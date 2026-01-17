Copii folosiți la cerșetorie în Chișinău: Primăria îndeamnă cetățenii să nu finanțeze abuzul

15:00

Cea mai vîrstnică jurnalistă din Moldova, Liudmila Șimanovscaia, a plecat din viață la vîrsta de 89 de ani.Ea s-a născut pe 7 octombrie 1937 și a murit pe 15 ianuarie 2026.Liudmila Șimanovscaia s-a născut în Harkov, de unde, după război, familia s-a mutat la Chișinău. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău. În anii '50, a participat la construirea lacului și parcului Comsomolist, cr