Ce material a ales Apple pentru primul său iPhone pliabil

În urma unui apel la Serviciul 112, polițiștii au intervenit noaptea trecută la Glodeni, după ce un cetățean a comunicat că un șofer ar conduce în stare de ebrietate.Pe strada Suveranității a fost stopat un automobil, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Glodeni.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), bărbatul a refuzat testare