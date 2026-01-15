Criptomonedele ies din underground în Republica Moldova. Gavriliță: Veniturile vor fi taxate cu 12%

16:30

Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă din nou cu un blocaj administrativ la exportul către Uniunea Europeană, după ce noile cote de export la fructe pentru 2026 nu au fost încă activate, deși anul a început de aproape două săptămâni. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de Victor Cazacu, directorul companiei Pro Inedit SRL, unul […] Articolul Exportatorii de fructe acuză blocaj la frontiera UE: Nu avem cote, pierdem zeci de mii de euro din cauza birocrației apare prima dată în Bani.md.