Noi reguli de apreciere a cunoștințelor: ce se schimbă din acest semestru
Noi.md, 16 ianuarie 2026 20:30
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățămîntul general, anunțînd reguli mai clare pentru elevi și o reducere a birocrației pentru profesori.Potrivit noilor prevederi, fiecare elev va trebui să aibă minimum două note pe semestru, iar una dintre acestea va fi obținută obligatoriu la evalua
Acum 15 minute
20:30
20:30
În contextul condițiilor meteorologice actuale și al formării gheții subțiri pe lacurile și bazinele acvatice din Chișinău, la Stația de Salvare nr. 1 a Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, din Parcul Valea Morilor, a fost dat startul campaniei de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheață.Campania este realizată în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgen
20:30
Conform informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, astăzi, 16 ianuarie 2026, trenul pe ruta Kiev-Bucuresti înregistrează o întîrziere de aproximativ 5 ore.Întrucît trenul Chisinau-Bucuresti se cuplează la statia Ungheni cu trenul Kiev-Bucuresti, consecințele acestei întîrzieri se reflectă și asupra pasagerilor, care călă
Acum o oră
20:00
În Bulgaria vor avea loc alegeri parlamentare anticipate după eșecul ultimei încercări de formare a unui nou guvern.Vineri, președintele Rumen Radev a acordat Alianței pentru Drepturi și Libertăți al treilea mandat pentru formarea guvernului, dar partidul l-a returnat neîndeplinit.Reprezentantul Alianței, Hayri Sadakov, a declarat că partidul au ascultat protestatarii, în decembrie.„Gr
20:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut joi cu ochiul drept vizibil înroșit la baza aeriană militară din Istres, în sudul țării, unde a susținut discursul de Anul Nou adresat forțelor armate.Potrivit AP, liderul francez a ținut să explice chiar de la început că nu este vorba despre nimic grav și a glumit pe seama aspectului său.{{857893}}„Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăc
Acum 2 ore
19:30
Inspectorii de mediu din Leova au desfășurat razii pentru contracararea braconajului și a tăierilor ilegale de arbori, notează Noi.md.În cadrul acțiunilor, a fost identificat un cetățean care se afla pe terenurile agricole, inclusiv pe suprafața productivă a fondului cinegetic, în afara perioadei legale de vînătoare, conducînd un automobil în care se afla o armă de vînătoare, deținută legal pe
19:30
IGSU a lansat “Campania de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire a corpurilor acvatice” # Noi.md
La data de 16 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a lansat “Campania de prevenire a incidentelor de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice, în perioada rece a anului”.Evenimentul a avut loc la stația de salvare din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, cu participarea conducerii IGSU și reprezentanții întreprinderii municipale „Asociația
19:00
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a mers cu o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întîlnit cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate.Discuțiile s-au referit la identificarea soluțiilor pentru consolidarea capacităților administrațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor, inclusiv celor din stînga Nistru
19:00
Condiții mai bune pentru acordarea serviciilor medicale au fost create la Oficiul de Sănătate Taraclia din raionul Cantemir. Clădirea a fost reparată cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Bugetul total al proiectul este de peste 731 de mii de lei, dintre care circa 658 de mii au fost alocați din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici
Acum 4 ore
18:30
Două încercări de corupere a angajaților Poliției de Frontieră au fost înregistrate în săptămîna precedentă.Primul incident a avut loc la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, unde un bărbat de 39 de ani ar fi încercat să ofere 4.000 de lei unui polițist de frontieră, în timpul controlului de securitate. Scopul era ca angajatul să ignore 17 cartușe de țigări depistate în bagaj, can
18:30
La 15 ianuarie curent, în orașul Cimișlia a fost marcată Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii poetului național Mihai Eminescu.Evenimentul a fost dedicat valorilor culturale, identității naționale și coeziunii comunitare.În Scuarul „Mihai Eminescu”, a avut loc inaugurarea oficială a scuarului revitalizat, notează Noi.md cu referire la provincial.Cu acest prilej, primarul o
18:30
Începînd cu data de 15 ianuarie 2026, regulile de zbor se schimbă pentru pasagerii tuturor companiilor din grup, care nu vor mai putea folosi baterii externe pe durata zborului.Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi alimentate cu ajutorul powerbank-urilor în aer, indiferent de existența prizelor sau a porturilor USB la bord, scrie publicația Bild.{{859136}}Dispozitivele
18:00
MAE al Rusiei și-a îndemnat cetățenii să se abțină de la călătoriile în Moldova. Ce au răspuns oficialii de la Chișinău # Noi.md
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Moldova, îndemnîndu-i să se abțină de la astfel de călătorii.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, la Moscova se înregistrează în continuare numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament necorespunzător din partea reprezentanților autoritățilo
18:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară.Cazul a avut loc pe ruta Chișinău – Tbilisi, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o nerezidentă, în vîrstă de 59 de ani, care nu a
18:00
În luna decembrie 2025, echipele S.A. „Apă-Canal Chișinău” au intervenit zilnic pentru a menține alimentarea cu apă și funcționarea rețelelor de canalizare din capitală, pe fondul unui număr mare de adreări din partea locuitorilor.Potrivit întreprinderii, în perioada menționată au fost preluate și înregistrate 1012 apeluri la Dispecerat, iar echipele de intervenție au acționat operativ la soli
17:30
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Cocieri și Corjova se confruntă cu lipsuri de lactate și verdețuri, după ce circulația feribotului de la Molovata – singura rută de aprovizionare necontrolată de autoritățile transnistrene – a fost suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru.Situația afectează și agenții economici, care nu pot livra produse alimentare în localități.{{859037}
17:30
Amendă de milioane pentru Lukoil: De ce refuză să transmită Moldovei bunurile de la Aeroportul Chișinău # Noi.md
Lukoil Moldova a fost amendată cu 5 milioane de lei pentru nerespectarea termenului de 20 de zile în care trebuia să predea infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Chișinăum scrie tv8.mdCompania are acum la dispoziție 5 zile pentru a implementa decizia emisă de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din data de 14 decembrie 2025.Po
17:30
Sportivii moldoveni vor participa în februarie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano.Potrivit datelor Comitetului Național Olimpic și Sportiv, țara noastră va fi reprezentată în două discipline – biatlon și schi montan, iar numele participanților vor fi anunțate pe 19 ianuarie.{{858375}}Potrivit Media Sport, Alina Stremous, care a obținut cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice d
17:30
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” anunță o naștere mai puțin obișnuită, înregistrată la maternitatea instituției: un băiețel cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame.Nou-născutul a fost încadrat medical în categoria de macrosomie, iar cazul este descris de reprezentanții spitalului drept o naștere deosebită.{{858658}}Potrivit informațiilor oferite de instituție, mama are 35 de
17:30
Noaptea trecută a fost cea mai rece din acest sezon. Astfel, în țara noastră s-au înregistrat cele mai joase temperaturi, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.În nord, minima a variat între -19 și -15 grade, iar în sud, termometrele au indicat între -15 și -11 grade.În centru, temperatura a variat între -17 și -14 grade, iar în capitală, minima a fost de -14 grade, informează Noi.md
17:00
Salvatorii din cadrul Direcției Regionale pentru Situații Excepționale (DRSE) Căușeni au organizat, pe iazul din sectorul Micro al orașului Căușeni, un exercițiu demonstrativ pentru prevenirea accidentelor pe gheață.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat o campanie de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice, cu scopul de a informa ș
17:00
În luna decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat o amplă campanie de controale pentru descoperirea activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice.Potrivit instituției, în urma verificărilor au fost identificate nereguli în mai multe sectoare, cele mai frecvente fiind în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasager
Acum 6 ore
16:30
Camera inferioară a parlamentului ceh a susținut joi noul guvern condus de premierul Andrej Babiš.Toți cei 108 deputați din cele trei partide ale coaliției au votat pentru moțiunea de încredere, în timp ce 91 de deputați din opoziție s-au declarat împotrivă.{{859089}}Ședința a durat peste 26 de ore, relatează Noi.md, cu referire la caliber.az.Cabinetul de miniștri al lui Babiš a obținu
16:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în rîurile Prut și Nistru, care se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție, este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.Autoritățile atrag atenția că respectarea regulii este im
16:00
Un elicopter al Forțelor Aeriene Israeliene s-a prăbușit în timpul unei misiuni de transport din cauza ruperii unui cablu în aer.Informația a fost comunicată de serviciul de presă al armatei. S-a prăbușit elicopterul multifuncțional „Yanshuf” (modificarea israeliană a modelului american UH-60 Black Hawk). {{855170}}Acesta a efectuat o aterizare de urgență într-o zonă deschisă, pe 13 ianuar
16:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămîne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.Procesul în care Creangă este judecat a fost inițiat pe 12 noiembrie 2024 și se apropie de final. Judecătoria Centru, sediul Buiucani, a programat
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie și recomandă autorităților responsabile să consolideze acțiunile intersectoriale pentru prevenirea și limitarea răspîndirii virusului.Potrivit ANSP, prezența animalelor fără stăpîn în localități reprezintă un factor de dezechilibru epidemiologic și epizootic, favorizînd circulația vi
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința consumatorilor că nu a recepționat solicitare de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de la SA Energocom.Totodată, Agenția costată o interpretare eronată și distorsionată propagată în spațiul public, prin confundarea procesului de aprobare a costurilor de bază cu cel al prețurilor re
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale SOIRÉE × GastroBar Alta Mare - 17 Ianuarie 2026, 14:00, Gastrobar-Altamare The Last
15:00
Cea mai vîrstnică jurnalistă din Moldova, Liudmila Șimanovscaia, a plecat din viață la vîrsta de 89 de ani.Ea s-a născut pe 7 octombrie 1937 și a murit pe 15 ianuarie 2026.Liudmila Șimanovscaia s-a născut în Harkov, de unde, după război, familia s-a mutat la Chișinău. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău. În anii '50, a participat la construirea lacului și parcului Comsomolist, cr
15:00
Kremlinul a luat act de semnalele din partea Romei, Parisului și Berlinului privind necesitatea dialogului cu Rusia și consideră că aceasta este o evoluție pozitivă a pozițiilor reprezentanților Occidentului, a declarat purtătorul de cuvînt al liderului rus, Dmitri Peskov.În același timp, Londra nu dorește să contribuie la instaurarea păcii și stabilității în Europa, poziția sa fiind una distr
15:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) avertizează operatorii de transport rutier internațional că, odată cu implementarea Sistemului Digital CEMT, înregistrarea curselor în sistemul ungar BIREG este obligatorie.Potrivit ANTA, la realizarea curselor pe teritoriul Ungariei în baza autorizațiilor CEMT digitale, transportatorii trebuie să încarce în platforma BIREG documentul generat de Sistemul
15:00
Cauza penală pe numele fostei președinte a Comitetului de conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjunsă din dosarul „Frauda bancară”, a fost expediată în instanță la data de 15 ianuarie. Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale.Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Politov-Cangaș este învinui
Acum 8 ore
14:30
Peste 1200 de grădinițe din întreaga țară au fost dotate, în anul 2025, cu circa 83 de mii de exemplare de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”.În cadrul aceluiași program, sute de educatori au participat la sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor timpurii de lectură interactivă și limbaj.{{858508}}Programul „Citește-mi 100 de poveșt
14:30
Elveția sprijină consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova # Noi.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)”.Proiectul va fi implementat pînă în anul 2028 și are drept obiectiv principal consolidarea integrității și conformității întreprind
14:00
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, informează despre organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare – ediția 2026, notează Noi.md.Perioada desfășurării: 10–11 ianuarie 2026 și 17–18 ianuarie 2026. În prima perioada, au avut loc 4 olimpiade (3 etape de sector și 1 etapă municipală – Ecologie), cu participarea a 1.126 elevi.{{858
14:00
Primăria Chișinău anunță posibile întreruperi temporare de energie electrică în capitală, în legătură cu desfășurarea unor lucrări de reparație a echipamentului electric de către operatorul „Premier Energy”.Potrivit autorităților municipale, lucrările sunt programate pentru data de 19 ianuarie, în intervalul orar 09:00–15:00, perioadă în care ar putea fi deconectată energia electrică pe mai mu
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 16 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,61 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 19,10 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit astăzi, 16 ianuarie 2026, vizita Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, doamna Dong Zhihua, în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării cooperării bilaterale în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar.În cadrul întrunirii, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța
13:30
În urma unui apel la Serviciul 112, polițiștii au intervenit noaptea trecută la Glodeni, după ce un cetățean a comunicat că un șofer ar conduce în stare de ebrietate.Pe strada Suveranității a fost stopat un automobil, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul a refuzat testare
13:30
O intervenție de rutină a inspectorilor de mediu s-a transformat într-o descoperire gravă legată de încălcarea legislației de protecție a faunei sălbatice.În timpul examinării unei petiții, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au dat peste un posibil caz de braconaj.Potrivit instituției, șeful adjunct al Inspectoratului, Vasile Melnic, împreună cu inspectorii de mediu d
13:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a desfășurat, vineri, 16 ianuarie 2026, o operațiune de îndepărtare sub escortă a unui cetățean străin aflat în situație de ședere ilegală în Republica Moldova.Potrivit IGM, este vorba despre un bărbat de 26 de ani, originar din Republica Populară Bangladesh, care fusese obligat anterior să părăsească voluntar țara în termen de 15 zile, în baza unei
13:00
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul a recepționat 4 400 de petiții și adresări verbale.Cetățenii au semnalat aproape 6 400 de chestiuni, iar 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă. Totodată, au fost recepționate 676 de adresări verbale.Potrivit datelor statistice, 86,2% dintre petițiile înregistrate au fost depuse de persoane fizice, iar restul – de persoane juridice. Subiecte
13:00
O companie aeriană a lansat curse directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău spre orașul Bratislava, capitala Slovaciei, transmite moldpres.Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacia a participat la evenimentul de lansare a cursei cu un stand de țară, menit să promoveze imaginea Republicii Moldova ca destinație turistică, prin prezentări ale patrim
Acum 12 ore
12:30
În Norvegia au explicat că, în ciuda predării fizice a medaliei de aur, statutul de laureat nu poate fi delegat unei alte persoane.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, cu referire la Comitetul Nobel din Norvegia.Astăzi a devenit cunoscut faptul că liderul opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Machado, i-a înmînat președintelui SUA, Donald Trump, m
12:30
Iurie Mărgineanu: „Nu poți jura să aperi statul, dar în același timp să declari că ai vota pentru desființarea lui” # Noi.md
Jurămîntul șefului statului Maia Sandu este incompatibil cu poziția sa pseudocivică potrivit căreia ea este gata să voteze pentru distrugerea statului pe care îl conduce.Această opinie a fost exprimată de avocatul Iurie Mărgineanu, menționînd că recentele declarații ale președintei Moldovei, Maia Sandu, făcute presei străine, în care ea își exprimă disponibilitatea de a vota pentru lichidarea
12:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) documentează activitatea unui grup infracțional organizat, bănuit de trafic de droguri în proporții deosebit de mari.Potrivit oamenilor legii, un grup de persoane, acționînd coordonat, a pus în aplicare un plan infracțional orientat spre producerea, procurarea, pă
12:30
12:30
Prețurile petrolului au scăzut brusc după declarațiile SUA privind renunțarea la operațiunea militară imediată împotriva Iranului.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Potrivit publicației, piața a reacționat cu cea mai mare scădere din iunie anul trecut, deoarece a dispărut amenințarea unor întreruperi grave în aprovizionarea cu energie.Petrolul american W
12:00
Comunitatea fotografică moldovenească a suferit o pierdere grea. A trecut în neființă Vladimir Colos — renumit maestru al fotografiei, membru al Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova, artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică FIAP.Vladimir Colos a fost un om cu un talent rar și o cultură interioară deosebită. Liniștit, modest, mereu binevoitor și zîmbitor – așa și-l amintesc c
