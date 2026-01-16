Zece persoane, luate prin surprindere de CNA. Un local, construit ilegal în centrul istoric al capitalei

08:40

Serviciile avocaţilor s-ar putea scumpi cu 25% în urma creşterii primei de asigurare medicală pe care ei trebuie să o plătească în 2026. Uniunea Avocaţilor spune că Parlamentul a luat această decizie fără să consulte breasla apărătorilor. Pe lângă scumpirea serviciilor, s-ar putea înregistra şi situaţii în care avocaţii chiar să renunţe la practică, mai […]