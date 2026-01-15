Emilian Galaicu-Păun: „Limba pe care o vorbim a ieșit din pana lui Eminescu”

16:20

După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sunt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru. Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sunt învinuite de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid "Șor" și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor.