Starea de urgență în economie, prelungită în regiunea transnistreană până în 15 februarie
Ziua, 15 ianuarie 2026 14:40
Starea de urgență în economie, cauzată de problemele privind livrarea gazelor, a fost prelungită în regiunea transnistreană până în 15 februarie. Hotărârea a fost luată de așa-zisul soviet suprem de la Tiraspol prin care s-a luat act de decretul, semnat zilele trecute de liderul separatist Vadim Krasnoselski. În decembrie, Tiraspolul susținea că motivul instituirii stării de
Acum 10 minute
14:50
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Mihai Eminescu, despre cultura autentică și fundamentul spiritului românesc # Ziua
Mihai Eminescu a făcut multă cultură, prin poezie și publicistică, însă cum vedea el cultura acum 150 de ani, într-o Românie care tocmai atunci când poetul venise la „Timpul" ducea un război pentru Independență? Eminescu a făcut analize prin care era foarte critic față de starea culturii, care, cât de banal ar fi, descriu și
Acum 30 minute
14:40
14:30
VIDEO | Peste 100 de autospeciale și utilaje tehnice, implicate în curățarea curților și străzilor din Capitală # Ziua
Zeci de autospeciale și utilaje tehnice ale serviciilor municipale au intervenit și își continuă lucrările pe străzile și în curțile din Capitală în urma ninsorilor de azi-dimineață. Regia „Exdrupo" a intervenit cu 30 de autospeciale pe străzile din oraș și drumurile ce duc spre suburbii. Pe trotuare și pe căile de acces din cartiere, serviciile
Acum o oră
14:10
Ministerul Culturii s-a autosesizat în cazul construcției neautorizate dintr-o zonă istorică a Chișinăului # Ziua
Ministerul Culturii anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupusele ilegalități privind edificarea neautorizată a unui local de pe strada pietonală din Chișinău, supus perchezițiilor în această dimineață de către ofițerii CNA. Potrivit instituției, a fost inițiată o anchetă de serviciu care va examina circumstanțele cazului. Ministerul subliniază că orice practică ilegală care afectează integritatea
Acum 2 ore
14:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat joi, la Paris, o ședință de urgență a Consiliului de Apărare, pentru a analiza intențiile declarate ale președintelui SUA, Donald Trump, privind preluarea Groenlandei, precum și represiunea violentă a protestelor din Iran, relatează Reuters. Decizia vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și aliații europeni, dar și
13:40
State europene trimit trupe în Groenlanda, pe fondul escaladării amenințărilor SUA privind anexarea insulei # Ziua
Mai multe state europene membre NATO au anunțat că vor desfășura contingente militare limitate în Groenlanda, pentru exerciții comune cu Danemarca, pe fondul intensificării declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, privind o posibilă anexare forțată a insulei arctice. Retorica liderului de la Casa Albă a provocat o criză fără precedent în alianța transatlantică, ridicând perspectiva ca
13:20
Șoferii vor scoate, de mâine, mai mulți bani din buzunare pentru alimentarea mașinilor. Potrivit noilor prețuri afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, vineri, motorina standard va costa 19,06 lei pe litru, cu zece bani mai mult decât joi. În același timp, benzina cu cifra octanică 95 va costa 22,59 lei per litru, în
Acum 4 ore
13:00
Poliția italiană a arestat un complice al presupusului ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă. Noul suspect, implicat în răpirea victimei # Ziua
O nouă arestare în cazul omorului din Veneția al tânărului moldovean de 25 de ani Sergiu Țărnă. Polițiștii și carabinierii italieni anunță că în 14 ianuarie l-au reținut pe Andrea Vescovo, considerat complice al polițistului local Riccardo Salvagno, deja arestat în acest dosar și acuzat de omorul tânărului. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună
12:40
Danemarca avertizează asupra unui „dezacord fundamental” cu SUA după discuțiile de la Casa Albă privind Groenlanda # Ziua
Danemarca a anunțat că există un „dezacord fundamental" cu Statele Unite în privința Groenlandei, în urma discuțiilor purtate miercuri la Casa Albă. Declarația a fost făcută de ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, după întâlnirea cu vicepreședintele SUA JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Rasmussen a descris discuțiile drept „directe, dar constructive",
12:10
Descinderi CNA într-un local de pe strada pietonală Eugen Doga. 10 persoane, acuzate de construcție ilegală # Ziua
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar penal ce vizează o construcție ilegală la un local amplasat pe strada Eugen Doga, în zona istorică a capitalei. Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect. Ancheta
11:50
Scandalul gândacilor de la UTM continuă. O studentă spune că i-a intrat un gândac în ureche și a avut nevoie de operație # Ziua
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare, scrie realitatea.md, cu trimitere la
11:30
Ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, a patra de la începutul mandatului # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură în Parlamentul European, a patra de la începutul actualului mandat. Inițiativa a fost depusă de grupul „Patrioți pentru Europa", din care fac parte, printre alții, eurodeputați francezi din RN – Rassemblement National, reprezentanți ai Fidesz din Ungaria și partidul italian
Acum 6 ore
11:00
NBC: Trump vrea o lovitură „rapidă și decisivă” împotriva Iranului, dar consilierii nu îi pot garanta prăbușirea regimului # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor săi pe securitate națională că, în cazul unei acțiuni militare americane împotriva Iranului, aceasta ar trebui să fie rapidă și decisivă, fără a degenera într-un conflict prelungit care să dureze săptămâni sau luni, potrivit unor oficiali americani și unor persoane familiarizate cu discuțiile de la Casa Albă, citate
10:50
ATITUDINI | George Damian: Menșevicii de la Chișinău au văzut că treaba-i maronie și au înțeles că singura soluție e Unirea # Ziua
Deci da, să vedem cum s-a făcut unirea cu Basarabia din 1918, vorbim de esența faptelor. La putere la Chișinău era o grupare de menșevici care dețineau puterea în sovietul local, știți că soviet se traduce prin sfat, da? Bun, și menșevicii ăștia de la Chișinău între 1917-1918 nu prea erau lămuriți încotro s-o apuce,
10:40
Donald Trump spune că Iranul a oprit execuțiile. Teheranul anunță că este „gata” pentru diplomație # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că a primit asigurări din „surse foarte importante de cealaltă parte" potrivit cărora autoritățile iraniene au suspendat execuțiile și uciderile protestatarilor. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat ulterior că „nu va avea loc nicio execuție astăzi sau mâine", într-un interviu acordat Fox News. „Ni s-a spus
10:10
Stare de urgență în sectorul energetic al Ucrainei. Kievul, lovit de blackout și avarii majore în plină iarnă # Ziua
În Ucraina a fost instituit regimul de stare de urgență în sectorul energetic, iar la Kiev, unde alimentarea cu energie electrică este întreruptă deja a doua zi consecutiv, va fi activat un stat major de criză, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. În plină iarnă, numeroase blocuri de locuințe au rămas fără încălzire, fiind raportate multiple
10:00
Republica Moldova și România celebrează Ziua Culturii Naționale, dedicată marelui poet și gânditor Mihai Eminescu # Ziua
Republica Moldova și România marchează astăzi Ziua Culturii Naționale, sărbătoare dedicată patrimoniului cultural și comemorării zilei de naștere a poetului Mihai Eminescu. Cu această ocazie, în ambele state sunt organizate manifestări culturale menite să scoată în evidență importanța artei și a literaturii române ca valori naționale comune. În Republica Moldova, Ziua Națională a Culturii a
09:40
VIDEO | Ninsorile au scos din nou drumarii la treabă. Intervenții au loc pe străzile Capitalei, iar în raioane au fost mobilizate peste 180 de utilaje # Ziua
Ninsorile din această dimineață au scos din nou drumarii la treabă. Pe șoselele locale și naționale au fost mobilizate 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 de zone din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, printre care Briceni, Dondușeni, Glodeni, Râșcani, Fălești, Soroca,
09:30
MAE de la Chișinău explică includerea R. Moldova pe lista statelor pentru care SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu explicații după ce Republica Moldova a fost inclusă pe lista celor 75 de țări pentru care Departamentul de Stat al Statelor Unite suspendă, pe termen nedeterminat, procesarea vizelor de imigrare. Potrivit MAE, decizia, anunțată de autoritățile americane, va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026
09:20
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, poetul și gânditorul dedicat reîntregirii Neamului # Ziua
Acum 176 de ani, în 15 ianuarie 1850, la Botoșani, se năștea poetul, marele gânditor și publicist Mihai Eminescu. Este unanim considerat cel mai proeminent reprezentant al Literaturii Române, iar scrierile sale rămân, în continuare, de o actualitate uluitoare. S-a născut în familia lui Gheorghe și a Ralucăi Eminovici, fiind al șaptelea din cei 10 copii. A
Acum 8 ore
09:00
ATITUDINI | Doru Petruți: Singura arie în care PAS a generat percepții pozitive a fost politica externă. Acum nici asta nu mai merge # Ziua
Vizitele și aplauzele externe s-au rărit considerabil… pentru că, după alegeri, nu mai trebuie amețit/mințit alegătorul din Moldova. Niște premii de uns ochii și de servit niște întrebări prin podcasturi, asta încă se mai găsește. Între timp, UE2028 nu mai e '28, iar negocierile politice de aderare la UE au fost înlocuite cu „discuții la
08:40
O șoferiță a murit într-un grav accident de lângă Anenii Noi. Mașina s-a tamponat cu un camion # Ziua
O femeie, în vârstă de 61 de ani, a murit, miercuri seara, în urma unui grav accident produs pe drumul național Chișinău – Palanca, în apropierea orașului Anenii Noi. Șoferița a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion, condusă de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, autoturismul a fost
08:30
Trump susține că Zelenski frânează pacea, în timp ce Putin ar fi gata de compromis: „Ucraina este mai puțin pregătită să ajungă la un acord” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina, și nu Rusia, este cea care împiedică în prezent încheierea unui acord de pace privind războiul din Ucraina, o poziție care contrastează cu cea a aliaților europeni, potrivit cărora Moscova nu ar fi interesată real de oprirea conflictului. Într-un interviu acordat miercuri în Biroul Oval pentru Reuters,
Acum 24 ore
22:40
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi decis să intervină militar în Iran, a transmis un oficial israelian, citat de Reuters. Între timp, Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Măsura
22:40
Bucureștiul avertizează, Chișinăul tace. Cetățenii români din Iran, îndemnați să părăsească imediat țara. Nivelul de alertă: 9/9 # Ziua
Cetățenii români din Iran sunt îndemnați să părăsească imediat țara, după ce Ministerul de Externe de la București a crescut nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la nivelul maxim 9/9. Atenționări similare au fost emise de mai multe state europene. Între timp, Ministerul de Externe de la Chișinău nu a emis nicio atenționare în ultimele ore
20:20
R. Moldova, pe lista celor 75 de state pentru care SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare # Ziua
Republica Moldova a fost inclusă pe lista celor 75 de țări pentru care Departamentul de Stat al Statelor Unite suspendă pe termen nedeterminat procesarea vizelor de imigrare, potrivit unui document intern consultat de Fox News. Măsura face parte dintr-un efort al administrației americane de a înăspri controalele asupra solicitanților, în baza așa-numitei prevederi „public charge"
20:00
Situație critică la Kiev. Kliciko: „Cea mai gravă criză de căldură și electricitate din timpul războiului” # Ziua
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că în capitala Ucrainei se înregistrează cea mai dificilă situație privind furnizarea de căldură și electricitate de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Potrivit edilului, aproximativ 400 de blocuri de locuințe rămân în continuare fără încălzire, dintr-un total de circa 6.000 de imobile care au fost deconectate de
19:50
Sistarea circulației bacului de la Molovata pune în pericol aprovizionarea cu alimente a satelor din raionul Dubăsari, din stânga Nistrului # Ziua
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe râul Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru
19:30
Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească între 500 și 700 de miliarde de dolari pentru a-și atinge obiectivul de a cumpăra Groenlanda, potrivit unei estimări realizate de experți și foști oficiali americani, citați de NBC News. Evaluarea face parte din planificarea internă legată de eforturile președin
19:20
Bloomberg: Putin ar fi dispus să „sacrifice” Iranul, după Assad și Maduro, pentru relațiile cu Trump # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să ofere un sprijin substanțial regimului de la Teheran, confruntat cu proteste naționale de amploare și cu amenințarea unei intervenții militare a SUA, scrie Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu poziția Kremlinului. Potrivit sursei, Moscova se va limita, cel mai probabil, la declarații publice de susținere a Iranului, în […] Articolul Bloomberg: Putin ar fi dispus să „sacrifice” Iranul, după Assad și Maduro, pentru relațiile cu Trump apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Instituțiile medicale vor trebui să asigure rezerve de apă potabilă și surse alternative de energie electrică pentru situații de urgență, astfel încât spitalele să poată funcționa și să acopere consumul necesar timp de cel puțin 24 de ore. Prevederile se conțin într-un regulament sanitar nou, aprobat miercuri de Guvern. Totodată, sistemele de ventilare, încălzire și […] Articolul Spitalele vor fi obligate să aibă rezerve de apă și energie pentru situații de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și consilierul apropiat al lui Donald Trump, Jared Kushner, ar putea efectua în perioada următoare o vizită la Moscova pentru discuții directe cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, relatează Bloomberg. Potrivit surselor agenției, deplasarea ar putea avea loc chiar în cursul acestei luni, însă planurile nu sunt definitive […] Articolul Witkoff și Kushner ar putea merge în curând la Moscova pentru negocieri cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Țările Uniunii Europene discută posibilitatea creării funcției de trimis special pentru negocieri cu Rusia pe tema Ucrainei, au declarat surse informate pentru Politico. Inițiativa urmărește să evite un scenariu în care Statele Unite ar ajunge la un acord cu Moscova „pe la spatele” europenilor și să asigure apărarea pozițiilor-cheie ale UE, inclusiv perspectiva aderării Ucrainei […] Articolul UE ar putea numi un trimis special pentru negocieri cu Vladimir Putin privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Denis Cuculescu, condamnat zilele trecute la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024 și se află, cel mai probabil, în Federația Rusă, notează IPN, cu referire la surse apropiate anchetei. Într-un răspuns pentru sursa citată, Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de […] Articolul Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, ar fi părăsit Republica Moldova în 2024 apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Tot mai mulți oameni părăsesc Iranul spre Turcia, după apelurile statelor de a-și evacua cetățenii # Ziua
Zeci de cetățeni iranieni au trecut miercuri granița în Turcia, prin punctul de frontieră Kapikoy, din provincia estică Van, pe fondul intensificării represiunii autorităților de la Teheran împotriva uneia dintre cele mai ample mișcări de protest din istoria Republicii Islamice, relatează Reuters. Familii și persoane individuale au fost surprinse sosind din Iran, cu bagaje și […] Articolul Tot mai mulți oameni părăsesc Iranul spre Turcia, după apelurile statelor de a-și evacua cetățenii apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Un copil de câteva luni și un bărbat au murit în urma unui grav accident de circulație, produs în această după-amiază pe traseul Hîncești–Cimișlia, în apropiere de localitatea Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Accidentul s-a produs între două mașini, care s-au ciocnit frontal. Potrivit hn24.net, bărbatul care a murit este șoferul unuia dintre automobilele implicate. Celelalte […] Articolul Un bebeluș de câteva luni și un bărbat au murit în urma unui accident tragic, la Cimișlia apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Un tânăr beat și fără permis a provocat un grav accident la Ștefan Vodă. O tânără însărcinată a ajuns la spital # Ziua
Un tânăr de 25 de ani, fără carnet auto și în stare avansată de ebrietate, a provocat un grav accident pe un drum din raionul Ștefan Vodă. Șoferul a derapat de pe șosea și a intrat în viteză într-un copac. Accidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03.30, pe drumul dintre satele Răscăieții […] Articolul Un tânăr beat și fără permis a provocat un grav accident la Ștefan Vodă. O tânără însărcinată a ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Statele Unite vor suspenda pe termen nedeterminat procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, începând cu 21 ianuarie, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Fox News. Măsura vizează, între altele, Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Thailanda, Irak, Egipt și Yemen. Decizia face parte dintr-un demers de înăsprire a […] Articolul SUA suspendă procesarea vizelor pentru 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran și Somalia apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
ATITUDINI | Cristian Hrițuc, despre desființarea Universității din Cahul: Se poate găsi și o altă formă de recompensare a domnului Bostan # Ziua
Observ că, în ultima vreme, în spațiul online din Republica Moldova, atât jurnaliștii, cât și influencerii au început să aibă o atitudine ironică și superioară față de jurnaliștii din România. Aceeași atitudine se regăsește și în rândul unor politicieni pro-europeni. Nu o exprimă foarte mult în public, dar am putut constata că încep să trateze […] Articolul ATITUDINI | Cristian Hrițuc, despre desființarea Universității din Cahul: Se poate găsi și o altă formă de recompensare a domnului Bostan apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Danemarca a început să trimită echipament militar și trupe de avangardă în Groenlanda, cu scopul de a pregăti terenul pentru sosirea unor forțe mai numeroase ale armatei și ale altor structuri ale apărării. Informația este relatată de postul public danez DR, care citează surse proprii. Potrivit acestora, decizia vine după săptămâni de retorică tot mai […] Articolul Danemarca trimite întăriri militare în Groenlanda, pe fondul presiunilor venite din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:00
Iranul avertizează statele din regiune că va lovi bazele SUA dacă Washingtonul atacă Teheranul # Ziua
Iranul a transmis avertismente aliaților Statelor Unite din Orientul Mijlociu că bazele militare americane de pe teritoriile lor vor fi atacate în cazul unei intervenții militare a Washingtonului împotriva Teheranului, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Avertismentul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat public cu o posibilă […] Articolul Iranul avertizează statele din regiune că va lovi bazele SUA dacă Washingtonul atacă Teheranul apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Șeful adjunct al Procuraturii din Glodeni, Ion Crișciuc, prins, noaptea trecută, beat la volan, a demisionat din funcție. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală, care precizează că structurile abilitate urmează să decidă măsurile preventive și procesuale în cadrul anchetei penale deschise de polițiști, transmite IPN. Amintim că, noaptea trecută, procurorul din Glodeni Ion Crișciuc […] Articolul Procurorul din Glodeni, anchetat pentru că a condus beat la volan, a demisionat apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională: „Orice altă variantă este inacceptabilă” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe platforma Truth Social că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională, susținând că insula este esențială pentru proiectul strategic „Golden Dome”, aflat în construcție. Trump a declarat că NATO ar trebui „să fie în fruntea eforturilor” pentru ca Groenlanda să ajungă […] Articolul Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională: „Orice altă variantă este inacceptabilă” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Fostul deputat PAS în legislatura 2021 – 2025, Marcela Nistor, a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii. Aceasta va fi responsabilă de domeniile arte, industrii creative și educație artistică. Marcela Nistor este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, iar, în prezent, este profesor la Academia de […] Articolul Fostul deputat PAS Marcela Nistor a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Republica Moldova și-a epuizat capitalul politic, logistic și administrativ care asigura, cât de cât, funcționalitatea acestui stat. Pentru că, am mai spus, statul acesta a fost creat din start ca o construcție provizorie, pus pe niște șine scurte, cât să-l ducă în România. Aceasta a fost logica Declarației de Independență și esența Mișcării de Eliberare […] Articolul EDITORIAL | Despre Unire, fără emoții apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Doi bărbați au ajuns cu arsuri la spital în urma unor incendii provocate de o sobă și de o scurgere de gaz # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului, după ce în locuința sa a avut loc o explozie provocată de o scurgere de gaz de la plită. Deflagrația a declanșat și un incendiu, iar la fața locului au ajuns […] Articolul Doi bărbați au ajuns cu arsuri la spital în urma unor incendii provocate de o sobă și de o scurgere de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | Alexandru Tănase, despre proiectul PAS privind lichidarea Universității din Cahul: Sunt chestiuni clientelare rezolvate pe la spate # Ziua
Nu există nicio justificare și rațiune instituțională pentru a desființa Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Este critica făcută de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care califică inițiativa PAS drept o chestiune mizerabilă și clientelară pentru a aduce un „bonus” rectorului UTM, Viorel Bostan, care pretinde al treilea mandat. Fostul ministru al Justiției […] Articolul VIDEO | Alexandru Tănase, despre proiectul PAS privind lichidarea Universității din Cahul: Sunt chestiuni clientelare rezolvate pe la spate apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat miercuri, 14 ianuarie, că a confirmat oficial punerea sub acuzare a liderului unei fracțiuni parlamentare și a publicat înregistrări audio în care suspecta discută despre oferirea de mită unor deputați. Deși comunicatul nu menționează explicit numele, informațiile din dosar indică faptul că este vorba despre Iulia Timoșenko, […] Articolul NABU a publicat înregistrări audio în dosarul Timoșenko și a confirmat punerea sub acuzare apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Premierul Groenlandei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca” # Ziua
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că populația insulei ar alege Danemarca în detrimentul Statelor Unite, dacă ar fi pusă în fața unei astfel de opțiuni „aici și acum”. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, la Copenhaga. Declarația reprezintă cea mai fermă poziție exprimată până […] Articolul Premierul Groenlandei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Ministerul Educației nu are de gând să dea înapoi în ceea ce privește fuziunea Universității din Cahul cu UTM # Ziua
Ministerul Educației este decis să meargă înainte cu fuziunea dintre Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), chiar dacă în urma consultărilor publice care au avut loc în perioada 24 decembrie-9 ianuarie au existat foarte multe voci critice față de acest proiect de fuziune. Ministerul Educației, Dan Perciun, a anunțat […] Articolul Ministerul Educației nu are de gând să dea înapoi în ceea ce privește fuziunea Universității din Cahul cu UTM apare prima dată în ZIUA.md.
