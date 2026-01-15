Aproximativ un miliard anual pentru Furtul miliardului. Gavrilița: „Datoria nu dispare așa simplu”
TVR Moldova, 15 ianuarie 2026 17:30
Republica Moldova continuă să plătească anual aproximativ un miliard de lei, 58 de milioane de dolari, pentru acoperirea datoriilor generate de „Furtul Miliardului”. Despre acest lucru a vorbit ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA.
Petru Rusu este cel mai tânăr profesor de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca. După ce a făcut studii la Cluj-Napoca, a decis să revină în orașul de unde a pornit.
Termoelectrica S.A. a venit cu precizări oficiale după apariția în spațiul public a unor facturi ridicate la energia termică aferente lunii decembrie 2025, care au generat nemulțumiri în rândul consumatorilor din municipiul Chișinău.
Rusia intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei, provocând criză energetică în plină iarnă # TVR Moldova
Armata rusă şi-a intensificat atacurile aeriene asupra infrastructurii civile din Ucraina, cauzând o criză energetică severă în plină iarnă. Potrivit autorităţilor de la Kiev, noaptea trecută forțele ucrainene au doborât aproximativ 60 dintre cele peste 80 de drone lansate de Rusia. Lovituri directe care au provocat pagube au fost înregistrate în treisprezece locații din diferite regiuni ale ţării.
Nicușor Dan sugerează apropierea dintre R. Moldova și România prin integrarea europeană # TVR Moldova
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie CaleaEuropeană.ro.
Deși autoritățile pregătesc legalizarea criptomonedelor în Republica Moldova, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, privește domeniul cu prudență. Oficialul susține că acestea nu ar trebui considerate investiții clasice, ci mai degrabă un instrument speculativ, avertizând asupra riscurilor asociate.
La 15 ianuarie, îndeosebi, ne amintim de Mihai Eminescu, de parcă în celelalte zile n-am putea să o facem.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie. Despre acest lucru a vorbit în cadrul unei conferințe de presă Alexei Taran, directorul general al ANRE.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Iran și, celor aflați deja pe teritoriul țării, să ia în considerare părăsirea imediată a acesteia pe rute sigure disponibile.
Eșec în primă instanță pentru un consilier raional, care a pretins un mil. de lei de la TVR Moldova # TVR Moldova
Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a respins, pe 13 ianuarie, ca nefondată cererea de chemare în judecată depusă de Ghenadie Ganu, consilier raional din Anenii Noi, împotriva Studioului TVR Chișinău, prin care solicita constatarea defăimării onoarei, demnității și reputației sale profesionale. Litigiul vizează o știre publicată în luna martie 2025, în care se menționa că protagonistul a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității după ce a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Hotărârea integrală a fost făcută publică la 13 ianuarie.
Franța furnizează două treimi din capacitățile de informații ale Ucrainei, spune Macron # TVR Moldova
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că ţara sa furnizează Ucrainei două treimi din capacităţile de informaţii în războiul cu Rusia, transmite TVR Info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” informează despre finalizarea activitatății Comisiei de anchetă de serviciu care a verificat legalitatea și corectitudinea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Ancheta a fost inițiată după ce în spațiul public au apărut informații controversate privind legalitatea eliberării diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini.
Front comun: procurorii și avocații cer respingerea cererii lui Platon în dosarul Plahotniuc # TVR Moldova
Procurorii și avocații lui Plahotniuc sunt împotriva audierii lui Veaceslav Platon în calitate de martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Instanța a satisfăcut cererea celor două părți. Controversatul afacerist a depus o cerere în instanță să fie audiat, pretinzând că nimeni din Republica Moldova nu ar deține informații complete despre cazul oligarhului.
Curtea Constituțională a înregistrat sesizarea lui Nicanor Ciochină: Ce vrea fostul primar? # TVR Moldova
Pe 14 ianuarie 2026, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a înregistrat pe rol sesizarea depusă de fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, în dosarul în care este judecat pentru comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent şi fugă de la locul faptei.
E zi de mare sărbătoare pentru cultura română. Se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, simbol al literaturii și identității naționale. Astăzi este celebrată şi Ziua Culturii Naţionale și s-au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Atmosfera a fost acompaniată de un recital de poezii eminesciene.
MAE al R. Moldova clarifică: Decizia SUA nu afectează călătoriile în interes turistic sau de muncă # TVR Moldova
Statele Unite ale Americii oprește eliberarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări, în cadrul noii politici de combatere a imigrației ilegale, lansată de președintele Donald Trump. Suspendarea va intra în vigoare pe 21 ianuarie și va fi aplicată pe termen nelimitat. Printre statele vizate este și Republica Moldova. Decizia vizează suspendarea temporară a vizelor de reunificare familială, a vizelor de muncă, precum și anularea programului Loteria Green Card. Experții spun că măsura nu este îndreptată în mod special împotriva Republicii Moldova, ci face parte dintr-o strategie politică internă.
În Moldova, trei morți și zeci de răniți în ultimele 24 de ore în urma accidentelor rutiere # TVR Moldova
Accidente cu sfârşit tragic pe şosele naţionale. Doar pe parcursul zilei de ieri au decedat trei oameni, printre care un bebeluş, iar alte zeci de persoane au ajuns la spital. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc pe drumul naţional Chişinău-Hânceşti-Cimişlia-Comrat. Un tânăr de 27 de ani şi un copil de opt luni au murit, după ce maşina în care se aflau a fost lovită lateral de un alt automobil.
Data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale – devenită sărbătoare națională din anul 2010, la propunerea Academiei Române – ne oferă prilejul unei meditații asupra destinului nostru comun, într-un context european și internațional marcat de incertitudini, conflicte și transformări geopolitice.
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu în cazul construcției ilegale din Chișinău # TVR Moldova
Ministerul Culturii a anunțat că s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. A fost inițiată o anchetă de serviciu care urmează să examineze circumstanțele cazului.
Șapte mașini și un service, distruse prin incendiere; Un bărbat a fost condamnat la închisoare # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 61 de ani a fost condamnat pentru organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Instanța a pronunțat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, din care 2 ani vor fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți 2 ani au fost suspendați condiționat, cu o perioadă de probă de 3 ani.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că va declara „stare de urgenţă” în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti susţinute şi confruntat cu o iarnă dificilă, transmite Agerpres, cu referire la AFP şi Reuters.
15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale, ziua lui Eminescu. 176 de ani de la nașterea marelui poet # TVR Moldova
Mai este citită opera lui Eminescu, mai plac versurile sale, ajunse în aproape toate colţurile lumii, şi cât de actuale sunt scrierile sale politice? Universalitatea operei sale poetice a fost recunoscută şi de UNESCO, poemul Luceafărul a intrat în Guiness Book of Records, iar numele poetului a fost atribuit unui crater de pe Marte şi chiar unei mici planete.
CNA desfășoară percheziții într-un dosar de construcție ilegală într-o zonă istorică a capitalei # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din municipiul Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local situat pe strada Eugen Doga, zonă istorică a capitalei.
Autoritățile de la București solicită cetățenilor români aflați în Iran să părăsească țara # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Avertizarea autorităților de la București vine în contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare a acestora.
Starea de urgență în economie în regiunea transnistreană a fost prelungită pentru 30 de zile. Măsura a fost votată joi, 15 ianuarie, de așa-zisul „Soviet Suprem” de la Tiraspol, care a susținut în unanimitate propunerea șefului administrației secesioniste, Vadim Krasnoselski.
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat unor europarlamentari că starea actuală a lumii ar putea fi un „moment bun” să înceapă să bea, potrivit Politico.
Procurorul anticorupție Vitalie Codreanu, responsabil de instrumentarea dosarului „Kuliok”, în care este vizat liderul socialiștilor Igor Dodon, a promovat evaluarea externă a eticii și integrității financiare. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 15 ianuarie.
Salarii mai mari pentru profesori, medici și polițiști? Ministrul Finanțelor: „Cel mai probabil” # TVR Moldova
Profesorii, medicii, polițiștii, vor primi, „cel mai probabil” salarii mai mari începând cu 1 septembrie, a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, miercuri, în platoul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Recomandările autorităților pentru șoferi # TVR Moldova
Pe întreg teritoriul republicii se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă, atenționează poliția. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă, partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri cu ghețuș.
Precizările MAE referitor la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.
În fiecare an, pe 15 ianuarie, Republica Moldova și România celebrează Ziua Culturii Naționale, un prilej de a onora bogăția patrimoniului nostru cultural și de a celebra ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, un simbol al literaturii române și al identității noastre naționale. Această zi este dedicată recunoașterii și promovării valorilor culturale și literare, fiind un moment de înaltă importanță, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România.
„Nu exclud că unul depășește 200.000 de lei”. Ce spune Gavriliță despre salariile mari la stat? # TVR Moldova
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță anunță că plafonarea salariilor șefilor instituțiilor de reglementare nu va aduce acumulări considerabile la buget. El a subliniat că decizia urmărește mai multă echitate și responsabilitate.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat în platoul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova noile reguli pentru cumpărăturile online din străinătate. Coletele sub 150 de euro ar putea fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de minimum 20 de lei pentru a asigura echitate fiscală și a reduce concurența neloială față de comercianții locali.
În seara de 13 ianuarie, în ajun de Sfântul Vasile, pe stil vechi, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, s-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină după ce a fost prins beat la volan. El a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în fel și chip să convingă jurnaliștii Nordinfo să îl filmeze.
Compania Națională de Asigurări în Medicină susține că 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană dețin poliță medicală conform datelor publicate la 31 decembrie 2025. Potrivit Agenției Servicii Publice, pe 30 iunie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 375.044 de persoane din regiunea transnistreană. Prin urmare, 19,9 la sută din persoanele din stânga Nistrului luate în evidență de Agenția Servicii Publice sunt asigurate medical.
SUA suspendă vizele pentru cetățenii din Republica Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări # TVR Moldova
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere, transmite AFP. Printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat informația.
Anul 2025 nu a fost lipsit de tragedii. Crime in serie și barbarie in Anenii Noi, bătăi şi reglări de conturi, contrabandă și accidente cu un număr mare de victime - sunt doar câteva dintre dramele care au provocat durere și revoltă. Au fost și multe arestări dar si propuneri de modificare a legilor pentru a face societatea mai bună și mai putin violentă.
Echipa lui Trump pregăteşte opţiuni militare în Iran după suspendarea dialogului cu Teheranul # TVR Moldova
Echipa Consiliului de Securitate Naţională a lui Donald Trump s-a reunit marţi pentru a pregăti opţiuni militare în Iran pe care preşedintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, citată de Washington Post, preluat de EFE.
Un bărbat și un copil de opt luni au murit în urma unui accident pe drumul spre Cimișlia # TVR Moldova
Un bărbat și un copil de opt luni au decedat și alte trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier pe drumul R-3, în direcția raionului Cimișlia, miercuri după-amiază.
Un adevărat festival al tradiţiilor s-a desfăşurat astăzi, în satele Republicii Moldova, de Anul Nou pe stil vechi. Cu măști, cântece şi dansuri muzicale, cete de tineri au readus frumosul obicei Malanca, parte a patrimoniului cultural imaterial al Republicii Moldova. De dimineaţă, s-a umblat cu semănatul şi sorcova. Semănătorii şi-au implut buzunarele cu boabe de grâne și le-au urat gazdelor sănătate, pace și un an rodnic.
Omorul lui Sergiu Țărnă: A fost arestat un complice al polițistului, suspectul principal # TVR Moldova
În zorii zilei de astăzi, 14 ianuarie, Unitatea de Investigații a Carabinierilor l-a arestat pe Andrea Vescovo, un bărbat în vârstă de 38 de ani, suspectat că ar fi complicele lui Riccardo Salvagno, un polițist local, în uciderea barmanului Sergiu Țărnă. Bărbatul arestat, care are antecedente penale, ar fi participat la execuția bărbatului în vârstă de 25 de ani găsit mort în dimineața zilei de 31 decembrie pe câmpurile din Malcontenta, o suburbie a Veneției, unde a fost abandonat după ce a fost ucis de un foc de armă de la mică distanță în cap potrivit presei italiene.
Sancțiunea va fi fermă. Cererea de demisie nu îl scapă pe procurorul din Glodeni prins beat la volan # TVR Moldova
Un procuror al Procuraturii Bălţi, oficiul Glodeni, riscă să fie cercetat penal după ce a fost prins băut la volan şi a refuzat să fie testat alcoolscopic. Este vorba despre procurorul Ion Crişciuc, care în 2024 a deţinut şi funcţia de adjunct al procuraturii Bălți. El a fost oprit marți seară de poliţişti, iar o echipă de jurnalişti de la Nord Info.md a surprins momentul cum acesta conducea haotic şi apoi a fost anchetat. Inspecţia procurorilor a început o procedură disciplinară, iar procurorul a depus cerere de demisie.
„Imposibil”. Reacția Victoriei Furtună la solicitarea SRI privind retragerea cetățeniei române # TVR Moldova
Victoria Furtună spune că nu a fost invitată printr-o citație de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și, chiar dacă ar autoritățile române ar face acest lucru, nu ar putea să meargă din cauză că are interdicție să intre în România. Vineri, 16 ianuarie, președinta partidului „Moldova Mare” este așteptată la București pentru a fi audiată într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei la solicitarea Serviciului Român de Informații.
Trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un bărbat din Chișinău, i-au furat bunurile și l-au abandonat într-o pădure.
Satele Molovata Nouă și Cocieri au probleme cu asigurarea cu produse alimentare după oprirea bacului # TVR Moldova
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri se confruntă cu probleme legate de asigurarea cu produse alimentare după ce bacul de la Molovata și-a suspendat circulația din cauza stratului de gheață de pe Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control, agenții economici care livrează produse alimentare în zonă sunt obligați să treacă pretinsul control vamal transnistrean.
Condamnările Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, pe pauză: A fost sesizată Curtea Constituțională # TVR Moldova
După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sunt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru. Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sunt învinuite de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid "Șor" și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor.
