Savanții au descoperit că zgomotul rutier deranjează nu numai oamenii
Noi.md, 17 ianuarie 2026 04:00
Experții au stabilit că zgomotul rutier determină adesea femelele greieri să aleagă parteneri nepotriviți.În prezența femelei, masculul începe să „cînte”, scoțănd sunete cu aripile. Acest lucru necesită o cantitate considerabilă de energie, astfel încît aceste sunete conțin informații importante despre caracteristicile masculului.Oamenii de știință au organizat împerecherea femelelor cu ma
• • •
Acum 30 minute
04:00
Acum o oră
03:30
Primăria orașului Sîngera, municipiul Chișinău, vine cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 de hectare situat la o distanță de 20 de kilometri de centrul capitalei.Autoritățile au estimat o investiție în valoare de 85 de milioane de euro în construcția acestui obiectiv.{{838795}}„Astfel, la inițiativa noast
Acum 2 ore
03:00
Sonda Solar Orbiter a stabilit recordul pentru cea mai lungă serie continuă de imagini ale unei zone solare active — aproape 94 de zile.În perioada 16 aprilie - 18 iulie 2024, au fost efectuate observații asupra regiunii NOAA 13664.Datorită caracteristicilor orbitei sondei și datelor observatorului Solar Dynamics Observatory, oamenii de știință au reușit să observe Soarele aproape continuu
02:30
Vineri, 16 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie pe ambasadorul Israelului în Republica Moldova, Yoram Elron.Oficialii au discutat despre situația regională, prioritățile guvernamentale în domeniul politicilor de reintegrare a țării, fiind evidențiate măsurile pe care le întreprinde Chișinăul pentru a rezolva problemele cu
Acum 4 ore
02:00
Oamenii de știință au descoperit la păsările Paradisului o strălucire ascunsă, invizibilă pentru ochiul uman # Noi.md
Oamenii de știință, studiind celebrele păsări ale Paradisului din Noua Guinee sub lumina ultravioletă, au descoperit că penajul lor, și așa strălucitor, are o frumusețe ascunsă — o biofluorescență intensă.Structuri speciale din pene absorb lumina UV și o reemit sub formă de strălucire vizibilă, intensificînd nuanțele deja saturate de albastru, violet și verde.Anterior se credea că o fluoresc
01:30
Copii folosiți la cerșetorie în Chișinău: Primăria îndeamnă cetățenii să nu finanțeze abuzul # Noi.md
Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, a lansat un apel către locuitorii Capitalei să nu închidă ochii în fața exploatării copiilor și să nu susțină, chiar și neintenționat, rețelele de cerșetorie.Municipalitatea avertizează că, pe străzile din Chișinău, copiii implicați în cerșetorie nu sunt ajutați prin oferirea de bani, ci sunt menținu
01:00
Astronomii britanici au descoperit în interiorul nebuloasei Inelul, situată în constelația Lira, prezența unei „benzi” gigantice de atomi de fier cu o lungime de 3 trilioane de km și o masă comparabilă cu cea a planetei Marte, a informat serviciul de presă al Universității College din Londra (UCL).„Cînd am procesat datele obținute cu ajutorul instrumentului WEAVE după conectarea acestuia la te
00:30
Premiul Travelers' Choice Awards Best of the Best a prezentat clasamentul celor mai bune destinații pentru călătorii independente. Lista conține 25 de destinații.Pe primul loc în clasament se află orașul Dublin, Irlanda. Se remarcă faptul că acesta este un loc ideal pentru odihna cu întreaga familie. În oraș poți merge pe urmele scriitorilor, poți vizita grădina zoologică și poți cumpăra o exc
Acum 6 ore
00:00
Serviciul 112 a publicat o explicație despre modul în care este gestionat un apel de urgență în Republica Moldova, subliniind că fiecare secundă contează și că întregul proces este gîndit pentru a trimite ajutorul cît mai rapid.Potrivit instituției, apelul este înregistrat automat în sistemul informațional al Serviciului 112 și este identificat prin numărul de telefon al apelantului. Apelurile
00:00
Cei trei astronauți chinezi ai misiunii Shenzhou-20, Chen Dong, Chen Zhongrui și Wang Jie, s-au întîlnit cu presa la Beijing vineri, aceasta fiind prima lor apariție publică după întoarcerea din spațiu, în noiembrie anul trecut, scrie romanian.cgtn.com.Echipajul a vorbit în detaliu despre situațiile de urgență prin care au trecut înainte de-a se întoarce. La ultima etapă de verificare, echipaj
16 ianuarie 2026
23:30
Piața aviatică din Asia a fost zguduită de o serie de falimente: compania filipineză Royal Air Philippines și compania indiană Dove Airlines și-au încetat activitatea în primele zile ale anului 2026.Mii de pasageri se confruntă cu anularea zborurilor și pierderea banilor, iar situația cea mai complicată s-a creat în Filipine, unde biletele au fost anulate pînă în martie. Experții avertizează a
23:00
Rețelele sociale, sub lovitură: țara în care milioane de conturi ale minorilor au fost blocate # Noi.md
Cel puțin 4,7 milioane de conturi ale copiilor și adolescenților au fost dezactivate sau șterse după intrarea în vigoare a legii privind interzicerea rețelelor sociale pentru persoanele cu vîrsta sub 16 ani în Australia.Acest lucru este confirmat de datele publicate de autoritatea de reglementare a internetului din țară, eSafety.{{856645}}Conform datelor autorității, începînd cu 10 decembr
23:00
SUA trebuie să renunțe la obsesia de a folosi forța împotriva Iranului, a declarat Sun Lei, Însărcinatul cu Afaceri ad-interim chinez acreditat la ONU, în cadrul reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate, scrie romanian.cgtn.com.Sun a subliniat că situația internă din Iran a stîrnit atenția, SUA amenințînd fățiș Iranul cu folosirea forței, situația din Orientul Mijlociu devenind și mai
22:30
Vicepremierul Chinei, He Lifeng, va participa la ceremonia de deschidere a reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF), unde va prezenta un mesaj, a anunțat Guo Jiakun, purtător de cuv înt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comWEF este o importantă platformă pentru analiza tendințelor economiei globale, impulsionarea cooperării și dezvoltării, fiind numită "barometr
22:30
20 de instituții publice din domeniile cercetării și inovării vor beneficia în 2026 de alocații bugetare ce depășesc jumătate de miliard de lei, notează Noi.md.Alocațiile bugetare sînt distribuite în conformitate cu prevederile Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării și se divizează în finanțare instituțională de bază - cir
Acum 8 ore
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit vineri în Marea Sală a Poporului cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a subliniat că la întîlnirea din octombrie anul trecut, de la Gyeongju (Coreea de Sud), cu premierul canadian, ei au dat startul îmbunătățirii relațiilor China-Canada. Cele două părți au purtat discuții aprofundate despre reluarea cooperării
22:00
Apple intenționează să folosească metal lichid și un aliaj de titan îmbunătățit în construcția primului său smartphone pliabil, iPhone Fold.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat publicația MacRumors, cu referire la informațiile obținute de la sursele din lanțul de aprovizionare Apple.Conform noilor date, balamaua utilizată în primul iPhone pliabil de la Apple va fi fabricată din me
21:30
Primăria Chișinău invită seniorii din capitală la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”, notează Noi.md.Evenimentele vor avea loc sîmbătă și duminică, 17 și 18 ianuarie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.{{857546}}Locuitorii și oaspeții capitalei se vor
21:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că lucrările de întreținere de iarnă pe rețeaua drumurilor naționale au continuat și pe parcursul zilei de astăzi, notează Noi.md.Echipele de muncitori au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului, precum și acțiuni de curățare a părții carosabile, acostamentelor, podurilor și pavilioanelor de așteptare pentru pasageri.{{859219}}Int
21:00
Un tribunal sud-coreean l-a condamnat pe fostul președinte Yoon Suk-yeol la cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea justiției.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a informat agenția Reuters pe 16 ianuarie.„Tribunalul districtual central din Seul l-a găsit pe Yoon vinovat de obstrucționarea executării de către autorități a mandatului de arestare emis în legătură cu declararea legii marția
20:30
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățămîntul general, anunțînd reguli mai clare pentru elevi și o reducere a birocrației pentru profesori.Potrivit noilor prevederi, fiecare elev va trebui să aibă minimum două note pe semestru, iar una dintre acestea va fi obținută obligatoriu la evalua
20:30
În contextul condițiilor meteorologice actuale și al formării gheții subțiri pe lacurile și bazinele acvatice din Chișinău, la Stația de Salvare nr. 1 a Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, din Parcul Valea Morilor, a fost dat startul campaniei de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață.Campania este realizată în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgen
20:30
Conform informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, astăzi, 16 ianuarie 2026, trenul pe ruta Kiev-Bucuresti înregistrează o întîrziere de aproximativ 5 ore.Întrucît trenul Chisinau-Bucuresti se cuplează la statia Ungheni cu trenul Kiev-Bucuresti, consecințele acestei întîrzieri se reflectă și asupra pasagerilor, care călă
Acum 12 ore
20:00
În Bulgaria vor avea loc alegeri parlamentare anticipate după eșecul ultimei încercări de formare a unui nou guvern.Vineri, președintele Rumen Radev a acordat Alianței pentru Drepturi și Libertăți al treilea mandat pentru formarea guvernului, dar partidul l-a returnat neîndeplinit.Reprezentantul Alianței, Hayri Sadakov, a declarat că partidul au ascultat protestatarii, în decembrie.„Gr
20:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut joi cu ochiul drept vizibil înroșit la baza aeriană militară din Istres, în sudul țării, unde a susținut discursul de Anul Nou adresat forțelor armate.Potrivit AP, liderul francez a ținut să explice chiar de la început că nu este vorba despre nimic grav și a glumit pe seama aspectului său.{{857893}}„Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăc
19:30
Inspectorii de mediu din Leova au desfășurat razii pentru contracararea braconajului și a tăierilor ilegale de arbori, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor, a fost identificat un cetățean care se afla pe terenurile agricole, inclusiv pe suprafața productivă a fondului cinegetic, în afara perioadei legale de vînătoare, conducînd un automobil în care se afla o armă de vînătoare, deținută legal pe
19:30
IGSU a lansat “Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Noi.md
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a lansat “Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice, în perioada rece a anului”.Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și reprezentanții întreprinderii municipale „Asociația
19:00
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a mers cu o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întîlnit cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate.Discuțiile s-au referit la identificarea soluțiilor pentru consolidarea capacităților administrațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor, inclusiv celor din stînga Nistru
19:00
Condiții mai bune pentru acordarea serviciilor medicale au fost create la Oficiul de Sănătate Taraclia din raionul Cantemir. Clădirea a fost reparată cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectul este de peste 731 de mii de lei, dintre care circa 658 de mii au fost alocați din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici
18:30
Două încercări de corupere a angajaților Poliției de Frontieră au fost înregistrate în săptămîna precedentă.Primul incident a avut loc la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, unde un bărbat de 39 de ani ar fi încercat să ofere 4.000 de lei unui polițist de frontieră, în timpul controlului de securitate. Scopul era ca angajatul să ignore 17 cartușe de țigări depistate în bagaj, can
18:30
La 15 ianuarie curent, în orașul Cimișlia a fost marcată Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii poetului național Mihai Eminescu.Evenimentul a fost dedicat valorilor culturale, identității naționale și coeziunii comunitare.În Scuarul „Mihai Eminescu”, a avut loc inaugurarea oficială a scuarului revitalizat, notează Noi.md cu referire la provincial.Cu acest prilej, primarul o
18:30
Începînd cu data de 15 ianuarie 2026, regulile de zbor se schimbă pentru pasagerii tuturor companiilor din grup, care nu vor mai putea folosi baterii externe pe durata zborului.Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi alimentate cu ajutorul powerbank-urilor în aer, indiferent de existența prizelor sau a porturilor USB la bord, scrie publicația Bild.{{859136}}Dispozitivele
18:00
MAE al Rusiei și-a îndemnat cetățenii să se abțină de la călătoriile în Moldova. Ce au răspuns oficialii de la Chișinău # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Moldova, îndemnîndu-i să se abțină de la astfel de călătorii.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, la Moscova se înregistrează în continuare numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament necorespunzător din partea reprezentanților autoritățilo
18:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară.Cazul a avut loc pe ruta Chișinău – Tbilisi, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o nerezidentă, în vîrstă de 59 de ani, care nu a
18:00
În luna decembrie 2025, echipele S.A. „Apă-Canal Chișinău” au intervenit zilnic pentru a menține alimentarea cu apă și funcționarea rețelelor de canalizare din capitală, pe fondul unui număr mare de adreări din partea locuitorilor.Potrivit întreprinderii, în perioada menționată au fost preluate și înregistrate 1012 apeluri la Dispecerat, iar echipele de intervenție au acționat operativ la soli
17:30
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Cocieri și Corjova se confruntă cu lipsuri de lactate și verdețuri, după ce circulația feribotului de la Molovata – singura rută de aprovizionare necontrolată de autoritățile transnistrene – a fost suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru.Situația afectează și agenții economici, care nu pot livra produse alimentare în localități.{{859037}
17:30
Amendă de milioane pentru Lukoil: De ce refuză să transmită Moldovei bunurile de la Aeroportul Chișinău # Noi.md
Lukoil Moldova a fost amendată cu 5 milioane de lei pentru nerespectarea termenului de 20 de zile în care trebuia să predea infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Chișinăum scrie tv8.mdCompania are acum la dispoziție 5 zile pentru a implementa decizia emisă de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din data de 14 decembrie 2025.Po
17:30
Sportivii moldoveni vor participa în februarie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano.Potrivit datelor Comitetului Național Olimpic și Sportiv, țara noastră va fi reprezentată în două discipline – biatlon și schi montan, iar numele participanților vor fi anunțate pe 19 ianuarie.{{858375}}Potrivit Media Sport, Alina Stremous, care a obținut cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice d
17:30
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” anunță o naștere mai puțin obișnuită, înregistrată la maternitatea instituției: un băiețel cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame.Nou-născutul a fost încadrat medical în categoria de macrosomie, iar cazul este descris de reprezentanții spitalului drept o naștere deosebită.{{858658}}Potrivit informațiilor oferite de instituție, mama are 35 de
17:30
Noaptea trecută a fost cea mai rece din acest sezon. Astfel, în țara noastră s-au înregistrat cele mai joase temperaturi, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.În nord, minima a variat între -19 și -15 grade, iar în sud, termometrele au indicat între -15 și -11 grade.În centru, temperatura a variat între -17 și -14 grade, iar în capitală, minima a fost de -14 grade, informează Noi.md
17:00
Salvatorii din cadrul Direcției Regionale pentru Situații Excepționale (DRSE) Căușeni au organizat, pe iazul din sectorul Micro al orașului Căușeni, un exercițiu demonstrativ pentru prevenirea accidentelor pe gheață.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat o campanie de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice, cu scopul de a informa ș
17:00
În luna decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat o amplă campanie de controale pentru descoperirea activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice.Potrivit instituției, în urma verificărilor au fost identificate nereguli în mai multe sectoare, cele mai frecvente fiind în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasager
16:30
Camera inferioară a parlamentului ceh a susținut joi noul guvern condus de premierul Andrej Babiš.Toți cei 108 deputați din cele trei partide ale coaliției au votat pentru moțiunea de încredere, în timp ce 91 de deputați din opoziție s-au declarat împotrivă.{{859089}}Ședința a durat peste 26 de ore, relatează Noi.md, cu referire la caliber.az.Cabinetul de miniștri al lui Babiš a obținu
16:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în rîurile Prut și Nistru, care se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție, este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.Autoritățile atrag atenția că respectarea regulii este im
16:00
Un elicopter al Forțelor Aeriene Israeliene s-a prăbușit în timpul unei misiuni de transport din cauza ruperii unui cablu în aer.Informația a fost comunicată de serviciul de presă al armatei. S-a prăbușit elicopterul multifuncțional „Yanshuf” (modificarea israeliană a modelului american UH-60 Black Hawk). {{855170}}Acesta a efectuat o aterizare de urgență într-o zonă deschisă, pe 13 ianuar
16:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămîne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.Procesul în care Creangă este judecat a fost inițiat pe 12 noiembrie 2024 și se apropie de final. Judecătoria Centru, sediul Buiucani, a programat
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie și recomandă autorităților responsabile să consolideze acțiunile intersectoriale pentru prevenirea și limitarea răspîndirii virusului.Potrivit ANSP, prezența animalelor fără stăpîn în localități reprezintă un factor de dezechilibru epidemiologic și epizootic, favorizînd circulația vi
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința consumatorilor că nu a recepționat solicitare de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de la SA Energocom.Totodată, Agenția costată o interpretare eronată și distorsionată propagată în spațiul public, prin confundarea procesului de aprobare a costurilor de bază cu cel al prețurilor re
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale SOIRÉE × GastroBar Alta Mare - 17 Ianuarie 2026, 14:00, Gastrobar-Altamare The Last
Acum 24 ore
15:00
Cea mai vîrstnică jurnalistă din Moldova, Liudmila Șimanovscaia, a plecat din viață la vîrsta de 89 de ani.Ea s-a născut pe 7 octombrie 1937 și a murit pe 15 ianuarie 2026.Liudmila Șimanovscaia s-a născut în Harkov, de unde, după război, familia s-a mutat la Chișinău. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău. În anii '50, a participat la construirea lacului și parcului Comsomolist, cr
