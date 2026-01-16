Obiecte interzise în timpul zborurilor, începînd cu 2026

11:00

Alexandru Paraschiv este un sportiv remarcabil, mîndria țării noastre. Este medaliat cu bronz la Campionatul Europei (2022), medaliat cu bronz la Campionatul Europei printre tinerii care nu au împlinit 22 de ani (2019), participant la Campionatele Mondiale din 2019, campion al Republicii Moldova, multiplu campion și vicecampion la turneele internaționale și naționale ale boxului de amatori. Dar, î