSERVATORUL”. În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante, inclusiv despre activitatea pe TikTok. @promonord.md Protagonistul nostru ne-a decladar că mai mulți preoți au activități aferente pentru a-și întreține familiile, inclusiv în agricultură și nu […] Post-ul De ce s-a apucat preotul Liviu Cernei de publicitate la imobile pe TikTok? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Acesta, fiind întrebat de unde ia banii, a răspuns sincer – nu-s din miliardul furat și nici din „kuliok”. Iar cadourile… ascultați mai bine ce spune moșu. Dacă doriți […] Post-ul Banii lui Moș Crăciun nu-s din miliardul furat și nici din „kuliok” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Inteligența este, de cele mai multe ori, privită ca un avantaj absolut. O minte rapidă, capacitatea de analiză, empatia și gândirea profundă sunt calități apreciate în societate. Cu toate acestea, psihologii atrag atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit în ultimii ani: oamenii cu un nivel ridicat de inteligență obosesc emoțional mai repede decât […] Post-ul De ce oamenii inteligenți obosesc mai repede emoțional? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atelier la Liceul Teoretic „Ion Creangă” despre comunicarea profesor–părinte / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, a avut loc un atelier practic dedicat educației incluzive. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de CCF Copil, Comunitate, Familie. Tema atelierului a vizat comunicarea eficientă cu părinții. Profesorii au discutat […] Post-ul Atelier la Liceul Teoretic „Ion Creangă” despre comunicarea profesor–părinte / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, vor sta la închisoare pentru că și-au omorât prietenul de pahar # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat […] Post-ul Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, vor sta la închisoare pentru că și-au omorât prietenul de pahar apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dacă de Sfântul Vasile noaptea este lină și senină, anul va fi bun. Vezi și alte tradiții și superstiții # Observatorul de Nord
În noaptea dinspre 13 spre 14 ianuarie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfântul Vasile, iar peste 600.000 de români își aniversează ziua numelui. Conform tradiției ce datează din străbuni, s-au transmis și s-au păstrat numeroase obiceiuri și superstiții. # În Moldova, în Ajunul lui Sfântul Vasile, se așează 12 coji de ceapă, în care se pune sare. […] Post-ul Dacă de Sfântul Vasile noaptea este lină și senină, anul va fi bun. Vezi și alte tradiții și superstiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Bunuri de peste 7 milioane de lei, indisponibilizate de CNA în dosare de corupție # Observatorul de Nord
Active ilicite în sumă de peste 7 milioane de lei au fost sechestrate, în perioada 5-11 ianuarie curent, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre bunurile indisponibilizate sunt 3 capitaluri sociale, o construcție locativă, 55 de terenuri agricole și unul pentru construcție, scrie anticoruptie.md Alte bunuri, în valoare […] Post-ul Bunuri de peste 7 milioane de lei, indisponibilizate de CNA în dosare de corupție apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md Mai mulți condamnați la închisoare pe viață au insuflat aerul libertății în acest an. Ce-i drept, pentru o perioadă scurtă, timp în care, în culoarele politicii de la Chișinău, s-au dus lupte acerbe și s-au făcut declarații tăioase, în contextul adoptării amendamentelor la Legea amnistiei. Propuse de fosta deputată PAS, […] Post-ul „Синий” își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău urmează să furnizeze primii kilowați de energie electrică la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie # Observatorul de Nord
Spre sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie urmează să treacă primii kilowați de energie electrică prin Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că în prezent echipele tehnice sunt în așteptarea condițiilor meteo favorabile pentru a demara lucrările de testare a noii linii, informează moldpres.md […] Post-ul Linia Independenței Energetice Vulcănești-Chișinău urmează să furnizeze primii kilowați de energie electrică la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dacă nu este compensare tarifele la energia electrică sunt mai mari – ministrul Dorin Junghietu dă explicații # Observatorul de Nord
Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură. Totodată, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare a tarifelor de aproximativ 5%, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, […] Post-ul Dacă nu este compensare tarifele la energia electrică sunt mai mari – ministrul Dorin Junghietu dă explicații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 – 2029, publicat în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 – 2029, care reprezintă principalul document de planificare strategică ce ghidează reformele necesare pentru aderarea țării noastre la UE, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.md Programul actualizat are peste 880 de pagini și oferă o viziune unitară și coerentă asupra reformelor, stabilește […] Post-ul Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025 – 2029, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în Observatorul de Nord.
