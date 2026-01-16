Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei
Observatorul de Nord, 16 ianuarie 2026 07:50
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului, scrie anticoruptie.md. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate […] Post-ul Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Acum 5 minute
08:10
Statele Unite ale Americii vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la parcurgerea procesului de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice. În această perioadă, cererile pentru vizele de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea acestora este suspendată. Precizările au fost făcute astăzi de Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, pentru […] Post-ul Ambasadorul Vladislav Kulminski: „SUA vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la reevaluarea criteriilor privind utilizarea asistenței publice” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 16 ianuarie 2026, și valabil pentru următoarele două zile – 17 și 18 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 91 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 […] Post-ul Curs valutar, 16-17-18 ianuarie 2026: euro crește cu un ban, iar dolarul se scumpește cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 15 minute
08:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat încheierea activității comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Instituția anunță că diplomele eliberate sunt valide din punct de vedere juridic și conforme cadrului legal în vigoare, comunică moldpres.md Potrivit sursei citate, comisia, care a fost instituită în noiembrie 2025, […] Post-ul Anchetă finalizată la USMF în cazul diplomelor de rezidențiat: actele sunt conforme legii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
07:50
Centrul Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău desfășoară acțiuni de urmărire penală în raza capitalei într-un dosar privind construcția ilegală a unui local din strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului, scrie anticoruptie.md. Perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate […] Post-ul Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 16 ianuarie 2026. Bunăoară, prețul la motorină depășește „pragul psihologic” de 19 lei. Astfel, benzina se va scumpi cu 11 bani, iar motorina cu 10 bani – un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 59 de bani, […] Post-ul Astăzi, 16 ianuarie 2026, prețul la motorină trece „pragul psihologic” de lei lei. S-a scumpit și benzina. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
07:10
Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026 spune că fiecare pas pe care îl faci cu sinceritate și intenție te apropie de versiunea ta cea mai bună. Ascultă-ți intuiția, ai încredere în ritmul tău și nu uita că schimbarea începe întotdeauna din interior. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2026. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Decizia Statelor Unite ale Americii de a suspenda, începând cu 21 ianuarie 2026, acordarea de vize de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care R. Moldova, a stârnit speculații în spațiul public. Cauza? Mai multe instituții de presă și canale de social media au scris miercuri și joi, 14-15 ianuarie, că administrația de […] Post-ul FALS: SUA au suspendat eliberarea tuturor vizelor pentru R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova nu vom avea precipitații, iar valorile termice vor sub zero grade Ceslius. Astfel, în termomtere vom avea de la -9 până la -18 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este zero, umiditatea aerului va fi de 80 la sută, iar vântul va […] Post-ul Meteo, 16 ianuarie 2026: fără ninsori, dar gerul o să ne ardă obrajii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
19:10
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, precum că ar vota pentru Unirea Republicii Moldova cu România, în caz că se va organiza un astfel de referendum, a readus în actualitate acest subiect. Profitând de vizita Premierului Alexandru Munteanu la Soroca, l-am întrebat cum ar vota el? Prim-ministrul a declarat pentru Observatorul de Nord că dacă […] Post-ul Și Alexandru Munteanu ar vota pentru Unirea cu România. Vezi răspunsul integral al premierului / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a aflat astăzi cu o vizită în raionul Soroca. Inițial demnitarul a vizitat agropensiunea „Trei frați” din Dărcăuți, ulterior, premierul a mers la grădinița din satul Rublenița. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu a avut o ședință cu reprezentanții administrației publice și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta proiectele prioritare și provocările cu […] Post-ul Ce a discutat Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu autoritățile din raionul Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să […] Post-ul Apel adresat cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran: „Evitați călătoriile și părăsiți imediat țara!” apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
În 2026, indexarea pensiilor în Republica Moldova va depăși rata inflației așteptate. Expertul economic Veaceslav Ioniță a declarat acest lucru la Radio Moldova, menționând că „inflația nu va consuma veniturile în creștere ale populației”, transmite stiri.md Nu există factori care ar putea declanșa o creștere a indicelui prețurilor de consum în Moldova. „Aș spune chiar […] Post-ul În acest an, creșterea pensiilor va fi peste rata inflației apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 32 de ani, găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de refuz de a depune declarații în cadrul procesului penal. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă definitivă de 9 luni de închisoare, la care a fost adăugată parțial partea […] Post-ul Refuzul de a depune declarații duce la condamnare: un bărbat de 32 de ani trimis după gratii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Soroca a marcat împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu printr-un moment de reculegere și respect. În Parcul „Mihai Eminescu” din municipiu au fost depuse flori în memoria marelui poet. La ceremonie au participat soroceni, reprezentanți ai administrației publice locale, bibliotecari și alte persoane din viața culturală a orașului. Cei prezenți […] Post-ul Depuneri de flori la bustul poetului Mihai Eminescu / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Animalele întreținute acasă sau în ferme sunt nu doar o sursă de hrană, ci rodul muncii fiecărui gospodar. Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice. În contextul provocărilor cauzate de Pesta Porcină Africană (PPA) în ultimii ani, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu un mesaj de susținere și recomandări practice pentru toți […] Post-ul Cum să ținem Pesta Porcină Africană la distanță – Sănătatea animalelor este vitală pentru protejarea sănătății publice apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Locuitorii comunei Volovița, raionul Soroca, beneficiază de condiții moderne și servicii îmbunătățite, odată cu finalizarea lucrărilor de renovare a Oficiului Poștal MD-3050. Modernizarea spațiului are drept scop creșterea calității serviciilor poștale și financiare oferite comunității locale. Oficiul Poștal MD-3050 deservește aproximativ 1.400 de locuitori din patru localități: satul Volovița, satul Ruslanovca, satul Alexandru cel Bun […] Post-ul Oficiu Poștal renovat în comuna Volovița, raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind […] Post-ul Suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru SUA – Chișinăul explică aspectele esențiale ale deciziei Washingtonului apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca, în parteneriat cu Grădinița nr. 13 „Steluța”, a desfășurat o activitate educativă menită să încurajeze lectura încă din primii ani de viață. Evenimentul a marcat începutul unei frumoase colaborări între cele două instituții și a avut loc în cadrul proiectului „BookUp – creștem prin lectură”, parte a Programului „Lectură […] Post-ul Proiectul „BookUp – creștem prin lectură”, lansat la Soroca pentru cei mai mici cititori apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Dezbatere incomodă în presa germană după declarația Maiei Sandu despre o posibilă unire cu România: protejarea democrației sau acceptarea dispariției unui stat fragil sub presiune geopolitică? Asistăm la ”sfârșitul unui stat european”? Este titlul sub care Frankfurter Allgemeine Zeitung constată că este cel puțin neobișnuit ca un șef de stat să pledeze pentru dizolvarea propriei […] Post-ul Pariul Moldovei: suveranitate cedată pentru a fi salvată? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni o povară pentru bugetul public. Printre aceste țări este și Republica Moldova. „Administraţia Trump pune capăt abuzării sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se […] Post-ul De la 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pentru moldoveni, se suspendă. Pe termen nelimitat. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă. Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Republicii Moldova recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în special […] Post-ul Pentru a evita incidentele și accidentele în trafic respectați recomandările poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Conform cursului oficial de schib valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 9 bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se […] Post-ul Curs valutar, 15 ianuarie 2026: dolarul crește cu șapte bani, iar moneda unică este mai scumpă cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Suedia cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia pentru a-și alimenta centralele electrice care funcționează pe bază de incinerare. Pentru suedezi, gunoiul altora este o resursă prețioasă de combustibil, demonstrând că noțiunea de „deșeu” este doar o problemă de perspectivă și tehnologie.Programul național care a dus la acest rezultat se […] Post-ul Suedia a rămas fără gunoi și … cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
08:00
Un incident neobișnuit a avut loc în ajun de sf. Vasile în satul Redi-Cereșnovăț: un individ a pătruns într-o gospodărie și a furat bani din sertarul unei bătrâne. Situația s-a încheiat însă pașnic după ce făptașul și-a recunoscut vina și a restituit banii. Într-o postare pe Facebook, o apropiată a bătrânei a scris despre acest […] Post-ul A mers cu (f)uratul la o bătrânică din Redi-Cereșnovăț: a întors banii de frica poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 15 ianuarie, 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,48 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,96 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 10 bani […] Post-ul Benzina și motorina mai scumpe decât ieri, cu 10 bani și, respectiv, cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei te încurajează să îți asculți vocea interioară și să acționezi în armonie cu tine însăți. Fie că este vorba despre energie, pauză, schimbare sau introspecție, fiecare mesaj astral are rolul de a te ghida spre echilibru și claritate. Ai încredere că pașii pe care îi faci astăzi. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Judecătorul Marcel Gandrabur a respins cererile inspectorului de integritate Ana Croitor. Aceasta a cerut ca instanța să oblige Consiliul de integritate să propună președintei Maia Sandu revocarea din funcție a șefului Autorității Naționale de Integritate (ANI), Lilian Chișca. Scandalul din interiorul ANI a devenit cunoscut, după ce Croitor l-a acuzat public pe Chișca „de imixtiune în procesul […] Post-ul Cu se s-a încheiat scandalul „de familie” de la Autoritatea Națională de Integritate. Decizia instanței apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Unul dintre reperele istorice ale municipiului Soroca, Vila Aleinicov, ar putea fi readus la viață printr-un amplu proiect de restaurare și reabilitare, propus de Primăria municipiului Soroca spre consultări publice. Inițiativa vizează conservarea patrimoniului cultural și transformarea clădirii într-un spațiu funcțional dedicat vizitatorilor, activităților culturale și educaționale, cu impact direct asupra comunității și dezvoltării turismului […] Post-ul Primăria Soroca propune reabilitarea Vilei Aleinicov, monument istoric cu potențial cultural și turistic apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 ianuarie 2026, vom avea ninsori, pe alocuri abundente, iar valorile termice vor fi mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 și -18 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 15 ianuarie 2026: astăzi va ninge, iar valorile termice vor fi mult sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 15 ianuarie, o vizită de lucru în raionul Soroca, programată cu întâlniri în instituții locale și discuții directe cu cetățenii din comunitate. Astăzi, șeful Executivului va vizita agropensiunea „Trei frați” din Dărcăuți, ulterior, premierul va merge la grădinița din satul Rublenița. În cadrul vizitei, Alexandru Munteanu va avea o ședință […] Post-ul Premierul Alexandru Munteanu vine astăzi în raionul Soroca, va merge la Dărcăuți, Rublenița și Cosăuți apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Un oraș din România a intrat de miercuri, 14 ianuarie, într-o perioadă neobișnuită – vor fi 26 de zile consecutive fără Soare. Dacă prognoza meteorologilor EaseWeather se adeverește, localitatea va deveni cel mai întunecat oraș din România, scrie gandul.ro Vorbim despre municipiul Miercurea Ciuc, din Harghita, care pentru următoarele 26 de zile va fi privat […] Post-ul Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare apare prima dată în Observatorul de Nord.
14 ianuarie 2026
17:40
La Ciripcău, sat din fostul ținut al Sorocii, se află casa muzeu Constantin Stere. Figură emblematică a neamului românesc, acesta a avut o contribuție aparte în istoria noastră. Acum două decenii, la inițiativa scriitorului Ion Druță, clădirea a fost reabilitată pentru a fi transformată în muzeu. Pe cât de cunoscut este Constantin Stere pe ambele […] Post-ul Cine a fost cu adevărat Constantin Stere? Răspunsurile le aflăm la casa-muzeu de la Ciripcău / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:10
Interesul reactivat al administrației conduse de Donald Trump față de Groenlanda a readus insula în prim-planul agendei geopolitice globale. Dincolo de declarațiile oficiale din Washington și reacțiile venite din Danemarca, locuitorii insulei – cei direct vizați – vorbesc despre frustrare, oboseală și o dorință fermă de autodeterminare, scrie ilpost.it În ultimele luni, mass-media internațională a […] Post-ul „Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Peste 130 de elevi din întreaga țară au participat la un eveniment de totalizare și schimb de bune practici, organizat în cadrul Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor. Programul a fost implementat de Agenția Națională pentru Tineret, sub egida Ministerului Educației și Cercetării. La eveniment, elevii au vorbit despre activitățile realizate în școlile lor. Ei […] Post-ul Sabina Toporovscaia din Soroca, prezentă la evenimentul de totalizare a Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Prima menstruație, numită și menarhă, reprezintă un moment important în viața oricărei fetițe. Atunci când apare pe neașteptate, fără explicații sau pregătire, această experiență poate fi confuză și copleșitoare. De aceea, informarea din timp joacă un rol esențial în echilibrul emoțional al copiilor. Menarha apare, de regulă, între 11 și 14 ani, însă există cazuri […] Post-ul Sfatul medicului Maria Palanciuc: Educația despre menstruație începe acasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse de către Guvern, în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027. gov.md Plus la aceasta, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru localități a devenit o condiționalitate la accesarea finanțării din bugetul de stat pentru realizarea altor proiecte de infrastructură, precum: sisteme și rețele de alimentare cu […] Post-ul 293 de localități din RM, inclusiv din raioanele Soroca, Drochia și Florești vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Sfântul Vasile a fost un mare apărător al credinței și un sprijin pentru cei săraci, bolnavi și bătrâni. Prin faptele sale, a rămas un model de credință, dăruire și grijă față de […] Post-ul Cum sărbătoreau sorocenii Sfântul Vasile pe vremuri? apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în centrul unui scandal. Lilian Popescu a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar într-un sector din Chișinău. Totul a fost filmat de un activist după ce situaţia a degenerat într-o ceartă ca la uşa cortului. În imagini apare Lilian Popescu, selecționerul naționalei de fotbal a […] Post-ul Lilian Popescu, selecționerul naționalei, implicat într-un scandal de stradă după o parcare neregulamentară apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Psihologul Cezar Laurenţiu Cioc explică originea şi semnificaţia acestor ticuri verbale de prost gust pe care în special bărbaţii dar şi unele femei le folosesc în mod obsesiv în discuţiile de zi cu zi. Se întâmplă ca mergând pe stradă, cu mijloacele de transport in comun, în baruri, terase, discoteci sau diferite locuri publice, să […] Post-ul „Să moară mama!” sau „Să moară familia mea!”. De unde provin aceste expresii de prost gust şi cum se explică repetarea lor obsesivă apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 5 – 11 ianuarie curent, au fost înregistrate 1910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. În această perioadă, au fost […] Post-ul În ultima săptămână au fost înregistrate 8 cazuri de gripă sezonieră în raionul Florești și câte un caz în raioanele Soroca și Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un conflict izbucnit într-un loc public dintr-o localitate din raionul Soroca s-a soldat cu condamnarea a doi bărbați pentru huliganism. În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale ușoare, confirmate prin expertiză medico-legală. Instanța a aplicat fiecăruia câte o pedeapsă de doi ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe termene de un […] Post-ul Doi bărbați din Soroca, condamnați pentru huliganism cu aplicarea violenței apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Piața agroalimentară raională din municipiul Soroca ar putea deveni, în următorii ani, un centru comercial modern și sigur pentru producători și consumatori, dacă proiectul de modernizare inclus în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru perioada 2026–2030 va fi aprobat în urma consultărilor publice inițiate de Primăria Soroca. Potrivit documentului propus spre consultare publică, […] Post-ul Primăria municipiului Soroca propune modernizarea pieței agroalimentare cu 100 de standuri pentru producători apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege. Astfel, conform kyivindependent.com liderul unui partid politic din Parlamentul Ucrainei (Verkhovna Rada) ar fi oferit „beneficii ilicite” altor parlamentari în […] Post-ul Și tu, Iulia? Un nou scandal de corupție în Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Proteste anticorupție masive au „inundat” marele orașe din peste 70 de țări din Europa până în Asia pe parcursul anului 2025. Datele Global Protest Tracker arată că politicile antidemocratice și corupția au alimentat o parte semnificativă a protestelor în 2025 într-o serie de țări. În ultimele luni ale anului, unii observatori s-au folosit de valul […] Post-ul Corupția – factorul comun care i-a scos pe oameni în stradă în 2025. Proteste de proporție din Europa până în Asia apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Un pix-roller din alamă, placat cu aur și finisat cu lac natural, o sculptură în basorelief plat din bronz, un bol/farfurie din sticlă venețiană Murano, suflată manual și decorată cu puncte aurii și un ulcior pentru vin din cristal de Bohemia sunt printre cele mai scumpe cadouri primite de șefa statului, Maia Sandu, în 2025. […] Post-ul Cel mai scump cadou primit de maia Sandu, în anul 2025, a fost un un pix-roller albastru, din alamă, oferit de Emmanuel Macron apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Serviciile avocaţilor s-ar putea scumpi cu 25% în urma creşterii primei de asigurare medicală pe care ei trebuie să o plătească în 2026. Uniunea Avocaţilor spune că Parlamentul a luat această decizie fără să consulte breasla apărătorilor. Pe lângă scumpirea serviciilor, s-ar putea înregistra şi situaţii în care avocaţii chiar să renunţe la practică, mai […] Post-ul A crescut prima de asigurare medicală, se scumpesc și serviciile avocaților – cu 25 la sută apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 ianuarie 2026, euro urcă la valoarea de 19 lei și 86 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 02 bani, cu 5 bani mai mult. Hrivna ucraineană se […] Post-ul Curs valutar, 14 ianuarie 2026: euro și dolarul se scumpesc cu câte cinci bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Cel puțin aceasta arată majoritatea absolută a sondajelor, conform cărora actualul premier naționalist Victor Orban v-a pierde pierde în fața lui candidatului opoziției Peter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza. Vă reamintim că, Victor Orban a preluat puterea în anul 2010 și este cunoscut ca un critic vehement al politicii Uniunii Europene de a susține […] Post-ul La 12 aprilie, premierul ingar Victor Orban, prietenul lui Trump și a lui Putin, ar putea pierde alegerile apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026 vine cu lecții importante pentru fiecare zodie. Astrele te îndeamnă să-ți asculți nevoile, să îți urmezi intuiția și să păstrezi echilibrul între responsabilități și dorințele personale. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Horoscopul zilei de 14 […] Post-ul Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astîzi, 14 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,38 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 18,87 lei, ceea ce îmseamnă o scumpire cu nouă […] Post-ul Și astăzi, 14 ianuarie 2026, benzina s-a scumpit cu nouă bani, iar motorina cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
