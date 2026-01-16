Serviciul 112: ce se întîmplă din momentul în care formezi numărul de urgență

14:30

Peste 1200 de grădinițe din întreaga țară au fost dotate, în anul 2025, cu circa 83 de mii de exemplare de carte, prin programul național de lectură interactivă „Citește-mi 100 de povești”.În cadrul aceluiași program, sute de educatori au participat la sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor timpurii de lectură interactivă și limbaj.{{858508}}Programul „Citește-mi 100 de poveșt