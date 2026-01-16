La Cimișlia, a fost modernizat un scuar
Noi.md, 16 ianuarie 2026 18:30
La 15 ianuarie curent, în orașul Cimișlia a fost marcată Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii poetului național Mihai Eminescu.Evenimentul a fost dedicat valorilor culturale, identității naționale și coeziunii comunitare.În Scuarul „Mihai Eminescu”, a avut loc inaugurarea oficială a scuarului revitalizat, notează Noi.md cu referire la provincial.Cu acest prilej, primarul o
Acum 30 minute
18:30
Două încercări de corupere a angajaților Poliției de Frontieră au fost înregistrate în săptămîna precedentă.Primul incident a avut loc la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, unde un bărbat de 39 de ani ar fi încercat să ofere 4.000 de lei unui polițist de frontieră, în timpul controlului de securitate. Scopul era ca angajatul să ignore 17 cartușe de țigări depistate în bagaj, can
18:30
18:30
Începînd cu data de 15 ianuarie 2026, regulile de zbor se schimbă pentru pasagerii tuturor companiilor din grup, care nu vor mai putea folosi baterii externe pe durata zborului.Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi alimentate cu ajutorul powerbank-urilor în aer, indiferent de existența prizelor sau a porturilor USB la bord, scrie publicația Bild.{{859136}}Dispozitivele
Acum o oră
18:00
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze Moldova, îndemnîndu-i să se abțină de la astfel de călătorii.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, la Moscova se înregistrează în continuare numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament necorespunzător din partea reprezentanților autoritățilo
18:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară.Cazul a avut loc pe ruta Chișinău – Tbilisi, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificată o nerezidentă, în vîrstă de 59 de ani, care nu a
18:00
În luna decembrie 2025, echipele S.A. „Apă-Canal Chișinău” au intervenit zilnic pentru a menține alimentarea cu apă și funcționarea rețelelor de canalizare din capitală, pe fondul unui număr mare de adreări din partea locuitorilor.Potrivit întreprinderii, în perioada menționată au fost preluate și înregistrate 1012 apeluri la Dispecerat, iar echipele de intervenție au acționat operativ la soli
Acum 2 ore
17:30
Locuitorii satelor Molovata Nouă, Cocieri și Corjova se confruntă cu lipsuri de lactate și verdețuri, după ce circulația feribotului de la Molovata – singura rută de aprovizionare necontrolată de autoritățile transnistrene – a fost suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru.Situația afectează și agenții economici, care nu pot livra produse alimentare în localități.{{859037}
17:30
Lukoil Moldova a fost amendată cu 5 milioane de lei pentru nerespectarea termenului de 20 de zile în care trebuia să predea infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Chișinăum scrie tv8.mdCompania are acum la dispoziție 5 zile pentru a implementa decizia emisă de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din data de 14 decembrie 2025.Po
17:30
Sportivii moldoveni vor participa în februarie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano.Potrivit datelor Comitetului Național Olimpic și Sportiv, țara noastră va fi reprezentată în două discipline – biatlon și schi montan, iar numele participanților vor fi anunțate pe 19 ianuarie.{{858375}}Potrivit Media Sport, Alina Stremous, care a obținut cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice d
17:30
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” anunță o naștere mai puțin obișnuită, înregistrată la maternitatea instituției: un băiețel cu greutatea de 5 kilograme și 20 de grame.Nou-născutul a fost încadrat medical în categoria de macrosomie, iar cazul este descris de reprezentanții spitalului drept o naștere deosebită.{{858658}}Potrivit informațiilor oferite de instituție, mama are 35 de
17:30
Noaptea trecută a fost cea mai rece din acest sezon. Astfel, în țara noastră s-au înregistrat cele mai joase temperaturi, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat.În nord, minima a variat între -19 și -15 grade, iar în sud, termometrele au indicat între -15 și -11 grade.În centru, temperatura a variat între -17 și -14 grade, iar în capitală, minima a fost de -14 grade, informează Noi.md
17:00
Salvatorii din cadrul Direcției Regionale pentru Situații Excepționale (DRSE) Căușeni au organizat, pe iazul din sectorul Micro al orașului Căușeni, un exercițiu demonstrativ pentru prevenirea accidentelor pe gheață.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a lansat o campanie de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice, cu scopul de a informa ș
17:00
În luna decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat o amplă campanie de controale pentru descoperirea activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice.Potrivit instituției, în urma verificărilor au fost identificate nereguli în mai multe sectoare, cele mai frecvente fiind în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasager
Acum 4 ore
16:30
Camera inferioară a parlamentului ceh a susținut joi noul guvern condus de premierul Andrej Babiš.Toți cei 108 deputați din cele trei partide ale coaliției au votat pentru moțiunea de încredere, în timp ce 91 de deputați din opoziție s-au declarat împotrivă.{{859089}}Ședința a durat peste 26 de ore, relatează Noi.md, cu referire la caliber.az.Cabinetul de miniștri al lui Babiš a obținu
16:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în rîurile Prut și Nistru, care se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție, este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.Autoritățile atrag atenția că respectarea regulii este im
16:00
Un elicopter al Forțelor Aeriene Israeliene s-a prăbușit în timpul unei misiuni de transport din cauza ruperii unui cablu în aer.Informația a fost comunicată de serviciul de presă al armatei. S-a prăbușit elicopterul multifuncțional „Yanshuf” (modificarea israeliană a modelului american UH-60 Black Hawk). {{855170}}Acesta a efectuat o aterizare de urgență într-o zonă deschisă, pe 13 ianuar
16:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, rămîne sub control judiciar pentru alte 60 de zile, timp în care nu poate părăsi teritoriul municipiului Chișinău. Măsura a fost dispusă pe 16 ianuarie.Procesul în care Creangă este judecat a fost inițiat pe 12 noiembrie 2024 și se apropie de final. Judecătoria Centru, sediul Buiucani, a programat
15:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie și recomandă autorităților responsabile să consolideze acțiunile intersectoriale pentru prevenirea și limitarea răspîndirii virusului.Potrivit ANSP, prezența animalelor fără stăpîn în localități reprezintă un factor de dezechilibru epidemiologic și epizootic, favorizînd circulația vi
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aduce la cunoștința consumatorilor că nu a recepționat solicitare de aprobare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de la SA Energocom.Totodată, Agenția costată o interpretare eronată și distorsionată propagată în spațiul public, prin confundarea procesului de aprobare a costurilor de bază cu cel al prețurilor re
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale SOIRÉE × GastroBar Alta Mare - 17 Ianuarie 2026, 14:00, Gastrobar-Altamare The Last
15:00
Cea mai vîrstnică jurnalistă din Moldova, Liudmila Șimanovscaia, a plecat din viață la vîrsta de 89 de ani.Ea s-a născut pe 7 octombrie 1937 și a murit pe 15 ianuarie 2026.Liudmila Șimanovscaia s-a născut în Harkov, de unde, după război, familia s-a mutat la Chișinău. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău. În anii '50, a participat la construirea lacului și parcului Comsomolist, cr
15:00
Kremlinul a luat act de semnalele din partea Romei, Parisului și Berlinului privind necesitatea dialogului cu Rusia și consideră că aceasta este o evoluție pozitivă a pozițiilor reprezentanților Occidentului, a declarat purtătorul de cuvînt al liderului rus, Dmitri Peskov.În același timp, Londra nu dorește să contribuie la instaurarea păcii și stabilității în Europa, poziția sa fiind una distr
15:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) avertizează operatorii de transport rutier internațional că, odată cu implementarea Sistemului Digital CEMT, înregistrarea curselor în sistemul ungar BIREG este obligatorie.Potrivit ANTA, la realizarea curselor pe teritoriul Ungariei în baza autorizațiilor CEMT digitale, transportatorii trebuie să încarce în platforma BIREG documentul generat de Sistemul
15:00
Cauza penală pe numele fostei președinte a Comitetului de conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjunsă din dosarul „Frauda bancară”, a fost expediată în instanță la data de 15 ianuarie. Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale.Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Politov-Cangaș este învinui
Acum 6 ore
14:30
Peste 1200 de grădinițe din întreaga țară au fost dotate, în anul 2025, cu circa 83 de mii de exemplare de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”.În cadrul aceluiași program, sute de educatori au participat la sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor timpurii de lectură interactivă și limbaj.{{858508}}Programul „Citește-mi 100 de poveșt
14:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și conformității în și între IMM-uri și sectorul public din Moldova (STIC)”.Proiectul va fi implementat pînă în anul 2028 și are drept obiectiv principal consolidarea integrității și conformității întreprind
14:00
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, informează despre organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare – ediția 2026, notează Noi.md.Perioada desfășurării: 10–11 ianuarie 2026 și 17–18 ianuarie 2026. În prima perioada, au avut loc 4 olimpiade (3 etape de sector și 1 etapă municipală – Ecologie), cu participarea a 1.126 elevi.{{858
14:00
Primăria Chișinău anunță posibile întreruperi temporare de energie electrică în capitală, în legătură cu desfășurarea unor lucrări de reparație a echipamentului electric de către operatorul „Premier Energy”.Potrivit autorităților municipale, lucrările sunt programate pentru data de 19 ianuarie, în intervalul orar 09:00–15:00, perioadă în care ar putea fi deconectată energia electrică pe mai mu
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 16 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 17 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,61 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 19,10 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit astăzi, 16 ianuarie 2026, vizita Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, doamna Dong Zhihua, în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării cooperării bilaterale în domeniul siguranței alimentelor și al comerțului agroalimentar.În cadrul întrunirii, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța
13:30
În urma unui apel la Serviciul 112, polițiștii au intervenit noaptea trecută la Glodeni, după ce un cetățean a comunicat că un șofer ar conduce în stare de ebrietate.Pe strada Suveranității a fost stopat un automobil, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul a refuzat testare
13:30
O intervenție de rutină a inspectorilor de mediu s-a transformat într-o descoperire gravă legată de încălcarea legislației de protecție a faunei sălbatice.În timpul examinării unei petiții, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au dat peste un posibil caz de braconaj.Potrivit instituției, șeful adjunct al Inspectoratului, Vasile Melnic, împreună cu inspectorii de mediu d
13:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a desfășurat, vineri, 16 ianuarie 2026, o operațiune de îndepărtare sub escortă a unui cetățean străin aflat în situație de ședere ilegală în Republica Moldova.Potrivit IGM, este vorba despre un bărbat de 26 de ani, originar din Republica Populară Bangladesh, care fusese obligat anterior să părăsească voluntar țara în termen de 15 zile, în baza unei
13:00
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul a recepționat 4 400 de petiții și adresări verbale.Cetățenii au semnalat aproape 6 400 de chestiuni, iar 85% dintre petiții au fost depuse în formă scrisă. Totodată, au fost recepționate 676 de adresări verbale.Potrivit datelor statistice, 86,2% dintre petițiile înregistrate au fost depuse de persoane fizice, iar restul – de persoane juridice. Subiecte
13:00
O companie aeriană a lansat curse directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău spre orașul Bratislava, capitala Slovaciei, transmite moldpres.Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacia a participat la evenimentul de lansare a cursei cu un stand de țară, menit să promoveze imaginea Republicii Moldova ca destinație turistică, prin prezentări ale patrim
Acum 8 ore
12:30
În Norvegia au explicat că, în ciuda predării fizice a medaliei de aur, statutul de laureat nu poate fi delegat unei alte persoane.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, cu referire la Comitetul Nobel din Norvegia.Astăzi a devenit cunoscut faptul că liderul opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Machado, i-a înmînat președintelui SUA, Donald Trump, m
12:30
Jurămîntul șefului statului Maia Sandu este incompatibil cu poziția sa pseudocivică potrivit căreia ea este gata să voteze pentru distrugerea statului pe care îl conduce.Această opinie a fost exprimată de avocatul Iurie Mărgineanu, menționînd că recentele declarații ale președintei Moldovei, Maia Sandu, făcute presei străine, în care ea își exprimă disponibilitatea de a vota pentru lichidarea
12:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI) documentează activitatea unui grup infracțional organizat, bănuit de trafic de droguri în proporții deosebit de mari.Potrivit oamenilor legii, un grup de persoane, acționînd coordonat, a pus în aplicare un plan infracțional orientat spre producerea, procurarea, pă
12:30
12:30
Prețurile petrolului au scăzut brusc după declarațiile SUA privind renunțarea la operațiunea militară imediată împotriva Iranului.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Potrivit publicației, piața a reacționat cu cea mai mare scădere din iunie anul trecut, deoarece a dispărut amenințarea unor întreruperi grave în aprovizionarea cu energie.Petrolul american W
12:00
Comunitatea fotografică moldovenească a suferit o pierdere grea. A trecut în neființă Vladimir Colos — renumit maestru al fotografiei, membru al Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova, artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică FIAP.Vladimir Colos a fost un om cu un talent rar și o cultură interioară deosebită. Liniștit, modest, mereu binevoitor și zîmbitor – așa și-l amintesc c
12:00
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost transferat joi în complexul penitenciar Papuda, situat în Brasília, beneficiind de condiții considerate „mai favorabile” decît cele anterioare la sediul Poliției Federale.Jair Bolsonaro, în vîrstă de 70 de ani, se afla în detenție din luna noiembrie. Conform deciziei ju
12:00
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din capitală.Cazul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc locativ cu 9 nivele, situat pe strada Romană 28, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49.Potrivit primelor informații, incendiu
11:30
În raionul Rîșcani, joi, a avut loc evenimentul dedicat Zilei Naționale a Culturii, prilej de apreciere a oamenilor care contribuie zi de zi la păstrarea, valorificarea și promovarea valorilor culturale și spirituale.La manifestare a participat și președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco.{{859190}}El a adresat cuvinte de felicitare lucrătorilor din domeniul culturii, subliniind r
11:30
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, au identificate și reținut șase migranți care intenționau să intre ilegal în Republica Moldova, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion, notează Noi.md.Cazul a fost documentat în timpul desfășurării controlului la trecerea frontierei al unui camion care, potrivit documentelor, trans
11:30
Președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a convocat joi ședința Comisiei pentru Situații Excepționale.În cadrul întrunirii a fost examinat demersul înaintat de primarul comunei Sărata Galbenă, referitor la finanțarea postului de pompieri din localitate, în vederea asigurării capacității de intervenție în situații de urgență.{{857501}}Totodată, membrii Comisiei au examinat situați
11:30
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Cahul, au reținut două persoane în urma unor percheziții într-un dosar penal de trafic de influență.Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pretins și primit bani de la mai mulți cetățeni, promițînd că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității industriale, pentru eliberarea certi
11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat crearea așa-numitului „Consiliu al Păcii”, care, potrivit lui, se va ocupa de controlul administrării postbelice a Sectorului Gaza.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o postare a lui Trump pe rețeaua socială Truht Social.„Așa după cum a anunțat Steve Whitcoff, am trecut oficial la următoarea etapă a planului de pace în 20 de puncte pentru
11:00
Alexandru Paraschiv este un sportiv remarcabil, mîndria țării noastre. Este medaliat cu bronz la Campionatul Europei (2022), medaliat cu bronz la Campionatul Europei printre tinerii care nu au împlinit 22 de ani (2019), participant la Campionatele Mondiale din 2019, campion al Republicii Moldova, multiplu campion și vicecampion la turneele internaționale și naționale ale boxului de amatori. Dar, î
11:00
Curtea de Conturi (CCRM) a aprobat Programul activității de audit pentru anul 2026, document strategic care reflectă prioritățile instituției în exercitarea mandatului său constituțional de Instituție Supremă de Audit, notează Noi.md.Programul activității de audit pentru anul 2026 a fost elaborat în baza unui proces amplu și transparent de planificare, fundamentat pe evaluarea riscurilor, mate
