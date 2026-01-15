Zăpada i-a prins nepregătiți pe vânzători: stocurile de sănii, epuizate

18:20

În zorii zilei de astăzi, 14 ianuarie, Unitatea de Investigații a Carabinierilor l-a arestat pe Andrea Vescovo, un bărbat în vârstă de 38 de ani, suspectat că ar fi complicele lui Riccardo Salvagno, un polițist local, în uciderea barmanului Sergiu Țărnă. Bărbatul arestat, care are antecedente penale, ar fi participat la execuția bărbatului în vârstă de 25 de ani găsit mort în dimineața zilei de 31 decembrie pe câmpurile din Malcontenta, o suburbie a Veneției, unde a fost abandonat după ce a fost ucis de un foc de armă de la mică distanță în cap potrivit presei italiene.