Refuzul de a depune declarații duce la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii

La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Acesta, fiind întrebat de unde ia banii, a răspuns sincer – nu-s din miliardul furat și nici din „kuliok". Iar cadourile… ascultați mai bine ce spune moșu. Dacă doriți […]