Statul vrea TVA și taxă de minimum 20 de lei pentru coletele sub 150 de euro
TVR Moldova, 15 ianuarie 2026 06:10
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat în platoul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova noile reguli pentru cumpărăturile online din străinătate. Coletele sub 150 de euro ar putea fi supuse TVA-ului și unei taxe fixe de minimum 20 de lei pentru a asigura echitate fiscală și a reduce concurența neloială față de comercianții locali.
Acum o oră
06:10
Acum 12 ore
21:50
În seara de 13 ianuarie, în ajun de Sfântul Vasile, pe stil vechi, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, s-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină după ce a fost prins beat la volan. El a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în fel și chip să convingă jurnaliștii Nordinfo să îl filmeze.
21:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină susține că 74.500 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană dețin poliță medicală conform datelor publicate la 31 decembrie 2025. Potrivit Agenției Servicii Publice, pe 30 iunie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 375.044 de persoane din regiunea transnistreană. Prin urmare, 19,9 la sută din persoanele din stânga Nistrului luate în evidență de Agenția Servicii Publice sunt asigurate medical.
20:20
SUA suspendă vizele pentru cetățenii din Republica Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări # TVR Moldova
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere, transmite AFP. Printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat informația.
20:10
Anul 2025 nu a fost lipsit de tragedii. Crime in serie și barbarie in Anenii Noi, bătăi şi reglări de conturi, contrabandă și accidente cu un număr mare de victime - sunt doar câteva dintre dramele care au provocat durere și revoltă. Au fost și multe arestări dar si propuneri de modificare a legilor pentru a face societatea mai bună și mai putin violentă.
19:40
Echipa lui Trump pregăteşte opţiuni militare în Iran după suspendarea dialogului cu Teheranul # TVR Moldova
Echipa Consiliului de Securitate Naţională a lui Donald Trump s-a reunit marţi pentru a pregăti opţiuni militare în Iran pe care preşedintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, citată de Washington Post, preluat de EFE.
19:20
Un bărbat și un copil de opt luni au murit în urma unui accident pe drumul spre Cimișlia # TVR Moldova
Un bărbat și un copil de opt luni au decedat și alte trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier pe drumul R-3, în direcția raionului Cimișlia, miercuri după-amiază.
19:10
Un adevărat festival al tradiţiilor s-a desfăşurat astăzi, în satele Republicii Moldova, de Anul Nou pe stil vechi. Cu măști, cântece şi dansuri muzicale, cete de tineri au readus frumosul obicei Malanca, parte a patrimoniului cultural imaterial al Republicii Moldova. De dimineaţă, s-a umblat cu semănatul şi sorcova. Semănătorii şi-au implut buzunarele cu boabe de grâne și le-au urat gazdelor sănătate, pace și un an rodnic.
18:20
Omorul lui Sergiu Țărnă: A fost arestat un complice al polițistului, suspectul principal # TVR Moldova
În zorii zilei de astăzi, 14 ianuarie, Unitatea de Investigații a Carabinierilor l-a arestat pe Andrea Vescovo, un bărbat în vârstă de 38 de ani, suspectat că ar fi complicele lui Riccardo Salvagno, un polițist local, în uciderea barmanului Sergiu Țărnă. Bărbatul arestat, care are antecedente penale, ar fi participat la execuția bărbatului în vârstă de 25 de ani găsit mort în dimineața zilei de 31 decembrie pe câmpurile din Malcontenta, o suburbie a Veneției, unde a fost abandonat după ce a fost ucis de un foc de armă de la mică distanță în cap potrivit presei italiene.
Acum 24 ore
17:40
Sancțiunea va fi fermă. Cererea de demisie nu îl scapă pe procurorul din Glodeni prins beat la volan # TVR Moldova
Un procuror al Procuraturii Bălţi, oficiul Glodeni, riscă să fie cercetat penal după ce a fost prins băut la volan şi a refuzat să fie testat alcoolscopic. Este vorba despre procurorul Ion Crişciuc, care în 2024 a deţinut şi funcţia de adjunct al procuraturii Bălți. El a fost oprit marți seară de poliţişti, iar o echipă de jurnalişti de la Nord Info.md a surprins momentul cum acesta conducea haotic şi apoi a fost anchetat. Inspecţia procurorilor a început o procedură disciplinară, iar procurorul a depus cerere de demisie.
17:10
„Imposibil”. Reacția Victoriei Furtună la solicitarea SRI privind retragerea cetățeniei române # TVR Moldova
Victoria Furtună spune că nu a fost invitată printr-o citație de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și, chiar dacă ar autoritățile române ar face acest lucru, nu ar putea să meargă din cauză că are interdicție să intre în România. Vineri, 16 ianuarie, președinta partidului „Moldova Mare” este așteptată la București pentru a fi audiată într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei la solicitarea Serviciului Român de Informații.
16:40
Trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de poliție după ce au agresat un bărbat din Chișinău, i-au furat bunurile și l-au abandonat într-o pădure.
16:20
Satele Molovata Nouă și Cocieri au probleme cu asigurarea cu produse alimentare după oprirea bacului # TVR Moldova
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri se confruntă cu probleme legate de asigurarea cu produse alimentare după ce bacul de la Molovata și-a suspendat circulația din cauza stratului de gheață de pe Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control, agenții economici care livrează produse alimentare în zonă sunt obligați să treacă pretinsul control vamal transnistrean.
16:20
Condamnările Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, pe pauză: A fost sesizată Curtea Constituțională # TVR Moldova
După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sunt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru. Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sunt învinuite de complicitate la finanțarea ilegală a fostului Partid "Șor" și a unui concurent electoral susținut de Ilan Șor.
16:10
AMDM, după nimicirea a peste 100 de mii de păsări: metronidazolul e medicament pentru oameni # TVR Moldova
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a venit cu precizări publice privind metronidazolul, în contextul dezbaterilor declanșate după ce Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 100 de mii de păsări, ca urmare a depistării acestei substanțe în serul păsărilor și în ouă destinate consumului uman.
15:40
În urma accidentului de la Ștefan-Vodă, șoferul a fost reținut, iar pasagera a pierdut sarcina # TVR Moldova
La Ștefan-Vodă, marți dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc un accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. În urma accidentului, șoferul în stare de ebrietate a fost reținut, iar pașagera, fiind însărcinată, a pierdut copilul.
15:30
Judecătoarea Cucerescu, vizată de ANI după declarațiile martorului din dosarul Plahotniuc # TVR Moldova
Un material apărut în mediul online, care pretindea să dezvăluie detalii despre un apartament și implicarea judecătoarei Ana Cucerescu în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, a stat la baza unei sesizării depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Autoritatea a constatat că suspiciunile privind nereguli financiare nu justifică inițierea controlului averii.
15:20
„Recomandă insistent”. Tiraspolul a reacționat la declarațiile vicepremierului Сhiveri # TVR Moldova
Așa-zisul minister al afacerilor externe de la Tiraspol a reacționat la declarațiile vicepremierului prentru Reintegrare, Valeriu Сhiveri, care a spus că toți cetățenii Republicii Moldova își doresc reintegrarea țării. Tiraspolul îi „recomandă insistent” oficialului de la Chișinău „să se abțină de la încercarea de a vorbi în numele poporului transnistrean”.
15:10
Tradiţii păstrate cu sfinţenie de Sfântul Vasile pe stil vechi. În majoritatea localităţilor din Republica Moldova, cete de tineri umblă astăzi cu semănatul sau sorcova. Îmbrăcați în straie naționale, cu trăistuțe în care adună colaci, mere, nuci și bomboane, copiii din satul Şeptelici, raionul Soroca, şi-au implut buzunarele cu boabe de grâu, orez sau ovăz și le-au urat gazdelor sănătate, pace și un an rodnic.
14:40
După sărbători, o bună parte dintre brazii naturali, care au bucurat locuitorii din Chişinău, ajung la gunoi. Autorităţile municipale îndeamnă, însă, oamenii să depoziteze pomii de Crăciun corect, adică lângă tomberoane, pentru ca angajaţii de la Spaţii Verzi să-i poată colecta şi să-i ducă la un tocător, pentru fabricarea rumeguşului şi a materialului fertilizant pentru plante.
14:40
Universitatea de Stat din Moldova spune că tratează cu responsabilitate constatările prezentate raportul de audit intern efectuat de Ministerului Educației și Cercetării legate de neregulile depistate în gestiunea Palatului Sporturilor.
14:30
Ofițer de la Paza de Stat cu donații de peste jumătate de milion de lei; ANI confirmă legalitatea # TVR Moldova
Ofițerul de protecție Sergiu Macovei, din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), a primit donații totale de peste jumătate de milion în perioada 2020–2024, iar Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a confirmat că toate veniturile au fost declarate legal.
14:10
În aceste zile, gheața de pe trotuare trimite, zilnic, zeci de oameni la spital. Pietonii ajung la medic cu fracturi, după ce alunecă pe drumurile care seamănă mai degrabă cu nişte patinoare. În timp ce locuitorii se plâng că trotuarele sunt necurățate, autoritățile susţin contrariul.
13:40
Peste 290 de localități din Moldova vor fi modernizate printr-un proiect de 210 milioane de lei # TVR Moldova
Guvernul a aprobat astăzi un proiect prin care 293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale, în perioada 2025–2027.
13:10
Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii și gripă sezonieră sunt în scădere.
13:10
Selecționerul naționalei, implicat într-un scandal de stradă după o parcare neregulamentară # TVR Moldova
Selecționerul naționalei de fotbal a Republicii Moldova a ajuns în centrul unui scandal. Lilian Popescu a fost amendat pentru că a parcat neregulamentar într-un sector din Chișinău. Totul a fost filmat de un activist după ce situaţia a degenerat într-o ceartă ca la uşa cortului.
12:40
Trei persoane au avut de suferit în urma exploziilor de gaz și a incidentelor cu sobe de încălzit # TVR Moldova
Trei incidente care au pus în pericol viața oamenilor au fost înregistrate în data de 13 ianuarie 2026, în diferite raioane ale țării, cauzate de explozii de gaz și nerespectarea regulilor de exploatare a sobelor. Trei persoane au avut de suferit, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
12:30
Trei medici riscă să ajungă după gratii. Procuratura UTA Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de - încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți.
12:30
Procurorul din Glodeni și-a dat demisia după deschiderea procesului penal și cel disciplinar # TVR Moldova
Procurorul Ion Crișciuc din cadrul Procuraturii raionului Glodeni, despre care s-a scris că ar fi fost prins băut la volan și a refuzat testarea alcoolscopică și recoltarea probelor biologice, și-a depus demisia după inițierea unui dosar penal și a unei proceduri disciplinare la CSP, a declarat pentru TVR Moldova, Violina Moraru, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale.
12:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a identificat mai multe abateri și nereguli grave în gestionarea Palatului Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), care au dus la prejudicerea intereselor financiare ale USM cu aproximativ 3,5 milioane de lei doar în anul 2024.
12:10
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 48 de ani, care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova cu un autocar de model YUTONG, a fost depistat transportând șase lingouri presupuse a fi din aur, informează funcționarii de la postul Vamal Palanca.
11:40
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte în apropiere de Bălți, transmite Nord Info. În același timp, membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a sesizat Consiliul cu privire la fapte care ar putea constitui abatere disciplinară.
11:30
Noi secretari de stat la Finanțe, Cultură și Dezvoltare Economică. Guvernul a numit adjuncți la ANTA # TVR Moldova
Guvernul a aprobat numirea în funcție a mai multor secretari de stat, în cadrul ședinței de miercuri, 14 ianuarie
11:20
Șoferul de troleibuz care a lovit mortal o femeie, trimis în instanță; Avocatul reclamă nereguli # TVR Moldova
Dosarul penal deschis în urma accidentului rutier produs pe bulevardul Decebal din Chișinău, soldat cu decesul unei femei, a fost expediat în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut de avocatul Andrei Demenco, apărătorul șoferului de troleibuz implicat în accident, printr-o postare pe rețelele de socializare.
11:10
Rectorul UTM, Viorel Bostan, ar putea obține un al treilea mandat. Explicațiile ministrului Perciun # TVR Moldova
Rectorul Universității Tehnice din Moldova (UTM), Viorel Bostan, ar putea candida pentru un al treilea mandat în contextul modificărilor legislative anunțate de Ministerul Educației și Cercetării. Precizările au fost făcute de ministrul Dan Perciun, care a subliniat că decizia finală aparține exclusiv comunității academice. Declarațiile oficialului au fost făcute în contextul vocilor critice legate de faptul că Viorel Bostan poate să candideze la un nou mandat în fruntea UTM după absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.
10:50
Activitatea feribotului de la Molovata, sistată. Valeriu Chiveri: „Cetățenii nu vor avea de suferit” # TVR Moldova
Autoritățile R. Moldova vor întreprinde toate acțiunile pentru ca cetățenii să nu aibă de suferit în urma suspendării activității feribotului de la Molovata, din cauza condițiilor meteorologice. Asigurările vin din partea vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri.
10:30
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cu prilejul Zilei Culturii Naționale un concert de excepție, dedicat promovării valorilor culturale românești și universale. Evenimentul va avea loc pe 17 ianuarie 2026, la Sala cu Orgă din Chișinău.
10:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi. Șefa statului a declarat că tabăra va oferi condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale.
10:00
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, vizată de percheziții într-un dosar de corupție # TVR Moldova
Liderul unui partid politic din parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) ar fi oferit „beneficii ilicite” altor deputați în schimbul voturilor, au anunțat pe 13 ianuarie Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAPO), scrie Kyiv Independent.
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Această zi încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian.
09:30
Percheziții în Ialoveni: arme și carne de animale, descoperite într-un dosar de braconaj # TVR Moldova
Doi bărbați cu vârstele de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj, informează Poliția.
08:40
În trenul lovit miercuri dimineaţă de o macara de construcţii în districtul Sikhio, provincia Nakhon Ratchasima, se aflau aproximativ 195 de persoane, au transmis autoritățile care au anunțat și un prim bilanț al victimelor, scrie Hotnews.ro.
Ieri
23:20
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar vota „da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.
21:40
Procesul Evgheniei Guțul va fi reluat de la zero în instanța de apel? Judecătorii decid mâine # TVR Moldova
După mai bine de două luni de pauză, dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, va fi reluat. Preşedintele Curţii de Apel Centru a dispus formarea unui nou complet de judecată, iar prima şedinţă în acest format va avea loc mâine, 14 ianuarie.
20:10
Serviciile avocaţilor s-ar putea scumpi cu 25% în urma creşterii primei de asigurare medicală pe care ei trebuie să o plătească în 2026. Uniunea Avocaţilor spune că Parlamentul a luat această decizie fără să consulte breasla apărătorilor. Pe lângă scumpirea serviciilor, s-ar putea înregistra şi situaţii în care avocaţii chiar să renunţe la practică, mai spune preşedintele Uniunii.
19:40
Invazie de gândaci şi condiţii insalubre la un cămin al Universităţii Tehnice din Moldova. Cel puţin asta se poate observa din imaginile postate pe reţelele sociale de mai mulţi tineri cazaţi în blocul de pe strada Puşkin. Insectele au ajuns pe mese, în dulapuri, pe pereţi, pe pat, ba chiar şi în frigidere. Administraţia Universităţii Tehnice ne-a declarat că nu a primit nicio sesizare şi că va merge în cămin să vadă care este situaţia reală.
19:00
România este oricând pregătită să discute unirea cu R. Moldova, spune consilierul Eugen Tomac # TVR Moldova
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii celor două state ca pe un proces firesc, a afirmat marți Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro. Declarația vine în contextul în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus că ar vota “da” la un eventual referendum privind reunificarea cu România.
19:00
Moldoveii sărbătoresc ajunul Sf. Vasile: Tradiția uratului continuă la Volovița, Soroca # TVR Moldova
În ajunul anului nou pe stil vechi, cete de urători pornesc prin satele Republicii Moldova, pentru a păstra tradiţia. În nordul ţării, tineri şi bătrâni, deghizaţi în diverse personaje umblă cu uratul până după miezul nopţii. Gospodarii îi răsplătesc cu dulciuri, colaci şi bani.
18:30
Temperaturile scăzute din ultimele zile au făcut ca lacurile şi râurile din municipiul Chişinău să îngheţe. Iar mulţi pescari la copcă profită de acest lucru. Cu undițele și momeala pregătite, unii se încumetă să pescuiască chiar în mijlocul lacurilor, deşi gheaţa ar putea ceda în orice moment. Salvatorii avertizează însă că stratul de gheața rămâne fragil, iar un pas greșit poate avea consecințe tragice.
17:40
Un nerezident și-a ticsit valiza cu rame pentru ochelari și s-a pornit spre București, cu intenția de a le scoate din Republica Moldova fără a le declara autorității vamale. Planurile i-au fost însă zădărnicite de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră.
