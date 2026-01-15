Pariul Moldovei: suveranitate cedată pentru a fi salvată?

08:40

Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură. Totodată, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare a tarifelor de aproximativ 5%, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu, […] Post-ul Dacă nu este compensare tarifele la energia electrică sunt mai mari – ministrul Dorin Junghietu dă explicații apare prima dată în Observatorul de Nord.