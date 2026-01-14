De la 0 lei la 60 de lei. Cât te va costa un colet după noua taxă a Finanțelor

14:00

O nouă subscriere de valori mobiliare de stat (VMS) pentru persoanele fizice este deschisă în perioada 12–21 ianuarie 2026 pe platforma eVMS.md, oferind investitorilor posibilitatea de a alege între obligațiuni pe un an, cu o dobândă anuală de 7%, și obligațiuni pe patru ani, cu o dobândă de 7,35%. Dobânda este fixă și urmează a […] Articolul Statul oferă din nou titluri de valoare: dobânzi de până la 7,35% pe an apare prima dată în Bani.md.