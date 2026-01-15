VIDEO | Peste 100 de autospeciale și utilaje tehnice, implicate în curățarea curților și străzilor din Capitală

13:00

Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului, după ce în locuința sa a avut loc o explozie provocată de o scurgere de gaz de la plită. Deflagrația a declanșat și un incendiu, iar la fața locului au ajuns […] Articolul Doi bărbați au ajuns cu arsuri la spital în urma unor incendii provocate de o sobă și de o scurgere de gaz apare prima dată în ZIUA.md.