15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale şi ziua în care s-a născut Mihai Eminescu

Invazie de gândaci şi condiţii insalubre la un cămin al Universităţii Tehnice din Moldova. Cel puţin asta se poate observa din imaginile postate pe reţelele sociale de mai mulţi tineri cazaţi în blocul de pe strada Puşkin. Insectele au ajuns pe mese, în dulapuri, pe pereţi, pe pat, ba chiar şi în frigidere. Administraţia Universităţii Tehnice ne-a declarat că nu a primit nicio sesizare şi că va merge în cămin să vadă care este situaţia reală.